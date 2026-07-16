Quảng Trị tăng tốc xây dựng Đề án Khu Thương mại tự do quy mô gần 2.800ha

Với tổng diện tích đề xuất khoảng 2.785ha, Khu Thương mại tự do Quảng Trị được định hướng trở thành trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và chế xuất, khai thác hiệu quả lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây cùng hệ thống hạ tầng cảng biển, hàng không.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Mến

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm Khu Thương mại tự do tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả nghiên cứu đề án lần thứ nhất, định hướng hình thành Khu Thương mại tự do tích hợp, khai thác lợi thế cảng biển, cảng hàng không và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tại cuộc họp, đại diện Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) - đơn vị tư vấn xây dựng đề án, đã trình bày báo cáo nghiên cứu, đánh giá hiện trạng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và đề xuất mô hình Khu Thương mại tự do theo hướng mở, tích hợp, phù hợp với chiến lược phát triển "vươn Đông, tỏa Tây" của tỉnh.

Theo phương án đề xuất, Khu Thương mại tự do sẽ được tổ chức thành hai phân khu chức năng trọng điểm với tổng quy mô khoảng 2.785ha.

Trong đó, phân khu Khu Thương mại tự do có diện tích khoảng 555ha, bố trí trong khu đô thị, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ cao cấp, logistics đô thị và khu phi thuế quan gắn với hạ tầng Cảng hàng không Quảng Trị.

Phân khu trung tâm rộng khoảng 2.230ha được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, khu chế xuất và hệ thống kho bãi, logistics quy mô lớn kết nối với Cảng nước sâu Mỹ Thủy, qua đó phát huy lợi thế kinh tế biển và vai trò của Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư tập trung phân tích tính khả thi của đề án, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt với hệ thống cảng biển và cảng hàng không. Nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Thương mại tự do sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao sức hút đầu tư và bảo đảm phát triển hài hòa không gian kinh tế.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo nghiên cứu Đề án. Ảnh: Hồng Mến.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của cơ quan thường trực, đơn vị tư vấn và các tập đoàn kinh tế trong quá trình hoàn thiện báo cáo nghiên cứu bước đầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Đề án thí điểm Khu Thương mại tự do có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo dư địa mới để Quảng Trị trở thành trung tâm giao thương quốc tế, kết nối hiệu quả các cửa khẩu phía Tây với hệ thống cảng biển và cảng hàng không phía Đông.

Để hoàn thiện đề án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - phối hợp với Tổ thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý; đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án quy hoạch theo hướng khoa học, bảo đảm tính khả thi.

Đồng thời, các phương án điều chỉnh phải tuân thủ quy hoạch cấp quốc gia về điện lực, đường bộ, đường sắt và hệ thống cảng biển. Cơ quan thường trực cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, hoàn thiện hồ sơ đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng tiến độ.