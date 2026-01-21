Quy hoạch tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Chi Lăng

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 136/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn…

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích là 2.428,83ha, bao gồm: Khu di tích lịch sử Chi Lăng với 24 điểm di tích quốc gia đặc biệt diện tích 284,23ha và 22 điểm di tích quốc gia diện tích 150,41ha; khu vực Đền thờ Chi Lăng diện tích 100ha; vùng không gian cảnh quan kết nối các khu vực nghiên cứu lập quy hoạch rộng 1.894,2ha.

Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu, quy mô lập quy hoạch được xác định diện tích 198,81ha. Trong đó, khu vực bảo vệ I là 98,45ha và khu vực bảo vệ II là 100,36ha, phạm vi này bao trùm toàn bộ khu vực khoanh vùng bảo vệ của 24 điểm di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng, chia thành 5 cụm di tích.

Cụm 1 bao gồm các di tích: Thôn Ba Đàn, Luỹ Ngõ Thề, núi Ba Đăng, cầu Trạm (cầu Phù Kiều), đền Quán Nàng, thành Kho và Vực Bơi. Cụm 2 bao gồm các di tích: núi Mã Yên, bãi Đầm, cửa Dinh, núi Kỳ Lân, thành Bầu và Lân Giao. Cụm 3 bao gồm các di tích: núi Ma Sẳn và núi Phượng Hoàng. Cụm 4 bao gồm các di tích: bãi Hào, đền Quỷ Môn, đấu Đong Quân, thành Trong, núi Mặt Quỷ, Luỹ Ải Chi Lăng và núi Quỷ. Cụm 5 bao gồm các di tích: chùa Làng Trung và đồi Chôn Ruột.

Mục tiêu lập quy hoạch di tích nhằm nhận diện đầy đủ giá trị của quần thể các di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng; giải quyết các vấn đề bất cập về dân cư, phát triển du lịch, hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện hệ thống hồ sơ, dữ liệu làm cơ sở chuyển đổi số và tự động hóa trong quản lý; xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu dân cư, khu vực bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị nổi bật của di tích, trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, là quần thể du lịch văn hóa - lịch sử hấp dẫn gắn với đặc trưng của vùng đất Chi Lăng, trọng điểm du lịch của tỉnh Lạng Sơn; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn cũng như các mô hình du lịch phù hợp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của tỉnh...

Nội dung của quy hoạch di tích gồm: quy hoạch phân vùng chức năng; định hướng điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp khu vực bảo vệ di tích; phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; quy hoạch tổ chức không gian bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật...

Theo định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, thị trường khách du lịch đến với di tích gồm khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa.

Các loại hình sản phẩm du lịch chủ đạo là du lịch trải nghiệm, học tập lịch sử thông qua hệ thống bảo tàng lịch sử ngoài trời và Bảo tàng Chi Lăng; du lịch tham quan, thư giãn, sinh thái cảnh quan tại công viên lịch sử thông qua các tuyến đi bộ dọc hai bên bờ sông Thương và tuyến đi bộ dọc Lũy Ải Chi Lăng; du lịch trải nghiệm các giá trị lịch sử - văn hóa tại Đền Quan Trấn Ải, Đền Mặt Quỷ, Đền Chi Lăng; du lịch tổng hợp với khu Đền Chi Lăng (Hồ Bãi Hào) và các điểm tham quan du lịch núi Mã Yên, di tích đầm lầy Mã Yên, Lê Tổ Kiếm Thạch - Liễu Thăng Thạch, thành cổ Chi Lăng...

Cùng với đó, quy hoạch cũng định hướng bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống kết hợp du lịch để hình thành những điểm đến hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức hút đối với du khách.