Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Petrovietnam phải đưa nguồn tài nguyên dầu khí vào phục vụ nền kinh tế hiệu quả nhất

Ngày 11/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết đề xuất, kiến nghị của Petrovietnam.

HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ RA

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, cho biết với phương châm: "Quản trị biến động, Tối đa giá trị, Mở rộng thị trường, Tận dụng cơ hội, Liên kết đầu tư, Phục hồi tăng trưởng", năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn được duy trì ổn định, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 14,15 triệu tấn quy dầu, vượt 17,9% kế hoạch năm. Khai thác dầu thô đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn, (vượt 12,8%) kế hoạch năm. Sản xuất phân bón đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (vượt 18%) kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu đạt 627,2 nghìn tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt khoảng 46 nghìn tỷ đồng, vượt 2,7 lần kế hoạch năm, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của Petrovietnam luôn bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, thông suốt. Theo đó, đã khai thác dầu tháng 2 đạt 0,84 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch; lũy kế 2 tháng đạt 1,78 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 2/2022 ước đạt 54,98 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch tháng, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 118,73 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch 2 tháng và tăng 46% so với cùng kỳ 2021.

Nộp ngân sách toàn Tập đoàn 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch 2 tháng và tăng 48% so với cùng kỳ 2021.

Tại buổi làm việc, Petrovietnam cũng đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các dự án Nhiệt điện: Thái Bình 2, Long Phú 1, Nhơn Trạch 3 & 4, Miền Trung 1 & 2; đồng thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

DỨT KHOÁT PHẢI ĐỔI MỚI, VƯỚNG Ở ĐÂU GỠ Ở ĐÓ

Ghi nhận những đóng góp của Petrovietnam cho đất nước, Phó Thủ tướng nêu rõ: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một trong những tập đoàn chủ lực, có vai trò quan trọng và đóng góp đặc biệt của nền kinh tế. Ngành dầu khí có bước trưởng thành lớn mạnh, có cơ sở vật chất được đầu tư tiên tiến, hiện đại, tương đương trình độ khu vực và quốc tế trên tất cả lĩnh vực, từ khâu thăm dò, khai thác đến chế biến.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: "Petrovietnam cần phát huy hiệu quả cao nhất nguồn tài nguyên quý giá của đất nước". Ảnh: VGP

Petrovietnam là tập đoàn kinh tế Nhà nước có quy mô lớn nhất, với tổng giá trị tài sản đạt 870 nghìn tỷ đồng. Tính đến nay, Petrovietnam đã khai thác trên 430 triệu tấn dầu thô, 165 tỷ m3 khí, doanh thu trên 430 tỷ USD, nộp ngân sách 115 tỷ USD.

Nhiều năm qua, Petrovietnam đã phát huy vai trò là một trong những trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chủ quyền biển đảo, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Phó Thủ tướng khẳng định, Petrovietnam không chỉ là doanh nghiệp Nhà nước, kinh doanh vì lợi nhuận đơn thuần, mà là tập đoàn kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc. Petrovietnam được Đảng, Nhà nước giao trách nhiệm quản lý khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quý báu, có giá trị đặc biệt lớn để phục vụ xây dựng đất nước.

“Đây là vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao của Tập đoàn và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Tập đoàn cần phát huy hiệu quả cao nhất nguồn tài nguyên quý giá của đất nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, yêu cầu thực tiễn hiện nay đòi hỏi các bộ, ngành phải đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo hướng phân cấp, phân quyền, hỗ trợ Petrovietnam khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thăm dò, khai thác, gắn với tăng cường chế biến dầu khí, đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Giá dầu thô hiện đang ở mức cao; xu thế toàn cầu đang nỗ lực chuyển đổi, giảm nhanh các nguồn năng lượng hoá thạch để ưu tiên sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Do đó, giá trị của các nguồn năng lượng hóa thạch nếu không được phát huy ở thời điểm hiện tại sẽ vĩnh viễn mất đi trong tương lai.

Hiện nay, Việt Nam vẫn đang xuất khẩu phần lớn dầu thô khai thác được, trong khi phải nhập khẩu chủng loại khác để chế biến và tổng công suất của cả hai nhà máy lọc dầu cũng chỉ đáp ứng 70% nhu cầu thị trường trong nước.

Trữ lượng dầu khí của nước ta đứng thứ 26 thế giới (khoảng 1,5 tỷ m3) nhưng sản lượng khai thác hiện nay chỉ đứng thứ 34 thế giới. Như vậy, tốc độ hiện thực hóa tiềm năng dầu khí chưa cao. Phó Thủ tướng cho rằng, "phải đưa được nguồn tài nguyên này vào phục vụ nền kinh tế hiệu quả nhất, phải chế biến sâu hiệu quả nhất".

Trước diễn biến phức tạp của giá dầu thế giới, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, lợi nhuận của năm 2022, với tinh thần là "thời cơ đến thì phải tiến công". Tập đoàn phấn đấu tăng trưởng 10% so với năm 2021.

Đặt vấn đề về tình trạng phải nhập khẩu dầu thô để lọc hóa trong khi lại xuất khẩu dầu thô, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành có biện pháp tháo gỡ vướng mắc này, "dứt khoát phải đổi mới, nếu vướng ở cơ chế, chính sách thì sửa cơ chế, chính sách".

"Không thể có chuyện trong cùng tập đoàn mà vừa khai thác, xuất khẩu dầu thô, trong khi đơn vị khác lại phải đi nhập khẩu dầu thô để chế biến". Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn khẩn trương đầu tư xây dựng dự án tại Khu Công nghiệp Long Sơn để bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu trong nước.

Tập đoàn cũng cần xây dựng đề án phát triển điện gió ngoài khơi để phát huy kinh nghiệm, trang thiết bị và công nghệ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng phương án khai thác hiệu quả nguồn khí khai thác được để bảo đảm hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, có phương án xử lý dứt điểm các dự án đầu tư kém hiệu quả, trước mắt sớm đưa các nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1 vào hoạt động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, đòi hỏi lãnh đạo và từng cán bộ, công nhân viên Tập đoàn phải có tầm nhìn dài hạn, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có động lực, bản lĩnh và khát vọng phát triển ngành dầu khí Việt Nam.