Quý 1/2022, FPT báo lãi 1.539 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần FPT (mã FPT- HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu đạt 9.730 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ (7.586 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.539 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước (1.151 tỷ đồng) - trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.239 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ (906 tỷ đồng) và thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý 1 đạt 1.365 đồng.

Bên cạnh đó, FPT cho biết kết quả kinh doanh theo khối như: Khối Công nghệ với doanh thu đạt 5.593 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 770 tỷ đồng, tăng trưởng 39,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đã mang về 667 tỷ đồng lợi nhuận (+35%) và trong nước mang về 103 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+75,5%).

Trong khi đó, Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 3.471 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ và 701 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21,2% và Giáo dục, đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 667 tỷ đồng, tăng 31,7% và 308 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, doanh thu công ty tăng tại mọi thị trường, đặc biệt tại thị trường Mỹ (+60,7%) và thị trường APAC (+41%). Doanh thu chuyển đổi số trong 3 tháng đầu năm đạt 1.648 tỷ đồng, tăng trưởng 96,2% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Điện toán đám mây (tăng 308%), Trí tuệ nhân tạo/Phân tích dữ liệu (tăng gần 200%) và Low code (tăng 137%).

Trong quý đầu năm 2022, FPT ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, trong đó có 7 dự án với quy mô trên 5 triệu USD (+75%), số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD đạt 31 khách hàng, tăng 47,7% so với cùng kỳ, cho thấy sự hiệu quả của chiến lược "săn cá voi".

Năm 2022, FPT đặt mục tiêu doanh thu tăng 19%, đạt 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, đạt 7.618 tỷ đồng. FPT cũng đã quyết định sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 40% năm 2022, trong đó 20% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1.