Ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết.

Quang cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất. Ảnh: Quốc hội

Ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo thông cáo báo chí số 01, tại phiên trù bị, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp, sau đó thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu những nội dung trọng tâm Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp. Phiên khai mạc có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác.

Sau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình.

Có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 477 đại biểu tán thành, bằng 95,4% tổng số đại biểu Quốc hội; một đại biểu không biểu quyết.

Tiếp đó, Quốc hội xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Kết quả, có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 483 đại biểu tán thành, bằng 96,6% tổng số đại biểu Quốc hội; một đại biểu không biểu quyết.

Tại phiên khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội nghe Chính phủ trình và các cơ quan của Quốc hội báo cáo thẩm tra bốn dự án luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra hai dự án luật này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Báo cáo thẩm tra dự án sửa đổi Luật Hải quan do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự án sửa đổi Luật Đầu tư.

Sau phiên khai mạc, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Chính phủ trình ba dự án luật, nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra ba dự án luật, nghị quyết trên.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án sửa đổi Luật Đầu tư; cùng dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.