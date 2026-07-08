Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, bổ sung sân bay thứ hai Vùng Thủ đô

Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ký, việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Mạng lưới cảng hàng không được quy hoạch theo hướng gắn với các hành lang kinh tế trọng điểm, tăng cường kết nối với đường bộ, đường sắt và đường thủy nhằm nâng cao năng lực vận tải và liên kết vùng.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến có 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. So với quy hoạch trước, đáng chú ý là việc bổ sung Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào mạng lưới.
Danh mục 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.
Đến năm 2050, mạng lưới tiếp tục được mở rộng lên 37 cảng hàng không, trong đó có 20 cảng hàng không quốc tế. Bên cạnh các sân bay hiện hữu, quy hoạch bổ sung Cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong dài hạn.
Theo tính toán, khi hoàn thiện theo quy hoạch, hệ thống cảng hàng không cả nước sẽ đạt tổng công suất khoảng 533,5 triệu hành khách mỗi năm, với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 586.505 tỷ đồng.
Cùng với mở rộng mạng lưới sân bay, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh quy hoạch phát triển các trung tâm logistics hàng không tại những cảng hàng không có sản lượng hàng hóa từ 250.000 tấn/năm trở lên. Các trung tâm này sẽ được ưu tiên bố trí tại vùng Thủ đô, vùng TP.HCM và các cảng hàng không Vân Đồn, Cát Bi, Quảng Trị, Chu Lai, Long Thành, Cần Thơ cùng một số sân bay khác khi đáp ứng tiêu chí về sản lượng hàng hóa.
Bên cạnh đó, quy hoạch định hướng xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại những cảng hàng không có nhu cầu, ưu tiên đầu tư tại Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất và Long Thành - những đầu mối có hạ tầng đồng bộ và mạng bay quốc tế phát triển.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc tiếp tục được thực hiện theo các quyết định đã được phê duyệt trước đó.
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