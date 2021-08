Ra mắt Cổng Trung tâm thông tin dệt may châu Á

Thông tin từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 24/8 cho biết, Cổng Trung tâm thông tin dệt may châu Á (Asia Garment Hub) vừa chính thức được ra mắt.

Asia Garment Hub là nền tảng tri thức số một cửa được xây dựng nhằm hỗ trợ các bên liên quan trong ngành dệt may có thêm thông tin, kiến thức để hỗ trợ thúc đẩy và triển khai các hoạt động liên quan tới phát triển bền vững và việc làm thỏa đáng trong toàn bộ chuỗi cung ứng dệt may.

Theo ILO, nền tảng này hướng tới các nhà sản xuất, nhãn hàng, tổ chức công đoàn, tổ chức người sử dụng lao động, hiệp hội và các đối tác phát triển, cũng như các nhà báo, xã hội dân sự, các nhà hoạch định chính sách và các cá nhân cùng mong muốn một tương lai bền vững hơn cho ngành.

Ông David Williams, Quản lý Dự án Việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng dệt may của ILO cho biết: “Chỉ khi các bên liên quan ở mọi cấp độ cùng tích cực đồng hành thì chúng ta mới có thể thực sự đảm bảo việc làm thỏa đáng và bền vững cho lao động dệt may. Cổng Trung tâm thông tin dệt may châu Á giúp giải quyết vấn đề này bằng cách tập hợp các kiến thức chuyên môn, thông tin chi tiết và các tài liệu liên quan đến ngành dệt may trên một nền tảng kỹ thuật số dễ sử dụng đối với người dùng”.

Bà Alexandra Behns, Điều phối viên của GIZ FABRIC (dự án khu vực do Tổ chức Hợp tác phát triển Đức) về hợp tác khu vực chia sẻ thêm: “Châu Á là trái tim của ngành công nghiệp dệt may toàn cầu. Bằng cách tập hợp thông tin, kiến thức và chuyên môn, Cổng Trung tâm thông tin dệt may châu Á sẽ trở thành điểm đến ‘phổ biến’ về phát triển bền vững và các vấn đề quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dệt may”.

Các tính năng chính của Cổng Trung tâm thông tin dệt may châu Á bao gồm: thư viện tài nguyên toàn diện, bản đồ tương tác theo ngành, dữ liệu và thông tin theo từng quốc gia, cũng như quyền truy cập vào các khóa đào tạo, kiến thức chuyên môn và thảo luận trực tuyến.

Cổng trung tâm thông tin dệt may Châu Á.

Việc truy cập vào Cổng Trung tâm thông tin hoàn toàn miễn phí. Các nội dung trên cổng được trình bày bằng tiếng Anh và 10 ngôn ngữ khác (bao gồm tiếng Bahasa, tiếng Bengali của Myanmar, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Khmer, tiếng Sinhala, tiếng Urdu và tiếng Việt) nhằm hỗ trợ người dùng nếu có bất cứ rào cản nào về ngôn ngữ.

Năm 2019, ngành dệt may ước tính sử dụng khoảng 65 triệu lao động ở châu Á và Thái Bình Dương (tương đương với 75% tổng số lao động trong lĩnh vực may mặc trên toàn thế giới). Hơn một nửa trong số này - khoảng 35 triệu người ở châu Á và Thái Bình Dương là phụ nữ. Ngành dệt may sử dụng 5,2% trong toàn bộ tổng số lao động nữ trong khu vực.

Tại Việt Nam, khảo sát của Công ty Navigos Search cho thấy, thị trường nhân sự ngành dệt may đang chứng kiến sự bùng nổ về tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, nguy cơ thiếu hụt lao động ngành này đang hiện hữu trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chuỗi cung ứng dệt may đang đối mặt với nguy cơ đứt gãy. Việc nhiều lao động từ các tỉnh phía Nam như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai ồ ạt về quê tránh dịch, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động trong thời gian tới khi vận hành sản xuất trở lại, dự kiến chỉ còn lại 60% lao động.

Còn theo báo cáo của Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đợt dịch thứ 4 bùng phát đã khiến 35% doanh nghiệp của ngành dệt may Việt Nam phải đóng cửa, hơn 40.000 lao động khu vực phía Nam của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đang làm việc trong điều kiện giãn cách…

Trong bối cảnh hiện nay, số ca nhiễm không ngừng tăng lên với số lượng rất lớn, vượt các kịch bản của y tế trước đó thì nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trên toàn quốc là rất dễ xảy ra.

Do đó, Cục Việc làm đề xuất cần đẩy nhanh tốc độ đàm phán để nhập và tổ chức tiêm vaccine nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng. Đặc biệt ưu tiên cho các lao động tuyến đầu, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, logistics, xuất nhập khẩu… để duy trì sản xuất, ngăn chặn tình trạng đứt gãy chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.