Quý 1/2022: Ngành nông nghiệp tăng trưởng 2,45%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong quý đầu năm ước đạt 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm này, toàn ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 3 tỷ USD, cao gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

XUẤT KHẨU NHIỀU MẶT HÀNG TĂNG TRƯỞNG CAO

Trong quý 1/2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước trên 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với quý 1/2021. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt gần 5,5 tỷ USD, tăng 12,8%; lâm sản chính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,4%; thủy sản ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 38,7%; chăn nuôi ước đạt 75,6 triệu USD, giảm 22,4%; xuất khẩu vật tư nông nghiệp đạt khoảng 603 triệu USD, tăng 72,5% (nhất là phân bón, giá trị xuất khẩu khoảng 291 triệu USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước).

Xuất nhập khẩu nông sản 3 tháng đầu năm 2022.

Về thị trường xuất khẩu, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 3 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm 40,3% thị phần), châu Mỹ (29,5%), châu Âu (13,1%), châu Đại Dương (1,7%) và châu Phi (1,3%).

Thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ đạt gần 3,5 tỷ USD (chiếm 27,1% thị phần). Đứng thứ hai thị trường Trung Quốc với trên 2,1 tỷ USD (chiếm 16,6% thị phần).

Ở vị trí thứ ba là thị trường Nhật Bản, với giá trị xuất khẩu đạt gần 872 triệu USD (chiếm 6,8%), trong đó nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất (chiếm 44,3% giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Thị trường Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ tư, với giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 562 triệu USD (chiếm 4,4%) và nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất (chiếm 45,2% giá trị).

Từ chiều ngược lại, quý 1/2022, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước gần 9,8 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với tình hình sản xuất trong nước, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối tháng 3/2022, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch 785 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 52,1% diện tích gieo cấy và bằng 114,8% cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do năng suất giảm bình quân 0,5 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước (ước tính chỉ đạt 71,8 tạ/ha), nên sản lượng lúa giảm 165,2 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 1, một số cây công nghiệp lâu năm đã cho thu hoạch. Trong đó: Sản lượng chè búp đạt 171,3 nghìn tấn (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước); hồ tiêu đạt 166,1 nghìn tấn (tăng 3,8%); cao su đạt 127 nghìn tấn (tăng 2,4%); điều đạt 210,7 nghìn tấn (giảm 16,6%).

Hầu hết sản lượng cây ăn quả tăng so với cùng kỳ năm trước: chuối đạt 654,3 nghìn tấn (tăng 3,3%); cam đạt 263 nghìn tấn (tăng 2,1%); dứa đạt 211,2 nghìn tấn (tăng 3,4%); xoài đạt 180,9 nghìn tấn (tăng 2,4%); bưởi đạt 158,2 nghìn tấn (tăng 3,2%); riêng sản lượng thanh long đạt 349,7 nghìn tấn, giảm 3,2% do gặp khó khăn trong xuất khẩu.

KHAI THÁC HẢI SẢN GẶP KHÓ DO CHI PHÍ TĂNG

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, ngành chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn ở mức cao, trong khi giá sản phẩm chăn nuôi có xu hướng giảm.

Hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản khôi phục mạnh mẽ, giá cá tra tăng cao lên mức kỷ lục sau hơn hai năm liên tiếp ở mức thấp, giá tôm cũng có xu hướng tăng, tuy nhiên sản lượng khai thác thủy sản giảm do giá xăng dầu tăng cao, nhiều tàu cá nằm bờ.

Trong 3 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.863,6 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 988 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cá tra nguyên liệu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh sau hơn hai năm liên tiếp ở mức thấp. Tháng 1/2022, giá cá tra nguyên liệu loại 0,9 kg/con tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ dao động ở mức 23,5-24 nghìn đồng/kg, tăng 3,5-4,0 nghìn đồng so với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Mức giá này được duy trì đến đầu tháng 2/2022. Trung tuần tháng Hai, giá cá tra lên mức 26-28 nghìn đồng/kg và tuần đầu tháng 3/2022 đạt mức 32 nghìn đồng/kg. Tính chung cả quý đầu năm, sản lượng cá tra đạt 342,6 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực khai thác hải sản, do giá xăng dầu tăng cao làm tăng chi phí đầu vào trong khi giá hải sản có chiều hướng giảm nên ngư dân hạn chế ra khơi, nhiều tàu thuyền phải nằm bờ.

Vì vậy, sản lượng thủy sản khai thác tháng 3/2022 ước tính đạt 326,4 nghìn tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả quý đầu năm 2022, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 875,6 nghìn tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

THÚC ĐẨY TIÊU THỤ NÔNG SẢN BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, cho biết, để thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong thời gian tới, sẽ tập trung đàm phán để thúc đẩy xuất khẩu ớt, sầu riêng, sữa và sản phẩm sữa, bột cá và dầu cá, sản phẩm lông vũ sang Trung Quốc; nhãn sang Nhật Bản; bưởi, chanh ta sang New Zealand; bưởi sang Mỹ và Ấn Độ; sản phẩm động vật sang Hàn Quốc; mật ong sang EU…

Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, rau, quả thực hiện đúng quy định của các nước như Hàn Quốc, EU, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ…

Trong quý 2/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tuần lễ Nông sản Việt Nam tại EXPO 2022 Dubai; “Diễn đàn kết nối doanh nhân kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp”. Đồng thời, sẽ tiến hành ký kết Bản ghi nhớ với Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Garbon về sản xuất cà phê tại Garbon; với Tổ chức Pháp ngữ về tăng cường hợp tác nông nghiệp Nam - Nam và ba bên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang nghiên cứu xây dựng Đề án kết nối Việt kiều; xây dựng các đề án về thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật, EU giai đoạn 2021-2030 và Đề án “Tăng cường hiệu quả hợp tác đầu tư trong ngành nông nghiệp đến năm 2030”.

Trong quý 2/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tổ chức đoàn giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản tại Trung Quốc. Cùng với đó là chuẩn bị nội dung làm việc song phương với Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc; xây dựng Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đi EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Đối với vấn đề kỹ thuật giám sát chất lượng nông sản, trong thời gian tới, Bộ cũng sẽ tập trung hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy định Lệnh 248, 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Trong 3 tháng đầu năm, đã tổng hợp được 256 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam; gửi cho các cơ quan liên quan xem xét góp ý, đã xử lý 12 cảnh báo của EU về sản phẩm nông sản, thực phẩm của Việt Nam.