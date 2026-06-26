ProPak Hanoi 2026: “Cú hích” công nghệ cho ngành sản xuất phía Bắc

Từ ngày 13 - 15/10/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế về Công nghệ xử lý, Chế biến và Đóng gói - ProPak Hanoi 2026. Sự kiện do Informa Markets Việt Nam tổ chức, đánh dấu bước tiến quan trọng khi ProPak lần đầu tiên hiện diện tại Thủ đô sau gần 20 năm phát triển thành công tại miền Nam.
Việc đưa ProPak đến Hà Nội không chỉ là sự mở rộng quy mô thông thường, mà còn là cam kết chiến lược của Informa Markets trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại vùng kinh tế năng động nhất cả nước.
Trong bối cảnh miền Bắc đang trỗi dậy như một cực tăng trưởng công nghiệp trọng điểm với sự bùng nổ của các khu công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu và FDI đổ vào mạnh mẽ, ProPak Hanoi 2026 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và cơ hội kinh doanh hàng đầu cho các ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và logistics.
Tại buổi họp báo công bố sự kiện ngày 25/6, bà Annie Trần, Quản lý cấp cao Informa Markets Việt Nam, khẳng định: "Doanh nghiệp hiện không còn cạnh tranh bằng quy mô hay chi phí, mà là hiệu quả vận hành, khả năng ứng dụng công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, tính bền vững và năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu".
Theo bà Annie Trần, một dây chuyền sản xuất hiện đại không chỉ mang ý nghĩa nâng cao năng suất, mà còn là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu lãng phí, tối ưu hóa kiểm soát chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Chính vì vậy, ProPak Hanoi 2026 được thiết kế như một hệ sinh thái toàn diện với quy mô hơn 4.000m², quy tụ các giải pháp tiên tiến nhất về công nghệ chế biến, đóng gói, tự động hóa, nhà máy thông minh và logistics chuỗi lạnh.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật công nghệ trong chuỗi giá trị sản xuất, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, cho rằng đối với ngành bia, rượu, nước giải khát, công nghệ chế biến, chiết rót, đóng gói và bao bì cần được nhìn nhận như một phần quan trọng trong chiến lược phát triển. Đây không còn là câu chuyện của riêng dây chuyền sản xuất, mà là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Ông Việt kỳ vọng, thông qua việc tiếp cận trực tiếp với các giải pháp hiện đại tại ProPak Hanoi 2026, doanh nghiệp sẽ có cơ sở vững chắc hơn để ra các quyết định đầu tư dài hạn, tập trung vào các tiêu chí sản xuất an toàn, tiết kiệm và bền vững.
Từ góc độ nghiên cứu và ứng dụng, PGS.TS Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam, cho rằng khoa học công nghệ chính là "chìa khóa" cho những bước tiến lớn của ngành.
“Công nghệ chế biến, bảo quản và đóng gói không còn là các công đoạn kỹ thuật riêng lẻ mà đã trở thành những yếu tố nền tảng quyết định hiệu quả của toàn bộ chuỗi giá trị. Từ việc giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm đến mở rộng thị trường xuất khẩu, tất cả đều có sự đóng góp trực tiếp của công nghệ hiện đại", PGS.TS Nguyễn Duy Lâm nhận định; đồng thời khẳng định ProPak Hanoi 2026 sẽ đóng vai trò như một cầu nối quan trọng giúp liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành.
Với định hướng trở thành trung tâm cập nhật tri thức, ProPak Hanoi 2026 sẽ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu xoay quanh các chủ đề cấp thiết như: chuyển đổi số trong nhà máy, kinh tế tuần hoàn, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong chuỗi cung ứng, và công nghệ đóng gói bền vững.
Đặc biệt, chương trình "Business Matching" (kết nối kinh doanh) 1:1 sẽ tiếp tục là điểm nhấn, giúp doanh nghiệp trong nước và quốc tế tìm thấy đối tác chiến lược, nâng cao hiệu quả thương mại thực tế.
Sự kiện được dự báo sẽ thu hút đông đảo chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, giám đốc nhà máy và các chuyên gia kỹ thuật từ khắp khu vực phía Bắc đến tham quan, học hỏi và tìm kiếm cơ hội bứt phá trong chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế.
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