Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối

Gia Huy

10/09/2025, 21:17

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca để hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 20/9/2025...

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý. (Ảnh: CTT tỉnh Ninh Bình)
Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý. (Ảnh: CTT tỉnh Ninh Bình)

Ngày 9/9/2025, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.398 tỷ đồng, triển khai từ năm 2022 đến 2025, với quy mô 3 tầng:

Tầng 1: Hầm chui trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, quy mô 6 làn xe theo quy hoạch điều chỉnh, thiết kế tốc độ 120 km/h.

Tầng 2: Đảo xuyến và 4 nhánh ra vào cao tốc, kết nối với đường Vành đai 5, đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80 km/h.

Tầng 3: Cầu vượt của đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô bắc qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Hạng mục này sẽ được triển khai ở giai đoạn sau, trước mắt bố trí đủ quỹ đất dự trữ theo quy hoạch.

Sau gần 3 năm thi công, dự án đã đạt khoảng 95% khối lượng. Trong đó, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các hạng mục chính như 2 nhánh ra vào cao tốc trái và phải; hầm chính trên cao tốc; trạm bơm; thoát nước hầm; 4 trạm thu phí; móng cột điện cảnh quan.

Hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công lắp đặt thiết bị kết nối hệ thống 4 nhà trạm; lắp đặt cột đèn chiếu sáng cảnh quan và trồng cây xanh.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.398 tỷ đồng, triển khai từ năm 2022 - 2025.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.398 tỷ đồng, triển khai từ năm 2022 - 2025.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự chủ động và nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt, Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý trước đây (thuộc địa bàn phường Hà Nam hiện nay) có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những công trình được tỉnh lựa chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca để hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 20/9/2025. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khánh thành chu đáo.

Ninh Bình đề xuất nghiên cứu hình thành Cảng hàng không quốc tế

15:36, 04/09/2025

Ninh Bình đề xuất nghiên cứu hình thành Cảng hàng không quốc tế

Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

19:02, 27/08/2025

Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

Ninh Bình khởi công dự án trường đại học 1.100 tỷ đồng

13:57, 22/08/2025

Ninh Bình khởi công dự án trường đại học 1.100 tỷ đồng

Từ khóa:

đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối Dự án nút giao Phú Thứ Giao thông ninh bình nút giao

Đọc thêm

Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cầu Bình Khánh, hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, vừa hoàn thành công tác thử tải với khối lượng thi công đạt gần 100%, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sớm hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào năm 2026...

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 360-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu...

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 187-KL/TW (ngày 29/8/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 của Hà Tĩnh đã có bước tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ nguồn điện thương phẩm từ tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bức tranh chung của ngành công nghiệp Hà Tĩnh vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn khi các lĩnh vực then chốt như: luyện thép, chế biến gỗ, đồ uống tiếp tục sụt giảm...

Hải Phòng chỉ đạo lập quy hoạch chung sau hợp nhất

Hải Phòng chỉ đạo lập quy hoạch chung sau hợp nhất

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng sau hợp nhất giúp thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics, du lịch biển và cửa ngõ giao thương quốc tế…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

Du lịch

2

“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu

Thị trường

3

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Tiêu điểm

4

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Thế giới

5

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: