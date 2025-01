Những xu hướng ẩm thực hứa hẹn sẽ “lên ngôi” trong năm 2025

Rất nhiều các tờ báo lớn với đội ngũ chuyên gia ẩm thực dày dạn kinh nghiệm đã bỏ ra hàng tháng để nghiên cứu dữ liệu, tham gia các hội chợ thương mại, và tìm hiểu cộng đồng để dự đoán những xu hướng sẽ làm mưa làm gió trên bàn ăn của chúng ta trong năm tới. Theo đó, châu Á đang củng cố vai trò người dẫn dắt hương vị toàn cầu cả trong lĩnh vực món ăn lẫn thức uống bằng những kết hợp sáng tạo giữa di sản với hiện đại để cho ra đời những ý tưởng đổi mới.

Bước sang năm 2025, trọng tâm của ngành ẩm thực sẽ là những món ăn và nước uống không chỉ thỏa mãn vị giác, mà còn phù hợp với các ưu tiên mới của khách hàng, liên quan đến sức khỏe, tính bền vững và những giá trị nguyên bản. Từ những món ăn giản dị được nâng tầm, đến những phong cách ẩm thực lấy thực vật làm trung tâm, hay danh mục thức uống không cồn/không đường... ngành F&B đang chứng kiến những sự phát triển vừa sâu sắc, vừa tiến bộ.

Chuyên trang BBC GoodFood dự báo năm 2025 đánh dấu nổi lên xu hướng đồ ăn đơn giản, có lợi cho sức khỏe. Trong đó, xu hướng nấu ăn tại nhà tiếp tục thịnh hành trên khắp thế giới, đặc biệt phổ biến nhất là các món ăn Hàn Quốc. 2024 là năm ẩm thực Hàn Quốc bùng nổ về độ thịnh hành tại các nước phương Tây, với sự nổi lên của mì buldak, rong biển và kimbap... nhờ các trend nấu ăn trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Tại Anh, nguyên liệu, món ăn Hàn Quốc trở nên quen thuộc với người dân bản địa thông qua các cửa hàng K-food mọc lên khắp nơi. Nhờ phục vụ nhu cầu "đu trend" tự nấu tại nhà, các nguyên liệu cần thiết như gochujang (tương ớt), daenjang (tương đậu nành),... giờ đây có sẵn tại khắp các siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại Anh. Thưởng thức ẩm thực địa phương Hàn Quốc tại xứ sở sương mù chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Ngoài ra, xu hướng giảm ăn thịt được dự đoán sẽ "lên ngôi" trong năm 2025. Nhiều người bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc giảm lượng thịt và các sản phẩm từ động vật để bảo vệ môi trường. Thay vì nạp đạm, nhiều người theo phong trào này sẽ dành vài bữa ăn thực phẩm chay hoặc giảm khẩu phần ăn thịt. Đây là một cách dễ dàng để thực hiện thay đổi trong chế độ ăn uống mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Dù doanh số thịt thay thế giảm mạnh từ năm 2021 đến 2023, thịt chay dạng lát dành cho bữa trưa hay tiệc buffet lại đang nổi lên như một sự lựa chọn độc đáo. Với nguyên liệu ít chế biến và sử dụng công nghệ tiên tiến như koji (gạo Nhật lên men), các sản phẩm của Prime Roots đang dần thuyết phục người tiêu dùng khó tính.

Sự phổ biến của các chế độ ăn kiêng như Keto, ăn chay (Vegetarian), thuần chay (Vegan), và chế độ ăn ít đường, ăn lành mạnh (Eat Clean) cũng buộc các doanh nghiệp F&B phải điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng nhu cầu mới của người tiêu dùng. Thị trường thực phẩm dành cho chế độ ăn Keto dự kiến tăng từ 9,43 tỷ USD năm 2023 lên 14,18 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 6%. Quy mô thị trường thực phẩm và đồ uống không đường dự kiến ​​sẽ tăng từ 19,17 tỷ USD vào năm 2023 lên 23,30 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 3,98% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

