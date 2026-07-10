Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng...

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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm và chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo số 345/TB-VPCP, qua theo dõi, rà soát Bộ Xây dựng nhận thấy thời gian qua các địa phương cơ bản đã tổ chức công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp công bố chậm so với thời điểm được quy định, nhất là chỉ số giá xây dựng, đồng thời, giá công bố của một số loại vật liệu xây dựng như: cát, đá xây dựng… cũng chưa phản ánh đúng diễn biến trên thị trường.

Vì vậy, để đảm bảo tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tại địa phương Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, kiểm soát giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép, xi măng, cát, đá xây dựng, nhựa đường…; xử lý kịp thời tình trạng găm hàng, thao túng giá vật liệu xây dựng, để công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo phản ánh đúng giá thị trường.

Cũng theo Bộ Xây dựng, giá nhiên liệu trong tháng 6/2026 đã giảm so với thời điểm trước đây, đặc biệt là giá dầu Diesel. Do đó, Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thị trường, tập trung rà soát, khảo sát giá vật liệu xây dựng tại địa phương, nhằm kịp thời công bố giá phù hợp với diễn biến thị trường.

Đồng thời, căn cứ quy định về quản lý giá xây dựng, giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng và chỉ số giá xây dựng... để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác khảo sát, thu thập, công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng; xác định, công bố chỉ số giá xây dựng bảo đảm đúng quy định.