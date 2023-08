Quỹ Government of Singapore bán ra 453.400 VHM

Government of Singapore báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vinhomes (mã VHM-HOSE).

Theo đó, Government of Singapore thông báo đã bán 453.400 cổ phiếu. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 217.858.683 cổ phiếu, chiếm 5% xuống còn 217.405.283 cổ phiếu, chiếm 4,99% và thôi làm cổ đông lớn của VHM từ ngày 18/8/2023.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/8 giá cổ phiếu này đạt mốc 62.900 đồng/cổ phiếu và đến khi quỹ này bán ra thì giá cổ phiếu VHM giảm về còn 56.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này Government of Singapore thu về gần 26 tỷ đồng. Chốt phiên ngày 23/8, giá cổ phiếu này giảm tiêp về còn 54.500 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã có duy trì khuyến nghị "mua" và nâng giá mục tiêu thêm 5,8% lên 84.100 đồng/cổ phiếu cho CTCP Vinhomes (VHM).

VCSC cho biết, giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu do VCSC đưa 2 dự án mới vào định giá – Sky Park (1,1 ha tại Bắc Giang) và Dương Kinh Kiến Thụy (240,6 ha tại Hải Phòng) – và điều chỉnh giảm chiết khấu trên RNAV từ 15% xuống 10%.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 là 29,9 nghìn tỷ đồng (+4% YoY), chủ yếu hỗ trợ bởi bàn giao tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 & 3 trong nửa cuối năm 2023. Dự báo này thấp hơn 2% so với dự báo trước đây của VCSC do (i) VCSC dự báo bàn giao thấp hơn tại dự án Grand Park và Ocean Park 1 vốn có biên lợi nhuận gộp cao hơn so với việc bàn giao Ocean Park 2 theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và (ii) VCSC dự báo chi phí khác cao hơn, được bù đắp một phần bởi (iii) dự báo thu nhập tài chính tăng của VCSC.

Đồng thời, VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 thêm 2% chủ yếu do VCSC điều chỉnh thời gian ghi nhận bàn giao đối với các dự án Grand Park và Ocean Park 1. VCSC gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2025.

VCSC dự báo tổng doanh số bán hàng trong năm 2023 là 70 nghìn tỷ đồng (-45% so với mức cơ sở cao vào năm 2022 do mở bán các dự án mới), điều này được thúc đẩy bởi kỳ vọng của VCSC về việc bán hàng các dự án hiện tại và việc mở bán dự án Vinhomes Golden Avenue (116 ha tại Quảng Ninh).

VCSC cho biết rủi ro đối VHM là mở bán lẻ chậm hơn dự kiến tại các đại dự án mới.