Công nghệ chế biến cũng đã bắt đầu thể hiện vai trò của mình. Nếu trước đây, thức ăn đông khô chỉ gợi nhớ đến những bữa ăn không mấy hấp dẫn cho dân phượt, thì công nghệ hiện đại đã thay đổi điều này. Các món ăn sấy đông khô giờ đây trở thành những trải nghiệm thú vị với kết cấu giòn tan và hương vị cô đọng. Những chiếc kẹo gummy đông khô hay bánh phô mai từ các thương hiệu như Sweety Treaty Co. và Freezecake đang gây sốt trên TikTok, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mới lạ với chi phí hợp lý.

Báo cáo xu hướng ẩm thực The Future of Food 2025 từ The Luxury Group by Marriott International thì cho rằng trải nghiệm ẩm thực cao cấp tiếp tục đề cao những phương pháp và nguyên liệu bản địa (Hyperlocal), đặc biệt là từ các vùng miền hẻo lánh. Các nhà hàng sẽ tìm kiếm nguồn cảm hứng cho những món ăn qua cách tiếp cận truyền thống như hạn chế phế phẩm bằng cách tận dụng triệt để mọi thành phần của nguyên liệu (Nose-to-tail), hay ưu tiên sử dụng các gia vị, hương liệu truyền thống của ông cha. Một số nhà hàng sẽ hướng đến trải nghiệm Fine dining dễ tiếp cận, ít hàn lâm, và tùy biến riêng cho nhóm thực khách mà nhà hàng ưu tiên phục vụ.

Tờ Times of India nhận định khi mua đồ ăn nhẹ, người tiêu dùng giờ đây đã chú ý hơn đến việc kiểm tra thông tin dinh dưỡng. Vì vậy, thay vì đồ ăn nhẹ nhiều dầu mỡ, các loại hạt sẽ là tiêu chuẩn mới cho ăn vặt vào năm 2025, giúp hạn chế nguy cơ mắc cholesterol cao và tiểu đường, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh do tiêu thụ thực phẩm đóng gói, chiên rán.

Đồng thời, việc đưa thực phẩm từ thực vật vào chế độ ăn uống đang là xu hướng và sẽ tiếp tục trong những năm tới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các sản phẩm thực phẩm từ động vật như trứng, gà, cá và thịt nạc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thực đơn của những người không ăn chay. Không thể bỏ qua hoặc đánh giá thấp hàm lượng protein và axit béo thiết yếu của thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Trong khi đó, theo The News York Times, cà phê muối dự báo sẽ là loại đồ uống nổi tiếng tiếp theo. Nhiều đầu bếp Mỹ đang tạo ra hương vị cà phê độc đáo với gừng, sả và hương thảo. Thậm chí, cà phê đang bắt đầu được phục vụ kiểu omakase (đầu bếp chế biến trực tiếp trước mắt thực khách). Theo đó, khách hàng được phục vụ nhiều món đồ uống với nhiều nguyên liệu và cách chế biến khác nhau.

Cuối cùng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang cách mạng hóa thói quen mua sắm thực phẩm. Các nền tảng lớn như Walmart, Amazon và Instacart đã tích hợp công cụ tìm kiếm AI giúp người dùng tìm được sản phẩm phù hợp chỉ qua những câu hỏi đơn giản như “món gì hợp với ức gà?” Không chỉ dừng lại ở mua sắm trực tuyến, các xe đẩy thông minh trong siêu thị giờ đây có thể tự động theo dõi và tính toán giá trị giỏ hàng, mang lại sự tiện lợi và niềm vui mua sắm.

Các chủ nhà hàng cũng sẽ ứng dụng công nghệ tự động để nhà bếp hoạt động hiệu quả với chi phí tối ưu hơn. Dù khó lòng đe dọa được sự sáng tạo và dấu ấn cá nhân của đội ngũ đầu bếp, song AI hứa hẹn là công cụ hữu hiệu giúp phân tích dữ liệu quá khứ nhằm thiết kế thực đơn phù hợp với điều kiện nhà hàng và gu thưởng thức của thực khách.