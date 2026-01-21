Quy hoạch tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Chi Lăng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Hoàng Bách
21/01/2026, 10:53
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 136/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn…
Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích là 2.428,83ha, bao gồm: Khu di tích lịch sử Chi Lăng với 24 điểm di tích quốc gia đặc biệt diện tích 284,23ha và 22 điểm di tích quốc gia diện tích 150,41ha; khu vực Đền thờ Chi Lăng diện tích 100ha; vùng không gian cảnh quan kết nối các khu vực nghiên cứu lập quy hoạch rộng 1.894,2ha.
Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu, quy mô lập quy hoạch được xác định diện tích 198,81ha. Trong đó, khu vực bảo vệ I là 98,45ha và khu vực bảo vệ II là 100,36ha, phạm vi này bao trùm toàn bộ khu vực khoanh vùng bảo vệ của 24 điểm di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng, chia thành 5 cụm di tích.
Cụm 1 bao gồm các di tích: Thôn Ba Đàn, Luỹ Ngõ Thề, núi Ba Đăng, cầu Trạm (cầu Phù Kiều), đền Quán Nàng, thành Kho và Vực Bơi. Cụm 2 bao gồm các di tích: núi Mã Yên, bãi Đầm, cửa Dinh, núi Kỳ Lân, thành Bầu và Lân Giao. Cụm 3 bao gồm các di tích: núi Ma Sẳn và núi Phượng Hoàng. Cụm 4 bao gồm các di tích: bãi Hào, đền Quỷ Môn, đấu Đong Quân, thành Trong, núi Mặt Quỷ, Luỹ Ải Chi Lăng và núi Quỷ. Cụm 5 bao gồm các di tích: chùa Làng Trung và đồi Chôn Ruột.
Mục tiêu lập quy hoạch di tích nhằm nhận diện đầy đủ giá trị của quần thể các di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng; giải quyết các vấn đề bất cập về dân cư, phát triển du lịch, hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện hệ thống hồ sơ, dữ liệu làm cơ sở chuyển đổi số và tự động hóa trong quản lý; xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu dân cư, khu vực bảo vệ môi trường sinh thái.
Đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị nổi bật của di tích, trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, là quần thể du lịch văn hóa - lịch sử hấp dẫn gắn với đặc trưng của vùng đất Chi Lăng, trọng điểm du lịch của tỉnh Lạng Sơn; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn cũng như các mô hình du lịch phù hợp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của tỉnh...
Nội dung của quy hoạch di tích gồm: quy hoạch phân vùng chức năng; định hướng điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp khu vực bảo vệ di tích; phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; quy hoạch tổ chức không gian bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật...
Theo định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, thị trường khách du lịch đến với di tích gồm khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa.
Các loại hình sản phẩm du lịch chủ đạo là du lịch trải nghiệm, học tập lịch sử thông qua hệ thống bảo tàng lịch sử ngoài trời và Bảo tàng Chi Lăng; du lịch tham quan, thư giãn, sinh thái cảnh quan tại công viên lịch sử thông qua các tuyến đi bộ dọc hai bên bờ sông Thương và tuyến đi bộ dọc Lũy Ải Chi Lăng; du lịch trải nghiệm các giá trị lịch sử - văn hóa tại Đền Quan Trấn Ải, Đền Mặt Quỷ, Đền Chi Lăng; du lịch tổng hợp với khu Đền Chi Lăng (Hồ Bãi Hào) và các điểm tham quan du lịch núi Mã Yên, di tích đầm lầy Mã Yên, Lê Tổ Kiếm Thạch - Liễu Thăng Thạch, thành cổ Chi Lăng...
Cùng với đó, quy hoạch cũng định hướng bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống kết hợp du lịch để hình thành những điểm đến hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức hút đối với du khách.
Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, nhu cầu về một không gian sống sang trọng nhưng vẫn đủ tinh tế đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế hệ cư dân hiện nay không còn tìm kiếm một mái nhà đơn thuần, mà hướng đến một không gian sống đảm bảo sự an lành, bền vững qua nhiều thế hệ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ tại 48 xã, phường trên địa bàn Thành phố…
Trong bức tranh tái cấu trúc không gian công nghiệp phía Nam, khu vực Minh Hưng (thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ) đang dần nổi lên như một điểm sáng mới, thu hút dòng vốn sản xuất - công nghiệp dịch chuyển khỏi các trung tâm truyền thống đã tiệm cận ngưỡng bão hòa. Sở hữu quỹ đất lớn, vị trí chiến lược cùng hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, Minh Hưng đang từng bước hình thành một trung tâm sản xuất mới, đóng vai trò động lực tăng trưởng cho vùng công nghiệp mở rộng Đồng Nai - Bình Phước.
Sau hơn một thập niên tồn tại, cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân và tái định cư phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận chính thức được bãi bỏ. Quyết định này phản ánh sự điều chỉnh quan trọng trong tư duy chính sách, nhằm phù hợp hơn với khung pháp luật hiện hành và yêu cầu tổ chức thực tiễn của dự án trong giai đoạn mới.
Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, bức tranh thị trường bất động sản đang ghi nhận những chuyển động mới. Trong giai đoạn tới, thị trường được dự báo bước vào chu kỳ phục hồi, khi các tín hiệu tích cực dần xuất hiện, song mức độ lan tỏa giữa các khu vực và phân khúc vẫn còn khác nhau…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: