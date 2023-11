Ninh Thuận hợp tác với các địa phương để tăng tốc ngành du lịch

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết tổng lượt khách du lịch trong tháng 10/2023 tới địa phương ước đạt 75 nghìn lượt (tăng 25% so cùng kỳ); trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,5 nghìn lượt (tăng 50% so cùng kỳ); doanh thu du lịch ước đạt 58 tỷ đồng.

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2023, tỉnh Ninh Thuận có tổng lượt khách du lịch ước đạt 2.745.400 lượt khách, tăng 21,8% so cùng kỳ, đạt 101,7% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 31,1 nghìn lượt khách (tăng 244% so cùng kỳ); doanh thu du lịch ước đạt 2.228 tỷ đồng.

TÍCH CỰC “BẮT TAY” VỚI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến, các sản phẩm du lịch mới trên các kênh truyền thông. Đồng thời, địa phương tích cực tham gia xúc tiến du lịch, kết nối các tour thu hút du khách với nhiều hoạt động tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ninh...

Mới đây nhất, “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023” là một trong những sự kiện quan trọng nhằm quảng bá nét đẹp của tỉnh Ninh Thuận đến với người dân và du khách các tỉnh ĐBSCL. Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó điểm nhấn là giới thiệu nhạc cụ và giao lưu, hướng dẫn múa truyền thống; trình diễn, hướng dẫn nghệ thuật làm gốm Chăm Bàu Trúc - một di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; trình diễn, trưng bày sản phẩm dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp...

Thông qua sự kiện, du lịch Ninh Thuận sẽ tiếp xúc gần gũi hơn với người dân, nhà đầu tư du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại TP Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung. Hoạt động này hứa hẹn sẽ đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Ninh Thuận với các thị trường trọng điểm, đồng thời đa dạng hóa các hình thức xúc tiến du lịch Ninh Thuận; thu hút khách du lịch, góp phần tăng trưởng ngành du lịch của tỉnh Ninh Thuận trong những tháng cuối năm và thời gian tới.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch), nhân sự kiện này đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hãng hàng không vào cuộc liên kết, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, kết nối các điểm đến Ninh Thuận với Cần Thơ và ĐBSCL. Đồng thời, đề nghị hai địa phương quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư đổi mới sáng tạo và phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 82 của Chính phủ về đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả và bền vững.

Trước đó, tại “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận” diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10, người dân Thủ đô và du khách cũng đã có dịp chiêm ngưỡng và thưởng thức những giá trị văn hóa đặc trưng của Ninh Thuận được các nghệ nhân giới thiệu như nhạc cụ trống Ginăng, trống Paranưng, Ceng (chiêng), kèn Saranai, Grong (lục lạc), đàn Kanhi...và đắm mình trong điệu múa Apsara với những vũ nữ Chăm mềm mại hay thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hát, múa, các trích đoạn mô phỏng các lễ hội truyền thống độc đáo của nhiều vùng miền của Ninh Thuận.

Ninh Thuận đã tích cực tham gia xúc tiến du lịch, kết nối các tour thu hút du khách với nhiều hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, mặc dù chưa có con số thống kê đầy đủ, chính xác nhưng những nhà đầu tư tại Hà Nội hiện đang dẫn đầu về số vốn đầu tư cũng như lĩnh vực đang đầu tư tại Ninh Thuận. Do vậy, ông Vĩnh cũng kỳ vọng, thông qua sự kiện này có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn nữa của các nhà đầu tư đến với Ninh Thuận, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, ngày 17/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4343/KH-UBND về tổ chức các hoạt động, sự kiện thu hút khách du lịch trong quý 4/2023. Theo đó, trong 3 tháng cuối năm 2023, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tổ chức các hoạt động, sự kiện để thu hút du khách như Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn năm 2023; giải Golf Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023; tổ chức Giải lướt ván diều Ninh Thuận - Bình Thuận năm 2023; Tuần lễ Văn hoá Ẩm thực gắn với các hoạt động thể thao và du lịch TP. Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023...

Tại phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thu hút khách quốc tế trong mùa cao điểm du lịch cuối năm; phấn đấu thu hút khách du lịch cả năm 2023 đạt khoảng 2,9 triệu lượt khách.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Biên yêu cầu triển khai phát triển kinh tế ban đêm, trọng tâm triển khai Đề án tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm; xây dựng các giải pháp khai thác hiệu quả các chương trình du lịch mới; các loại hình du lịch độc đáo, đặc thù, các sản phẩm du lịch mới lạ... góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường khách du lịch.

Tỉnh phấn đấu thu hút khách du lịch cả năm 2023 đạt 2,9 triệu lượt khách.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác quản lý về các dịch vụ, giá cả; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền, quảng bá việc tổ chức các sự kiện; tăng cường giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của địa phương; nâng cao hiệu quả chương trình famtrip và tọa đàm liên kết phát triển sản phẩm du lịch; phát hành ấn phẩm thông qua các hội chợ, hội nghị, hội thảo... để quảng bá điểm đến "Ninh Thuận - miền đất của những giá trị khác biệt".

Để phát triển du lịch theo hướng toàn diện trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong những năm qua, Ninh Thuận đã có những định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030; phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch thu hút 3,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GRDP. Đến năm 2030, ngành du lịch Ninh Thuận thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút 6 triệu lượt khách, đóng góp 15% GRDP.

Nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường để thu hút đầu tư, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi về đất đai, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký đầu tư kinh doanh, đồng thời chú trọng công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch.