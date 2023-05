Phong Nha – Kẻ Bàng đón 27.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ vừa qua, đơn vị này đón khoảng 27.000 lượt khách, riêng ngày 1/5, đón hơn 12.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch do đơn vị này quản lý, trong đó khoảng 1.000 lượt khách quốc tế.

Các điểm du lịch thu hút đông du khách như: động Phong Nha, Suối Moọc, Sông Chày - Hang Tối, dâng hương tại Hang Tám Cô, lưu trú ăn uống tại Khách sạn Heritage by Night, nhà hàng Sơn Đoòng.

Theo đại diện Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng thông tin, để mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất, đơn vị đã chủ động, chuẩn bị chu đáo, kỹ càng từ việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các dịch vụ du lịch, làm mới các điểm vui chơi, check-in đến việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực phục vụ, tiếp đón ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đặc biệt, Trung tâm cũng bố trí, mở thêm các cửa bán vé và áp dụng phương án điều động thuyền hợp lý để phục vụ du khách, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc ngày cao điểm; đồng thời mở thêm các dịch vụ mới như ngủ lều, các đêm nhạc acoustic, đi bộ mạo hiểm dọc suối đến thác Chày…

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đang làm đề án để triển khai sản phẩm du lịch khám phá động Phong Nha và cắm trại tại khu du lịch sinh thái suối Nước Moọc vào ban đêm nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch và thu hút du khách khi đến Phong Nha – Kẻ Bàng.

Không chỉ chú trọng thu hút du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức nhiều hoạt động để kích cầu du lịch, điển hình như chuỗi hoạt động "Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2023". Lễ hội đường phố diễn ra tại cung đường từ phố đi bộ đến cầu Nhật Lệ, Quảng trường biển Bảo Ninh, lồng ghép biểu diễn nghệ thuật tại ngã tư cầu Nhật Lệ và Quảng trường biển Bảo Ninh mang đến cho người dân và khách du lịch không gian văn hóa đậm chất miền biển.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt 648.819 lượt, gấp 4,45 so với cùng kỳ, gấp 1,09 lần so với kế hoạch. Trong đó, khách nước ngoài đạt 20.815 lượt, gấp 17,59 lần so với cùng kỳ; khách nội địa đạt 628.004 lượt, gấp 4,34 lần so với cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt hơn 733 tỷ đồng, gấp 4,37 lần so với cùng kỳ. Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 531 cơ sở lưu trú với 8.475 phòng. Trong đó, khách sạn đã được xếp hạng 38 cơ sở; nhà nghỉ, homestay, farmstay và các cơ sở lưu trú khác là 493 cơ sở với 6.093 phòng.

Thời gian qua, Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và thực hiện các chính sách đặc thù của tỉnh nhằm sớm phục hồi các hoạt động kinh doanh thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Do đó, ngành du lịch đã có những tín hiệu khởi sắc, số lượng các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đăng ký cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch trong 3 tháng đầu năm có xu hướng tăng.

Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật về du lịch, như: Lễ hội cầu ngư, lễ hội đập trống Macoong, lễ hội chùa Hoằng Phúc... đồng thời đưa vào khai thác và phục vụ khách du lịch các tour trải nghiệm lái xe địa hình khám phá cảnh quan, thiên nhiên tại rừng Lim, khám phá hang Hung Thoòng, du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử.

Năm 2023, tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ đón từ 3-3,5 triệu lượt du khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 100.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt từ 3.400-3.900 tỷ đồng.