PAN - Đơn vị phân phối Mobil™ tại Việt Nam: Từ lựa chọn mỡ bôi trơn đến giải pháp tối ưu vận hành

Tại nhiều nhà máy và khu công nghiệp ở Việt Nam, mỡ bôi trơn vẫn thường được lựa chọn dựa trên thói quen sử dụng, mức giá hoặc các khuyến nghị kỹ thuật cũ mà chưa được đánh giá lại theo điều kiện vận hành thực tế. Trong khi đó, việc lựa chọn không đúng loại mỡ có thể trở thành một trong những nguyên nhân làm gia tăng hao mòn thiết bị, chi phí bảo trì và nguy cơ gián đoạn sản xuất.
Việc sử dụng mỡ không phù hợp, chẳng hạn sai cấp độ đặc hoặc không đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu tải, chịu nhiệt, thường không gây ra sự cố ngay lập tức. Trong giai đoạn đầu, thiết bị vẫn có thể vận hành bình thường. Tuy nhiên, về lâu dài, ma sát và nhiệt độ phát sinh không được kiểm soát có thể đẩy nhanh quá trình hao mòn của vòng bi, đồng thời làm gia tăng tần suất dừng máy ngoài kế hoạch.
Đặc biệt, trong các ngành có yêu cầu vận hành liên tục như sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ, đóng tàu hay xây dựng hạ tầng, chi phí phát sinh từ một lần dừng máy ngoài kế hoạch có thể lớn hơn đáng kể so với phần chênh lệch giá giữa các loại mỡ bôi trơn.
Vì vậy, lựa chọn mỡ bôi trơn cần được nhìn nhận như một quyết định kỹ thuật, thay vì chỉ đơn thuần là quyết định mua hàng. Để lựa chọn đúng, doanh nghiệp cần xem xét đồng thời nhiều yếu tố như tải trọng, nhiệt độ vận hành, tốc độ, điều kiện môi trường và đặc tính ứng dụng của từng nhóm thiết bị.
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển PAN là đơn vị phân phối chính thức các sản phẩm dầu mỡ nhờn Mobil™ tại Việt Nam. Không chỉ cung cấp sản phẩm, PAN còn đồng hành cùng các nhà máy và khu công nghiệp trong việc tư vấn giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn loại mỡ phù hợp với đặc tính thiết bị và điều kiện vận hành thực tế.
Nền tảng cho các giải pháp này đến từ thương hiệu dầu nhờn Mobil™, với hơn 150 năm lịch sử. Từ năm 1866, Mobil™ đã bắt đầu đáp ứng nhu cầu bôi trơn của các ngành công nghiệp trên thế giới. Cùng với quá trình hợp tác lâu dài với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), Mobil™ đã phát triển các sản phẩm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thiết bị hiện đại. Đây cũng là cơ sở để nhiều sản phẩm dầu nhờn Mobil™ được công nhận trong các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của OEM.
Trong danh mục giải pháp PAN cung cấp, Mobilgrease XHP™ 220 Series – dòng mỡ công nghiệp gốc lithium complex của Mobil™ – là một trong những lựa chọn được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng chịu tải và độ bền trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.
Điểm đáng chú ý của Mobilgrease XHP™ 220 Series là đây không chỉ là một sản phẩm đơn lẻ mà là một dòng sản phẩm với nhiều cấp độ đặc khác nhau, từ NLGI 00 đến NLGI 3, trên cùng nền dầu gốc ISO VG 220. Cấu trúc này giúp doanh nghiệp có thể lựa chọn cấp độ mỡ phù hợp với từng nhóm thiết bị và phương thức bôi trơn, từ hệ thống bơm mỡ trung tâm, vòng bi tải nặng đến các khớp nối và thiết bị máy công trình, trong cùng một họ sản phẩm.
Với PAN, việc tư vấn lựa chọn mỡ không chỉ dựa trên thông số kỹ thuật của sản phẩm mà còn được xây dựng từ kinh nghiệm thực tế trong 15 năm hỗ trợ người dùng Mobil™ tại Việt Nam. Trong thời gian này, PAN đã thực hiện hàng trăm buổi tư vấn kỹ thuật cho các nhà máy và khu công nghiệp tại khu vực miền Bắc, đồng thời duy trì tỷ lệ 90% khách hàng tiếp tục hợp tác nhờ được hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng.
Từ góc độ vận hành, lựa chọn đúng mỡ bôi trơn không chỉ là lựa chọn một sản phẩm có thông số phù hợp. Đó còn là bài toán cân bằng giữa yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, điều kiện vận hành, phương thức bôi trơn và mục tiêu kiểm soát chi phí bảo trì trong dài hạn.
Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu giải pháp khảo sát kỹ thuật phù hợp với hệ thống hiện tại, hoặc đánh giá khả năng nâng cấp hệ thống bôi trơn của nhà máy, cùng đội ngũ kỹ sư của PAN:
Website: https://pan.com.vn
Hotline: 0968 18 2618
Văn phòng đại diện: TM2.14, Tòa 903A, Khu đô thị Starlake, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.
Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào không chỉ quảng bá những đặc sản độc đáo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực cho các doanh nghiệp hai nước, góp phần tăng cường kết nối thương mại và đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng...
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm...
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Các mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn đang ngày càng được triển khai rộng hơn, nhưng để tạo ra giá trị kinh tế và nâng sức cạnh tranh cho nông sản, cần chuyển từ những thực hành riêng lẻ sang các chuỗi giá trị có tiêu chuẩn thống nhất, dữ liệu kiểm chứng được và cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 1/10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ, riêng dầu điêzen giảm mạnh 780 đồng/lít. Kỳ này, cơ quan điều hành quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu điêzen…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...