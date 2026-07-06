Mỗi liệt sĩ được trở về với đất mẹ là sự tri ân sâu nặng của dân tộc

Sáng 6/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được các Đội K70, K71, K73 tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương về nước đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025 - 2026.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng.
Việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Trong nhiều năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo 515 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương và Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh với Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Vương quốc Campuchia, công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trong đợt 2 giai đoạn 25, mùa khô 2025 - 2026, các Đội K đã vượt qua muôn vàn khó khăn, kiên trì lần theo từng nguồn tin, ký ức để tìm đồng đội. Bằng ý chí, trách nhiệm, sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, các Đội K đã tìm kiếm và quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập trong giai đoạn 25 này lên 511 hài cốt liệt sĩ.
Đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và hồi hương qua 25 giai đoạn là 9.183 hài cốt, trong đó có 282 hài cốt xác định được tên và địa chỉ.
Mỗi liệt sĩ được trở về với đất mẹ không chỉ giúp người thân nguôi ngoai nỗi đau, mà còn là sự tri ân sâu nặng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả; sau đó dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ.
Tại Lễ truy điệu, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, lòng yêu nước và cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời khẳng định công lao, sự hy sinh của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vì sự nghiệp cách mạng và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia sẽ mãi được ghi nhớ.
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