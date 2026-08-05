Thứ Tư, 05/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bộ Xây dựng yêu cầu cắt giảm khối lượng nhà thầu chậm tiến độ tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đ Đan Tiên

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xử lý nghiêm các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, trong đó có thể điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng đối với những đơn vị không chuyển biến...

Một đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Quốc Khánh
Một đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Quốc Khánh

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư xử lý nghiêm các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu, không chấp nhận tình trạng cam kết nhưng không thực hiện.

Đối với các nhà thầu chậm tiến độ nhưng không có chuyển biến sau khi đã được nhắc nhở, cảnh báo, như Công ty Trường Thịnh và Công ty Khánh Hòa, Bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh áp dụng ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng, đồng thời điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng cho các nhà thầu có đủ năng lực để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát tiến độ từng gói thầu, từng nhà thầu và từng hạng mục; xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết theo tuần, theo tháng đến hết năm 2026 gắn với kế hoạch giải ngân. Quá trình lập tiến độ phải tính đến ảnh hưởng của mùa mưa bão và xác định rõ các hạng mục trên đường găng cùng trách nhiệm của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải xác định kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo ban; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với các khối lượng đã hoàn thành.

Đối với các nhà thầu, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Các đơn vị tư vấn giám sát cũng được yêu cầu bổ sung nhân sự theo yêu cầu của chủ đầu tư và tiến độ dự án; giám sát chặt chẽ, liên tục quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ cũng như tính độc lập, khách quan trong công tác giám sát.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 99 km, đi qua thành phố Huế (gần 63 km) và tỉnh Quảng Trị (hơn 36 km), với tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng. Dự án sẽ mở rộng tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí điện tử không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành, công trình kiểm soát tải trọng xe và trạm dừng nghỉ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Cao tốc VnEconomy đầu tư VnEconomy đường bộ VnEconomy hạ tầng - giao thông VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Triển vọng kinh tế nửa cuối năm 2026: Biến số rủi ro và bài toán khơi thông nguồn vốn

Triển vọng kinh tế nửa cuối năm 2026: Biến số rủi ro và bài toán khơi thông nguồn vốn

Chặng đường nửa cuối năm được dự báo vẫn đầy thách thức. Do vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm, nền kinh tế phải tháo gỡ được hàng loạt nút thắt nội tại: từ kiểm soát lạm phát, khơi thông điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, đến việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý và phục hồi kênh dẫn vốn trung - dài hạn...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”

VnEconomy Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy