Thu nhập khủng của ngôi sao Bước nhảy hoàn vũ Mỹ

Mùa thứ 30 của chương trình Dancing with the Stars (Mỹ) hiện đang diễn ra với nhiều cái tên nổi bật. Trong đó, JoJo Siwa (Joelle Joanie Siwa) và bạn nhảy Jenna Johnson đã gây chú ý với điểm số tuyệt đối 40/40 nhờ sự ăn ý và kỹ thuật.

Theo Variety, các ngôi sao trong chương trình sẽ kiếm được 125.000 USD trong 2 tuần diễn tập và 2 tuần đầu tiên khi chương trình diễn ra. Con số này sau đó còn tăng lên, và các thí sinh có thể thu được 295.000 USD. Riêng với Siwa, cùng với chuyến lưu diễn vào năm 2022 tới đây, tài khoản của ngôi sao trẻ chắc chắn sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa.

THIÊN THẦN ĐA SẮC

Mới 5 tuổi, cô bé Joelle Joanie Siwa đã được mẹ, vốn là một vũ công chuyên nghiệp cho đi học nhảy. Jojo Siwa có hứng thú đặc biệt với hip hop và cùng mẹ tham gia cuộc thi nhảy “Abby’s Ultimate Dance Competition”. Năm đó, cô bé là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Trở thành thành viên vũ đoàn ALDC của Abby Lee Miller năm 11 tuổi, Jojo Siwa cùng nhóm tham gia chương trình thực tế “Dance Moms” và bắt đầu được biết tới nhiều hơn. Ngoài là một vũ công, cô cũng ca hát kiêm diễn xuất, Siwa từng cho ra mắt đĩa đơn đầu tiên mang tên Boomerang trên Youtube vào năm 2016 và đạt 9 triệu lượt xem chỉ sau 1 tháng.

JoJo Siwa là nữ nghệ sĩ kiêm triệu phú hiện đang tham gia Dancing with the Stars mùa thứ 30 ở Mỹ.

16 tuổi, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn đang miệt mài học tập thì Siwa đã lên kế hoạch cho tour diễn Dream vòng quanh các sân khấu khắp 52 thành phố của nước Mỹ và Canada bán được nửa triệu vé cho 82 buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 10, mang về 27 triệu USD.

TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ NHỜ CHIẾC NƠ CÀI TÓC

Biệt danh của Siwa là “JoJo với chiếc nơ lớn” vì thường xuyên đeo những chiếc nơ màu sắc khi xuất hiện. Với sự nhanh nhạy, Siwa quyết định kiếm tiền từ phụ kiện tóc yêu thích của mình bằng cách hợp tác với Claire’s để cho ra mắt dòng sản phẩm nơ buộc tóc vào năm 2016 vô cùng thành công. Theo Forbes, với hơn 80 triệu chiếc nơ được bán ra, phụ kiện tóc đã tạo doanh thu khoảng 400 triệu USD.

Thương hiệu Nickelodeon của Đức đã ký một hợp đồng khủng với cô khi đó mới 14 tuổi để ra mắt dòng sản phẩm vô cùng phong phú từ đồ chơi, điện tử, may mặc, phụ kiện, nước hoa và đồ uống. Kể từ khi gia nhập mạng lưới, Siwa đã đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Siwa cũng được giới thiệu trong một số chương trình đặc biệt của Nickelodeon. Viacom, công ty sở hữu Nickelodeon tuyên bố búp bê hành động JoJo (mô phỏng Siwa với chiếc nơ lớn trên đầu) còn đạt vị trí số 1 về doanh số bán hàng tại Walmart trong vài tuần, đánh bại cả búp bê Barbie đình đám.

Siwa bây giờ có 36,4 triệu người theo dõi trên TikTok, 10,9 triệu trên Instagram và 12,3 triệu trên YouTube, bài hát Boomerang của cô đạt mốc 1 tỷ lượt xem. Cô xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và phim điện ảnh, gần đây nhất là “Nhóm J,” một bộ phim mà cô ấy cũng điều hành sản xuất.

Theo nhiều cách, Siwa vẫn là người tinh nghịch mà người hâm mộ bắt gặp lần đầu trên “Dance Moms”. Nhưng trong suốt những năm tháng qua, cô ấy đã xây dựng một đế chế dựa trên sức mạnh ngôi sao lấp lánh và cầu vồng của mình.

Khối tài sản của JoJo Siwa hiện vào khoảng 20 triệu USD kiếm được từ nhiều hoạt động khác nhau, trong đó nổi bật nhất là sản phẩm dây buộc tóc.

Ngoài ra cô cũng hợp tác với JCPenney sản xuất một dòng trang phục bao gồm bộ sưu tập áo, váy, áo khoác. Cô gái tuổi teen đã thành công trong việc tận dụng danh tiếng từ Youtube để thống trị thị trường dành cho các cô gái trẻ. Việc này giống như Kim Kardashian sử dụng các chương trình riêng của cô để người hâm mộ đến với các thương hiệu như Kylie Cosmetics và Khloé Kardashian's Good American.

Mặc dù nhận được sự yêu mến của nhiều người khắp nơi trên thế giới, cô đồng thời phải đối mặt với sự quấy rối ngày càng nghiêm trọng trên mạng. “Tôi chưa bao giờ thực sự có những người bạn cùng tuổi với mình,” cô nói. “Các thanh thiếu niên ghét tôi. Ý tôi là như vậy đấy, hiểu theo nghĩa đen, họ ghét tôi”.

Siwa cũng viết một bộ sách dành cho trẻ em với những bức vẽ đầy màu sắc mang tên JoJo và Bow Bow, kể về câu chuyện của Jojo và tách trà Yorkie tên là Bow Bow trong hành trình đến với sân khấu nhảy của mình. Hay cuốn hồi ký JoJo's Guide to the Sweet Life: Peaceouthaterz kể về những câu chuyện hậu trường trên hành trình vươn tới thành công cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các cô gái trẻ. Cuốn sách trở thành sản phẩm bán chạy nhất của New York Times và USA Today.