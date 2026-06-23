Sắp diễn ra chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế 2026 tại Hà Nội

Hơn 400 doanh nghiệp từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 tại Hà Nội.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tự động hóa và sản xuất bền vững, Hà Nội sẽ trở thành điểm hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất quốc tế thông qua chuỗi triển lãm: HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026. Chuỗi triển lãm sẽ diễn ra từ 1–4/7/2026 tại Hall 1 và Hall 2, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên ba triển lãm chuyên ngành được tổ chức đồng thời, tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, kết nối từ nguyên vật liệu, sản xuất, in ấn, bao bì đến tự động hóa và sản xuất thông minh.

Chuỗi triển lãm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1–4/7/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, việc kết hợp ba triển lãm trong cùng một thời điểm không chỉ giúp mở rộng quy mô sự kiện mà còn phản ánh xu hướng hội tụ giữa các lĩnh vực sản xuất. Thay vì tiếp cận từng ngành riêng lẻ, doanh nghiệp có thể tìm thấy toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất trong cùng một không gian, từ nguyên liệu, máy móc, công nghệ in ấn, bao bì đến các giải pháp tự động hóa và nhà máy thông minh. Mô hình này đang được nhiều triển lãm công nghiệp lớn trên thế giới áp dụng nhằm gia tăng hiệu quả kết nối giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

HANOIPLAS 2026 VÀ HANOIPRINTPACK 2026 ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Tiếp nối hành trình phát triển nhiều năm qua, HanoiPlas 2026 tiếp tục được định vị là một trong những triển lãm chuyên ngành nhựa và cao su tiêu biểu tại miền Bắc. Triển lãm sẽ giới thiệu các giải pháp từ máy ép phun, máy đùn, máy thổi màng, khuôn mẫu, thiết bị phụ trợ đến nguyên liệu và hóa chất công nghiệp phục vụ sản xuất hiện đại.

Đáng chú ý, các giải pháp tái chế, tiết kiệm năng lượng và sản xuất xanh sẽ là điểm nhấn xuyên suốt kỳ triển lãm năm nay. Đây là những công nghệ đang được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường cũng như các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe tại nhiều thị trường lớn.

Bên cạnh đó, HanoiPlas 2026 ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế như Guangdong Kaiming, Lohia, Yizumi, Chen Hsong, cùng các doanh nghiệp Việt Nam như Kim Cương, Hoàng Thiên Long và Honzen Union Vietnam, hứa hẹn mang đến nhiều giải pháp đầu tư và nâng cấp dây chuyền sản xuất cho doanh nghiệp trong nước.

HanoiPlas 2025 chào đón hơn 8,400 lượt khách tham quan trong 4 ngày.

Song hành cùng HanoiPlas, HanoiPrintPack 2026 sẽ giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực in ấn và bao bì nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Sự phát triển của thương mại điện tử, logistics và xu hướng tiêu dùng xanh đang thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào hệ thống in công nghiệp, đóng gói tự động, vật liệu bao bì mới và các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị và giải pháp in ấn, bao bì như Wenzhou Ruisike, Zhangjiagang Free Trade Zone Kangde Film Industry, Jiangsu Beichuan Automation, Dongguan Waching Printing, Việt Thành Việt Nam và Trường Thịnh – Leibinger Việt Nam.

Không chỉ trưng bày công nghệ, HanoiPrintPack còn tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, đơn vị cung cấp giải pháp và các tổ chức chuyên ngành, mở rộng cơ hội hợp tác trong bối cảnh ngành in và bao bì đang chuyển dịch theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững.

INTELLIGENT ASIA HANOI 2026: HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI SẢN XUẤT THÔNG MINH

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi sự kiện năm nay là sự ra mắt của Intelligent Asia Hanoi 2026 – thương hiệu triển lãm về sản xuất thông minh hàng đầu châu Á, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước mở rộng của Intelligent Asia sau nhiều năm phát triển thành công tại Đài Loan và Thái Lan, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển các hoạt động kết nối công nghệ đến những thị trường sản xuất năng động trong khu vực Đông Nam Á. Intelligent Asia Hanoi 2026 tập trung vào ba lĩnh vực trọng điểm gồm tự động hóa thông minh, sản xuất điện tử và PCB, cùng gia công cơ khí chính xác.

Taiwan Select Pavilion tại triển lãm Intelligent Asia Hanoi 2026.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Intelligent Asia Hanoi 2026 là Taiwan Select Pavilion, do Hiệp hội Máy móc Thành phố Đài Bắc (Taipei Machinery Traders' Association – TMTA) tổ chức. Khu gian hàng quy tụ 58 doanh nghiệp Đài Loan với 65 gian hàng, tổng diện tích hơn 585 m2, cùng 5 doanh nghiệp Đài Loan tham gia độc lập.

Sáu khu vực quảng bá chuyên đề sẽ được bố trí nhằm giới thiệu năng lực của ngành sản xuất thông minh Đài Loan, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu Taiwan Smart Manufacturing tại thị trường Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng khu gian hàng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư, chuyển giao kỹ thuật và phát triển chuỗi cung ứng giữa hai bên.

CHUỖI HỘI THẢO CẬP NHẬT XU HƯỚNG CÔNG NGHIỆP

Song song với hoạt động triển lãm, các tọa đàm chuyên ngành do Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam và Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ tập trung thảo luận những chủ đề đang được doanh nghiệp quan tâm như: Kiến tạo độ trong hoàn hảo cho nhựa PP – Tối ưu độ thẩm mỹ, gia tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh sản phẩm nhựa;

Từ cạnh tranh bằng giá đến cạnh tranh bằng chuẩn con đường hội nhập của ngành in Việt Nam; Kỷ nguyên bao bì xanh 2026: tối ưu chi phí vật liệu, đáp ứng tiêu chuẩn EPR & chinh phục chuỗi cung ứng FDI; Chuyển đổi số và Sản xuất thông minh ngành Điện tử Việt Nam: Từ tự động hóa đến nhà máy thông minh trong kỷ nguyên AI. Chuỗi hội thảo hứa hẹn mang đến cho khách tham quan những thông tin bổ ích.