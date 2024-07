Novaland hoàn tất thỏa thuận chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) công bố thông tin liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu chuyển đổi của Công ty

Theo đó, NVL cho biết đã hoàn thành thoả thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Đây là gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế Novaland đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Theo thoả thuận mới, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 5/7 của phương án tái cấu trúc sẽ là 320.935.280 USD.

Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/ năm.

Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 5/7 giá cổ phiếu này giảm về còn 13.200 đồng/cp.



Như vậy mức giá chuyển đổi cao gấp gấp 3 lần giá đóng cửa hôm 5/7) với tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.

Trước đó, cuối tháng 5, NVL cũng thông báo nhận được sự đồng ý trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu để dời ngày hoàn thành thỏa thuận dàn xếp từ ngày 20/5 sang ngày 10/6.

Được biết, lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn trong năm 2026 có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) chấp thuận thỏa thuận dàn xếp vào ngày 26/4.

Tập đoàn cho biết có 25 trái chủ đại diện cho dư nợ 284 triệu USD (chiếm hơn 95% tổng dư nợ của lô trái phiếu) đã đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland hồi đầu tháng 4.

Kết thúc quý 1/2024, công ty báo lỗ hơn 600 tỷ, cùng kỳ lỗ hơn 410 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ NVL thì lợi nhuận giảm là do 46,5% là doanh thu tài chính giảm so với cùng kỳ.

Năm 2024, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 32.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.080 tỷ, tăng lần lượt gấp 7 lần và gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Các dự án tạo doanh thu thời gian tới là Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP HCM.