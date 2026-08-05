Bộ Xây dựng yêu cầu cắt giảm khối lượng nhà thầu chậm tiến độ tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.
Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư xử lý nghiêm các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu, không chấp nhận tình trạng cam kết nhưng không thực hiện.
Đối với các nhà thầu chậm tiến độ nhưng không có chuyển biến sau khi đã được nhắc nhở, cảnh báo, như Công ty Trường Thịnh và Công ty Khánh Hòa, Bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh áp dụng ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng, đồng thời điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng cho các nhà thầu có đủ năng lực để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát tiến độ từng gói thầu, từng nhà thầu và từng hạng mục; xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết theo tuần, theo tháng đến hết năm 2026 gắn với kế hoạch giải ngân. Quá trình lập tiến độ phải tính đến ảnh hưởng của mùa mưa bão và xác định rõ các hạng mục trên đường găng cùng trách nhiệm của từng đơn vị.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải xác định kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo ban; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với các khối lượng đã hoàn thành.
Đối với các nhà thầu, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.
Các đơn vị tư vấn giám sát cũng được yêu cầu bổ sung nhân sự theo yêu cầu của chủ đầu tư và tiến độ dự án; giám sát chặt chẽ, liên tục quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ cũng như tính độc lập, khách quan trong công tác giám sát.
Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 99 km, đi qua thành phố Huế (gần 63 km) và tỉnh Quảng Trị (hơn 36 km), với tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng. Dự án sẽ mở rộng tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí điện tử không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành, công trình kiểm soát tải trọng xe và trạm dừng nghỉ.
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