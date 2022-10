“Núp bóng” doanh nghiệp để làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn           

Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Đức (SN 1988), Đặng Hữu Tập (SN 1986) đều ở huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Cùng tham gia đường dây và bị bắt giữ còn có các đối tượng Hoàng Anh Vũ (SN 2000), Nguyễn Đắc Thịnh (SN 1995); Nguyễn Thị Hương (SN 1999); Lục Thị Hiền (SN 1999) và Trần Thị Tịnh (SN 1994) đều ở huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Theo đó, ngày 30/9/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Dũng triệt phá chuyên án, bắt giữ hai đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước với quy mô lớn.

Ảnh các đối tượng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; cơ quan Công an thu giữ tổng số 23 máy tính các loại, 09 điện thoại di động, 01 máy in màu, 12 con dấu giả cùng nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan Nhà nước…

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định, hai đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước hoạt động từ tháng 2/2021 dưới thủ đoạn thành lập công ty tuyển dụng lao động (Công ty Cổ phần DT - Vina và Công ty Thành Công) cho các công ty trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để núp bóng hoạt động phạm tội làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước như: các Trung tâm y tế; UBND các xã, Công an các xã… với quy mô lớn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, hai đường dây này đã làm, sử dụng 12 con dấu giả và các máy móc, thiết bị scan, in màu làm giả khoảng trên 300 giấy tờ, tài liệu, văn bằng các loại. Hiện, các đối tượng trong đường dây đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng tạm giữ hình sự để phục vụ công tác đấu tranh, mở rộng.