Quảng Trị triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn

Trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu diesel (DO) tại nhiều cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân...

Một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là mặt hàng dầu DO. Ảnh: Phương Ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, doanh nghiệp đầu mối và các đơn vị phân phối xăng dầu để đánh giá tình hình cung ứng trên địa bàn, đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 324 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là mặt hàng dầu diesel (DO).

Qua tổng hợp từ 5 thương nhân phân phối tư nhân, lượng dầu DO được các thương nhân đầu mối cung cấp hiện chỉ đáp ứng khoảng 20 - 40% nhu cầu đặt hàng, trong khi sản lượng thực tế chỉ đạt khoảng 20 - 30% so với bình thường. Nguồn hàng khan hiếm khiến nhiều cửa hàng phải bán cầm chừng hoặc tạm ngừng kinh doanh mặt hàng dầu DO.

Đối với hệ thống Petrolimex Quảng Trị, nguồn cung hiện vẫn cơ bản được duy trì, đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng trực thuộc và đại lý. Tuy nhiên, ngành chức năng cũng cảnh báo nếu nguồn hàng không được bổ sung kịp thời, nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại một số khu vực là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Sở Công Thương Quảng Trị, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thiếu hụt xuất phát từ việc các thương nhân đầu mối giao hàng chậm, không đủ số lượng theo hợp đồng, trong khi lượng dự trữ của các thương nhân phân phối còn thấp. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động vận tải, sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai thác thủy sản cũng như đời sống của người dân trên địa bàn.

Trước diễn biến trên, Sở Công Thương Quảng Trị đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, bổ sung nguồn hàng từ nhiều kênh cung ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, thường xuyên cập nhật tình hình tồn kho và phối hợp theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Mến

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp đã tập trung phân tích nguyên nhân thiếu hụt nguồn cung, đánh giá khả năng đáp ứng của từng đơn vị, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, do đó không được để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương làm việc trực tiếp với các thương nhân đầu mối, trong đó có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, để làm rõ nguyên nhân thiếu nguồn hàng, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ hoạt động của hệ thống bán lẻ trong trường hợp tình trạng thiếu nguồn cung tiếp tục kéo dài.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối được yêu cầu chủ động cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác theo dõi, đánh giá thị trường; tích cực tìm kiếm, bổ sung nguồn hàng, nỗ lực khắc phục khó khăn để bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.