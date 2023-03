PTI tiếp tục bị truy thu và phạt hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuế

Tổng CTCP Bảo hiểm bưu điện (mã PTI-HNX) vừa cho biết nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo đó, Cục thuế Hà Nội công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với PTI đã kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hơn 1,05 tỷ đồng theo công văn của Kiểm toán Nhà nước. Trong đó thuế GTGT hơn 989,41 triệu đồng và thuế TNDN hơn 60,63 triệu đồng.

Các hình phạt không có tình tiết tăng nặng cũng không có tình tiết giảm nhẹ. Hình thức xử phạt là tiền phạt khai sai, mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra, số tiền 210.008.797 đồng

Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Nộp đủ số tiền thuế TNDN thiếu năm 2018, số tiền 60.633.452 đồng

- Nộp đủ số tiền thuế GTGT thiếu năm 2018, số tiền 989.410.531 đồng

- Nộp tiến thuế chậm nộp, số tiền 63.007.579 đồng.

Tổng số tiền thuế tăng thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 1.323.060.359 đồng.

Trước đó vào ngày 28/10/2022, PTI cũng nhận được quyết định xử phạt hành chính về thuế: gồm thuế GTGT; thuế TNDN và thuế TNCN với tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và chậm nộp lên tới hơn 4,34 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PTI được giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền là gần 419 triệu đồng.

Kết thúc năm 2022, PTI ghi nhận doanh thu đạt 5.153 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2022 (4.964 tỷ đồng); tuy vậy chi phí, các khoản chi cao hơn doanh thu, nên Bảo hiểm Bưu điện lỗ sau thuế 352,268 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi sau thuế 257 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -352,286 tỷ đồng.



Theo giải trình từ PTI, lợi nhuận sau thuế lỗ 352 tỷ là do lợi nhuận của công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận BCTC hợp nhất giảm.

Tính đến hết ngày 31/12/2022, PTI vẫn còn hơn 61,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên ngày 27/3, giá cổ phiếu này giảm 7,35% xuống 31.500 đồng/cổ phiếu với 427 đơn vị được giao dịch.