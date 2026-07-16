Quảng Trị tăng tốc xây dựng Đề án Khu Thương mại tự do quy mô gần 2.800ha

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm Khu Thương mại tự do tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả nghiên cứu đề án lần thứ nhất, định hướng hình thành Khu Thương mại tự do tích hợp, khai thác lợi thế cảng biển, cảng hàng không và Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Tại cuộc họp, đại diện Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) - đơn vị tư vấn xây dựng đề án, đã trình bày báo cáo nghiên cứu, đánh giá hiện trạng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và đề xuất mô hình Khu Thương mại tự do theo hướng mở, tích hợp, phù hợp với chiến lược phát triển "vươn Đông, tỏa Tây" của tỉnh.
Theo phương án đề xuất, Khu Thương mại tự do sẽ được tổ chức thành hai phân khu chức năng trọng điểm với tổng quy mô khoảng 2.785ha.
Trong đó, phân khu Khu Thương mại tự do có diện tích khoảng 555ha, bố trí trong khu đô thị, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ cao cấp, logistics đô thị và khu phi thuế quan gắn với hạ tầng Cảng hàng không Quảng Trị.
Phân khu trung tâm rộng khoảng 2.230ha được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, khu chế xuất và hệ thống kho bãi, logistics quy mô lớn kết nối với Cảng nước sâu Mỹ Thủy, qua đó phát huy lợi thế kinh tế biển và vai trò của Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư tập trung phân tích tính khả thi của đề án, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt với hệ thống cảng biển và cảng hàng không. Nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Thương mại tự do sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao sức hút đầu tư và bảo đảm phát triển hài hòa không gian kinh tế.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của cơ quan thường trực, đơn vị tư vấn và các tập đoàn kinh tế trong quá trình hoàn thiện báo cáo nghiên cứu bước đầu.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Đề án thí điểm Khu Thương mại tự do có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo dư địa mới để Quảng Trị trở thành trung tâm giao thương quốc tế, kết nối hiệu quả các cửa khẩu phía Tây với hệ thống cảng biển và cảng hàng không phía Đông.
Để hoàn thiện đề án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - phối hợp với Tổ thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý; đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án quy hoạch theo hướng khoa học, bảo đảm tính khả thi.
Đồng thời, các phương án điều chỉnh phải tuân thủ quy hoạch cấp quốc gia về điện lực, đường bộ, đường sắt và hệ thống cảng biển. Cơ quan thường trực cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, hoàn thiện hồ sơ đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng tiến độ.
Kịch bản tăng trưởng sáu tháng cuối năm của tỉnh sẽ tập trung vào một số trụ cột hành động chính để thúc đẩy nền kinh tế...
Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng của BIDV, sau khi sáp nhập, Gia Lai đang sở hữu “bộ tứ cơ hội” để tạo ra bứt phá tăng trưởng…
Trước yêu cầu hoàn thiện hệ thống quy hoạch sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An đang triển khai đồng loạt 127 đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn. Khối lượng công việc lớn trong khi thời gian gấp khiến tỉnh phải thiết lập cơ chế theo dõi tiến độ từng tuần, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để bảo đảm hoàn thành đúng lộ trình...
Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho 9 dự án khu công nghiệp để có thêm 1.900 ha mặt bằng sạch đất công nghiệp…
GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2012, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 - 11,5% trong cả năm...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...