Quảng Ninh đề xuất tăng thêm gần 19,6 triệu m2 sàn nhà ở

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất điều chỉnh Chương trình phát triển nhà đến năm 2030, trong đó, nhà ở thương mại được đề xuất tăng thêm hơn 16,44 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội tăng thêm hơn 1,49 triệu m2 sàn…

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Ao Tiên thuộc đặc khu Vân Đồn.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết tại phiên họp thứ 3 (dự kiến diễn ra các ngày 8 - 9/7/2026), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV sẽ xem xét thông qua nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 với chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm là 48,65 triệu m2 sàn (tăng khoảng 19,57 triệu m2), tổng nguồn vốn để phát triển nhà dự kiến lên tới 418.205 tỷ đồng (tăng 118.972 tỷ đồng).

ĐIỀU CHỈNH VÌ QUẢNG NINH SẮP ĐƯỢC NÂNG TẦM ĐÔ THỊ

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 – 2025, công tác phát triển nhà trên địa bàn đã đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân cũng như sự gia tăng dân số cơ học. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tỉnh Quảng Ninh đạt 29,78m2/người, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025 (29,2m2/người). Chất lượng công trình ngày càng nâng cao, thiết kế đa dạng, góp phần đảm bảo an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhà ở dân tự xây có xu hướng giảm dần qua các năm và nhà ở phát triển theo dự án ngày càng tăng. Phát triển nhà theo dự án với 193 dự án khu đô thị mới và nhà ở thương mại đã góp phần làm thay đổi diện mạo kiến trúc, tạo lập cảnh quan đô thị Quảng Ninh theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Tuy nhiên, diện tích sàn nhà ở tăng thêm thực tế mới đạt 55,2% so với mục tiêu kế hoạch. Nguyên nhân do cơ cấu dự án còn nhiều diện tích đất nền phân lô dẫn đến độ trễ trong xây dựng nhà ở thực tế.

Tuy nhiên, Chương trình phát triển nhà tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã được Hội đồng nhân dân thông qua nghị quyết và được UBND tỉnh quyết định từ năm 2020. Đến nay, chính sách về nhà ở, đất đai, bất động sản đã có sự thay đổi cơ bản với việc Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Đất đai năm 2024 cùng các cơ chế chính sách mới về phát triển nhà ở được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Đặc biệt, sau khi được Trung ương đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang lập Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050 tầm nhìn đến năm 2075, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Đề án đề nghị công nhân tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Hơn nữa, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung đôn đốc các dự án chậm tiến độ và thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ tư duy quản trị, từ “nhà ở sở hữu” sang phát triển “nhà ở cho thuê”, nhằm đáp ứng nhu cầu của lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 là cần thiết. Việc điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển nhà ở trên địa bàn, là cơ sở để tổ chức lập kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030.

Việc điều chỉnh còn nhằm đảm bảo sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, thống nhất với các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã của thành phố; đồng thời, sẽ là cơ sở pháp lý để thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở trong giai đoạn tới, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

TĂNG MẠNH DIỆN TÍCH NHÀ Ở THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Trong Tờ trình điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất điều chỉnh 6 chỉ tiêu. Theo đó, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người sẽ tăng từ 32,6m2/người lên thành 36m2/người, diện tích sàn nhà ở bình quân tối thiểu lại giảm từ 10m2/người xuống còn 8m2/người, nhà ở kiên cố và bán kiên cố từ 99,03% tăng lên thành 100%, xoá bỏ hẳn nhà thiếu kiên cố và đơn sơ.

Chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm được điều chỉnh tăng hơn 19,57 triệu m2, từ khoảng 29,08 triệu m2 tăng lên thành hơn 48,65 triệu m2. Trong đó, diện tích sàn tăng thêm của nhà ở thương mại được điều chỉnh tăng hơn 16,44 triệu m2, từ khoảng 22,60 triệu m2 sàn lên thành hơn 39,04 triệu m2 sàn. Do đến năm 2025, diện tích sàn tăng thêm của nhà ở thương mại thực tế mới đạt hơn 5,4 triệu m2 nên để hoàn thành chỉ tiêu này, giai đoạn 2026 – 2030 diện tích sàn tăng thêm cần thực hiện được hơn 33,63 triệu m2.

Tổng diện tích sàn nhà ở xã hội tăng thêm được điều chỉnh tăng thêm khoảng 1,49 triệu m2, từ hơn 1,1 triệu m2 lên thành hơn 2,6 triệu m2. Đến năm 2025, diện tích sàn tăng thêm của nhà ở xã hội mới đạt 180.050m2. Do đó, để thực hiện được mục tiêu, diện tích sàn nhà ở tăng thêm của nhà ở xã hội giai đoạn 2026 – 2030 sẽ là hơn 2,42 triệu m2. Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội (bao gồm cả nhà ở cho lực lượng vũ trang) sẽ là 159,9ha.

Chỉ tiêu nhà ở công vụ từ 1.200m2 sàn được định hướng giảm (theo nhu cầu thực thế). Chỉ tiêu nhà ở hộ gia đình cá nhân tự xây dựng vẫn được điều chỉnh từ hơn 5,37 triệu m2 sàn tăng lên thành 7 triệu m2 sàn (tăng hơn 1,62 triệu m2)...

Với tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm được điều chỉnh tăng, dự kiến nguồn vốn để phát triển nhà ở cũng tăng mạnh. Cụ thể, nguồn vốn để phát triển nhà ở trước đây được xác định khoảng 299.233 tỷ đồng được điều chỉnh tăng lên thành 418.205 tỷ đồng (tăng 118.972 tỷ đồng).

Trong Tờ trình đề nghị điều chỉnh Chương trình phát triển nhà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất 9 nhóm giải pháp thực hiện gồm định hướng phát triển nhà ở theo các vùng không gian, hoàn thiện thể chế chính sách về nhà ở, quy hoạch phát triển quỹ đất, nâng cao năng lực phát triển nhà ở dự án, phát triển nhà theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, nguồn vốn và thuế, phát triển thị trường bất động sản, cải cách thủ tục hành chính thủ tục đầu tư...