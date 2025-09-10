Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối
Gia Huy
10/09/2025, 21:17
Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca để hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 20/9/2025...
Ngày 9/9/2025, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.398 tỷ đồng, triển khai từ năm 2022 đến 2025, với quy mô 3 tầng:
Tầng 1: Hầm chui trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, quy mô 6 làn xe theo quy hoạch điều chỉnh, thiết kế tốc độ 120 km/h.
Tầng 2: Đảo xuyến và 4 nhánh ra vào cao tốc, kết nối với đường Vành đai 5, đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80 km/h.
Tầng 3: Cầu vượt của đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô bắc qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Hạng mục này sẽ được triển khai ở giai đoạn sau, trước mắt bố trí đủ quỹ đất dự trữ theo quy hoạch.
Sau gần 3 năm thi công, dự án đã đạt khoảng 95% khối lượng. Trong đó, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các hạng mục chính như 2 nhánh ra vào cao tốc trái và phải; hầm chính trên cao tốc; trạm bơm; thoát nước hầm; 4 trạm thu phí; móng cột điện cảnh quan.
Hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công lắp đặt thiết bị kết nối hệ thống 4 nhà trạm; lắp đặt cột đèn chiếu sáng cảnh quan và trồng cây xanh.
Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự chủ động và nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt, Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý trước đây (thuộc địa bàn phường Hà Nam hiện nay) có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những công trình được tỉnh lựa chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca để hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 20/9/2025. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khánh thành chu đáo.
