Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm và chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo số 345/TB-VPCP, qua theo dõi, rà soát Bộ Xây dựng nhận thấy thời gian qua các địa phương cơ bản đã tổ chức công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo đúng quy định.
Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp công bố chậm so với thời điểm được quy định, nhất là chỉ số giá xây dựng, đồng thời, giá công bố của một số loại vật liệu xây dựng như: cát, đá xây dựng… cũng chưa phản ánh đúng diễn biến trên thị trường.
Vì vậy, để đảm bảo tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tại địa phương Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn.
Trong đó, tập trung tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, kiểm soát giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép, xi măng, cát, đá xây dựng, nhựa đường…; xử lý kịp thời tình trạng găm hàng, thao túng giá vật liệu xây dựng, để công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo phản ánh đúng giá thị trường.
Cũng theo Bộ Xây dựng, giá nhiên liệu trong tháng 6/2026 đã giảm so với thời điểm trước đây, đặc biệt là giá dầu Diesel. Do đó, Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thị trường, tập trung rà soát, khảo sát giá vật liệu xây dựng tại địa phương, nhằm kịp thời công bố giá phù hợp với diễn biến thị trường.
Đồng thời, căn cứ quy định về quản lý giá xây dựng, giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng và chỉ số giá xây dựng... để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác khảo sát, thu thập, công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng; xác định, công bố chỉ số giá xây dựng bảo đảm đúng quy định.
Lễ ra mắt sản phẩm giai đoạn 4 dự án Nam Long II Central Lake diễn ra ngày 8/7 tại Cần Thơ, quy tụ các đối tác ngân hàng, các đơn vị phân phối bán hàng cùng hơn 300 chiến binh kinh doanh, đánh dấu thời điểm Grand Boulevard Collection - Bộ sưu tập nhà phố đại lộ chính thức được giới thiệu ra thị trường...
Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt ra nhiều nội dung nghiên cứu và định hướng phát triển nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tập trung vào nội dung như: vị trí, vai trò liên kết vùng; các khu chức năng, khu vực trọng tâm; kiến trúc, cảnh quan và không gian xanh…
Quy chế phối hợp trong việc xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà, đất và chuyển giao cho địa phương quản lý trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ thống nhất quy trình xử lý giữa các cơ quan, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, đồng thời, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý các tài sản thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân được thực hiện một cách đồng bộ...
Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ năm 2022 đến 2024 và bắt đầu hồi phục trong năm 2025, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với tín hiệu tích cực trên hầu hết các phân khúc nhờ vào ba yếu tố xúc tác chính…
Đến ngày 7/7, Hà Nội đã làm sạch 863.383 thửa đất, tăng 73.591 thửa so với thời điểm ngày 24/6. Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu và đo đạc những thửa đất còn lại, phấn đấu hoàn thành các mốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...