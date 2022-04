“Ông lớn” địa ốc gia nhập đường đua làm “đại đô thị”

Masterise Homes, doanh nghiệp được biết đến với chuỗi dự án bất động sản hàng hiệu gần đây gia nhập cuộc đua đại đô thị với dự án mới tại Tp.HCM.

KỲ VỌNG TRỞ THÀNH "TRUNG TÂM MỚI" CỦA TP.HCM

Nếu những khu đô thị đã hình thành tại thị trường địa ốc từ hàng chục năm trước, thì những đại đô thị mới xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây. Các chủ đầu tư lớn lần lượt công bố các đại đô thị với quy mô hàng trăm cho đến cả nghìn hécta, được quy hoạch đồng bộ từ diện tích thương mại, nhà ở, đến cơ sở hạ tầng, tiện ích và cảnh quan. Những đại đô thị mang đến một quy mô và sức sống mới cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Tại các quận trung tâm của Tp.HCM, do quỹ đất hạn chế, không có nhiều dự án có quy mô hơn trăm hécta như Sài Gòn Bình An. Khu đô thị đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 1999, song vẫn "ngủ quên" gần 20 năm qua. Đến tháng 8/2021, dự án về tay Masterise Homes và đến đầu năm 2022, nhà phát triển công bố tên gọi mới là The Global City với định hướng trở thành một "downtown city", trung tâm mới của Tp.HCM.

Masterise Homes gây chú ý trong 2 năm qua bởi chiến lược khác biệt so với các nhà phát triển khác trên thị trường bất động sản. Không chỉ công bố phát triển những dự án bất động sản trước đó chưa từng xuất hiện ở thị trường Việt Nam, nhà phát triển còn khi công bố hợp tác với Marriott International. Thậm chí, đơn vị này còn "xuất khẩu" căn hộ hàng hiệu ra một số thị trường quốc tế.

Thuộc địa bàn phường An Phú, thành phố Thủ Đức, The Global City có hai mặt tiền giáp hai trục đường quan trọng bậc nhất khu Đông Sài Gòn. Trong đó, một mặt tiền dự án liền kề cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trục đường huyết mạch kết nối giữa Tp.HCM với các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên như Biên Hòa, Bình Dương, Dĩ An, Long Thành, Nhơn Trạch...

Nhờ vị trí chiến lược, dự án sẽ hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Tp.HCM đến 852.500 tỷ đồng, trong đó có nâng cấp cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Giầu Dây lên 8 làn xe, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp với bề rộng đến 60m. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sắp hoàn thành cũng là động lực thúc đẩy nội lực phát triển kinh tế vùng.

Với lợi thế về quỹ đất lớn, hệ thống hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh The Global City được kỳ vọng là một khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản của TP HCM, trở thành khu đô thị lõi có hấp lực mạnh ở khu Đông.

HỢP TÁC QUỐC TẾ NÂNG TẦM KHU ĐÔ THỊ KIỂU MẪU

Masterise Homes lựa chọn đối tác quốc tế cho dự án The Global City là "gã khổng lồ" trong giới kiến trúc Foster + Partners. Đây là studio thiết kế kiến trúc và xây dựng đô thị có trụ sở tại London, Anh và 55 năm hoạt động.

Foster + Partners từng tham gia xây dựng những công trình nổi tiếng như tòa tháp Hearst Tower (New York), The Gherkin (London) hay trụ sở Apple Park (California). Trong đó, tháp Hearst Tower từng lọt top 10 tòa nhà cao tầng đẹp nhất thế giới năm 2008. Còn The Gherkin tọa lạc tại khu tài chính London, tượng trưng cho sự khởi đầu của làn sóng xây dựng mới ở thành phố này.

Là khu đô thị đầu tiên Foster + Partners tham gia tại Việt Nam, The Global City được thiết kế và phát triển theo chủ nghĩa đại đô thị mới (new urbanism). Theo đó, đây sẽ là khu đô thị phức hợp đa dạng và hiện đại, với đầy đủ tiện ích của một trung tâm thành phố trong tương lai bên cạnh diện tích nhà ở. Foster + Partners sẽ đảm nhận tư vấn kiến trúc cho The Global City, đưa ra các giải pháp thiết kế tiên tiến và bền vững để tạo ra một "thành phố" toàn cầu.

Ông Youssef Akila, Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes cùng các kiến trúc sư Foster+Partners thảo luận tại trụ sở Foster+Partners tại London. Ảnh: Masterise Homes.

Theo báo cáo thị trường của Savills Việt Nam, Tp.HCM hiện khan hiếm nguồn cung biệt thự, nhà phố do bối cảnh dịch bệnh. Nguồn cung sơ cấp năm 2021 giảm 65%, còn khoảng 1.200 căn, thấp nhất kể từ năm 2016. Nhà phố thương mại có hơn 200 căn, giảm 85% theo năm.

Trong bối cảnh đó, sự ra mắt phân khu nhà phố Soho của Khu đô thị The Global City trong tháng 3 được thị trường chào đón tích cực.

Thiết kế nhà phố Soho hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và âm hưởng đô thị Việt Nam. Ảnh minh họa: Foster+Partners.

Được định vị cao cấp với thiết kế và xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, các sản phẩm nhà phố Soho dự kiến có mức giá cao hàng đầu thị trường của thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, với mức độ hạn chế nguồn cung nhà phố tại Tp.HCM, phân khu Soho kỳ vọng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, bước đầu tạo tiếng vang cho Masterise Homes trên đường đua phát triển những đại đô thị.