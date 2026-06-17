Chậm chuyến từ 4 giờ trở lên, hãng hàng không phải hoàn vé và bồi thường cho hành khách

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về vận tải hàng không, trong đó bổ sung nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm của người vận chuyển đối với hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình...

Theo nghị định, chuyến bay được xác định là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ. Trường hợp chậm từ 4 giờ trở lên được xác định là chậm chuyến kéo dài.

Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không phải phục vụ nước uống hoặc phiếu dịch vụ có giá trị tương đương cho hành khách. Đồng thời, trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của hãng, hành khách có quyền yêu cầu chuyển đổi thời gian bay hoặc chuyển đổi hành trình mà không phải chịu các điều kiện hạn chế hay phụ thu liên quan.

Khi thời gian chậm từ 3 giờ trở lên, hãng hàng không phải bổ sung nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc phiếu dịch vụ tương đương cho hành khách.

Đáng chú ý, đối với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của người vận chuyển, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không chấp nhận phương án đổi chuyến hoặc đổi hành trình. Đồng thời, hành khách có vé và đã được xác nhận chỗ được bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định.

Trường hợp chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, ngoài các nghĩa vụ nêu trên, hãng hàng không phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ cho hành khách tùy theo thời điểm chậm chuyến và điều kiện thực tế tại cảng hàng không hoặc địa phương.

Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của hãng hàng không trong trường hợp thay đổi lịch bay. Theo đó, từ thời điểm mở bán vé đến trước khi công bố lịch bay căn cứ, nếu giờ khởi hành bị thay đổi sớm hoặc muộn hơn 5 giờ so với giờ ghi trên vé, hãng phải thông báo cho hành khách và thực hiện hoàn vé hoặc bố trí chuyến bay thay thế theo yêu cầu của hành khách.

Sau thời điểm công bố lịch bay căn cứ, các chuyến bay khởi hành muộn hơn 15 phút sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với trường hợp chậm chuyến. Đối với chuyến bay được điều chỉnh sớm hơn 4 giờ so với lịch bay căn cứ, hãng phải thực hiện các phương án hoàn vé hoặc chuyển đổi hành trình cho hành khách.

Một điểm mới khác là nghị định quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không trong trường hợp hành khách đã lên tàu bay nhưng chuyến bay tiếp tục bị chậm.

Theo đó, nếu tàu bay đã đóng cửa, có hành khách trên khoang nhưng chưa cất cánh trong thời gian từ 30 phút trở lên, hãng hàng không phải bảo đảm nước uống, điều kiện thông gió, nhiệt độ trong khoang, đáp ứng nhu cầu vệ sinh và hỗ trợ y tế khẩn cấp khi cần thiết.

Đặc biệt, nếu chuyến bay bị chậm quá 3 giờ và chưa xác định được thời gian cất cánh, hãng hàng không phải cho hành khách xuống tàu bay, trừ trường hợp việc này ảnh hưởng đến an toàn hoặc an ninh hàng không.

Đối với trường hợp hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển, nghị định yêu cầu hãng hàng không phải thông báo, xin lỗi hành khách và nêu rõ nguyên nhân. Nếu việc hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển xuất phát từ lỗi của hãng, hành khách được lựa chọn giữa phương án hoàn vé hoặc chuyển sang chuyến bay, hành trình khác mà không phải chịu các khoản phụ thu liên quan.

Ngoài ra, trong thời gian hành khách chờ đợi tại cảng hàng không, hãng hàng không vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ chăm sóc tương ứng theo từng mốc thời gian, bao gồm cung cấp nước uống, suất ăn, nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ khi cần thiết. Hành khách cũng được bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp việc hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển.

Nghị định số 208/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.