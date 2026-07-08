TP.Hồ Chí Minh triển khai đề án mở rộng khu công nghệ cao

Sau gần 25 năm phát triển Khu Công nghệ cao, TP.Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới: từ thu hút nhà máy công nghệ cao sang xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ..

Khu công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh (SHTP) sẽ được mở rộng, trong đó bổ sung chức năng Khu công viên khoa học và công nghệ. Ảnh internet

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án mở rộng Khu Công nghệ cao (SHTP) TP.Hồ Chí Minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bổ sung chức năng Khu Công viên Khoa học và công nghệ tại khu vực mở rộng có diện tích 194,84 ha thuộc phường Long Phước.

BỔ SUNG KHÔNG GIAN CHO HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Theo Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 04/7/2026 của Chủ tịch UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án mở rộng Khu Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh, việc mở rộng không chỉ nhằm tăng quy mô SHTP mà hướng tới xây dựng một không gian phát triển mới, tập trung các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Đây cũng là bước đi để từng bước đưa SHTP trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Mục tiêu được ra là hình thành các trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như vi điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới; đồng thời kết nối với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu để hình thành các cụm liên kết ngành, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển, hướng tới mô hình cộng sinh công nghiệp.

Khu vực mở rộng cũng được định hướng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TP.Hồ Chí Minh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố sẽ đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ từ xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các dự án công nghệ cao và công nghệ chiến lược, lập quy hoạch phân khu, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số đến xây dựng đề án thu hút đầu tư vào khu vực mở rộng.

Trong đó, trọng tâm là thu hút các dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm công nghệ cao, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu công nghệ chiến lược và các cơ sở ươm tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TẠO NỀN TẢNG CHO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

Song song với việc xác định mục tiêu phát triển, kế hoạch cũng đặt ra hàng loạt giải pháp nhằm bảo đảm khu vực mở rộng có thể triển khai theo đúng tiến độ. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên là thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án mở rộng SHTP do lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh đứng đầu để điều phối các sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện.

Cụ thể, Thường trực UBND Thành phố là Trưởng ban, Trưởng ban Ban quản lý SHTP làm Phó trưởng ban thường trực và một số lãnh đạo các sở, đơn vị liên quan là thành viên. Thành phố ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách để đầu tư hạ tầng khu vực mở rộng, đồng thời nghiên cứu đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, Thành phố sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất thành dự án thành phần độc lập nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực bị ảnh hưởng đồng thuận với chính sách bồi thường, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng khu mở rộng.

Một yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng đối ngoại. Thành phố ưu tiên đầu tư tuyến đường kết nối SHTP hiện hữu với khu vực mở rộng, đồng thời xây dựng hạ tầng theo hướng hiện đại, thông minh, thân thiện môi trường và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.

Bên cạnh hạ tầng, việc hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư cũng được xem là một trong những điều kiện quan trọng để khu vực mở rộng phát huy hiệu quả. Thành phố sẽ xây dựng các chính sách thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ chiến lược, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát hoạt động đầu tư và tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, Ban quản lý SHTP Thành phố được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu và tổ chức triển khai toàn bộ các nhiệm vụ của đề án; phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương xây dựng lộ trình thực hiện, chuẩn bị các thủ tục đầu tư, triển khai các dự án hạ tầng, xây dựng đề án thu hút đầu tư và theo dõi tiến độ thực hiện. Các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, bố trí vốn, chuẩn bị tái định cư, thu hồi đất và hoàn thiện các thủ tục theo chức năng được giao.