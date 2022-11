Nơi đắt đỏ nhất ở Mỹ có giá nhà trung bình 9 triệu USD/căn

Công ty dữ liệu bất động sản RealtyHop vừa công bố xếp hạng thường niên những khu vực đắt đỏ với giá nhà đắt nhất tại Mỹ. Theo đó, thị trấn Atherton thuộc bang California là nơi đắt nhất với giá nhà trung bình năm nay là 9 triệu USD, tăng 0,56% so với năm trước.

Nằm gần Đại học Stanford University và nơi sinh sống của nhiều giám đốc công nghệ cũng như nhà đầu tư mạo hiểm, Atherton phát triển nhà ở theo hướng tập trung vào những căn nhà với diện tích và khuôn viên lớn để đảm bảo quyền riêng tư. Thị trấn này nằm cách thành phố San Francisco 45 phút lái xe về phía Nam và cách trụ sở Facebook, Google cùng nhiều công ty công nghệ lớn khác ở Thung lũng Silicon chỉ khoảng 20 phút.

Đứng vị trí thứ hai trong danh sách năm nay là Sagaponack, một ngôi làng nhỏ ở Hamptons, thuộc Long Island, bang New York. Giá nhà trung bình ở đây là 6,972 triệu USD. Theo sau là Bel Air tại thành phố Los Angeles, bang California, nơi có giá nhà trung bình 6,699 triệu USD. Đây là nơi ở của nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí ở Mỹ.

Các vị trí còn lại trong top 10 gồm Boston (bang Massachusetts), Fisher Island (bang Florida), Water Mill (bang New York), Montecito (bang California), Ross (bang California), Newport Beach (bang California) và Bridgehampton (bang New York) với giá nhà trung bình dao động từ 4,3-6,2 triệu USD.

10 khu vực đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2022 - Nguồn: RealtyHop

Theo RealtyHop, giá nhà trung bình tại 100 khu vực đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2022 là 2,749 triệu USD, tăng 11,03% so với năm trước. Để đưa ra bảng xếp hạng này, công ty này đã xem xét giá của tất cả các loại nhà tại tất cả các khu vực ở Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến 19/10/2022.

Phần lớn các khu vực nằm trong danh sách này nằm ở New York và California. Trong đó, riêng California có tới 59 khu vực trong top 100. Xét theo thành phố, Los Angeles là nơi có nhiều khu vực đắt đỏ nhất với 7 khu vực. Theo sau là New York và Newport Beach, mỗi thành phố có 6 khu vực.

Trong top 100, khu vực Amagansett, New York là nơi có giá nhà trung bình tăng nhanh nhất so với năm ngoái, từ 3,047 triệu USD lên 4,25 triệu USD, tương đương mức tăng 39%. Ngược lại, nơi có giá nhà giảm ở mức hai con số - nhiều nhất trong danh sách - là quận Marina, San Francisco (bang California). Giá nhà trung bình ở đây đã giảm 14,8% so với năm ngoái, xuống còn 2 triệu USD.