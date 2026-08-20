Phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia VCCI, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu bộ máy quản lý cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", đồng thời giao 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam bứt phá và vươn tầm quốc tế...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Vũ Khuê.

Ngày 19/8/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VCCI.

CHUYỂN MẠNH TƯ DUY TỪ "QUẢN LÝ" SANG "KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN"

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS. TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam những năm qua đã hình thành cơ bản và đạt nhiều bước tiến vượt bậc. Minh chứng là Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp 2026 của StartupBlink vừa qua đã xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật, đồng thời lần đầu tiên đưa Việt Nam lọt Top 50 thế giới về hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn bộc lộ những hạn chế: các yếu tố cấu thành hệ sinh thái chưa gắn kết chặt chẽ; các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ cần thiết và đầy đủ từ Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp; các giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh mới thành công trên thị trường chưa nhiều.

Trước bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc thích ứng hay mở rộng quy mô, mà bắt buộc phải chủ động đổi mới, làm chủ công nghệ và tạo ra giá trị mới. Nhằm cụ thể hóa trách nhiệm đại diện và hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, VCCI đã thành lập Hội đồng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 68-NQ/TW: Đến năm 2030, cả nước có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động (đạt tỷ lệ 20 doanh nghiệp/1.000 dân) và ít nhất 20 tập đoàn lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Quyết định thành lập, Hội đồng sẽ tập trung vào các chức năng cốt lõi: Tập hợp, kết nối và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo; mở rộng hợp tác trong và ngoài nước; đồng thời tham gia tư vấn, phản biện chính sách.

PGS. TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Vũ Khuê.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự chủ động của VCCI trong việc hình thành một cơ chế kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng nhận định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cấp thiết là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân đóng vai trò then chốt.

Cụ thể, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu. Tiếp đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong các lĩnh vực này, đặt mục tiêu đóng góp 55-58% GDP và 35-40% ngân sách nhà nước đến năm 2030.

Do đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải thực sự tin tưởng, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển. Bộ máy quản lý cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", lấy doanh nghiệp làm trung tâm và lấy hiệu quả của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng thể chế.

Về phía Nhà nước, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách theo nguyên tắc: Nhà nước kiến tạo thể chế, mở đường và chia sẻ rủi ro hợp lý; doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo; thị trường là nơi kiểm nghiệm sức sống của các ý tưởng, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHO HỘI ĐỒNG

Kế thừa hành trình hơn 20 năm VCCI đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Hội đồng tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Thực sự trở thành kênh tập hợp và phản ánh có chất lượng tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội đồng cần bám sát thực tiễn, nhận diện kịp thời các điểm nghẽn về thể chế, vốn, thị trường, công nghệ, tài sản trí tuệ, dữ liệu, nhân lực và thủ tục hành chính; chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Kiến nghị phải đi cùng phương án xử lý, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW và các chính sách của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

Thứ hai: Phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối của VCCI, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp dẫn dắt. Cần kết nối chặt chẽ doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng và đối tác quốc tế. Vận động các doanh nghiệp lớn tham gia đặt hàng bài toán, đầu tư, cố vấn, thử nghiệm và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp, qua đó đưa kết quả nghiên cứu và ý tưởng đổi mới sáng tạo đến với thị trường.

Thứ ba: Tập trung hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp có thể phát triển. Hội đồng cần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và tài sản trí tuệ, tiếp cận vốn và thị trường, nâng cao năng lực chuyển đổi số, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa sản phẩm. Mục tiêu phải hướng tới hình thành ngày càng nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ có khả năng tăng trưởng nhanh, làm chủ công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và vươn ra quốc tế.

Thứ tư: Định hướng hoạt động khởi nghiệp vào những bài toán lớn của đất nước và các động lực tăng trưởng mới. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế và những lĩnh vực có dư địa phát triển lớn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính, công nghệ xanh, năng lượng mới, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số. Đổi mới sáng tạo phải được chuyển hóa thành năng suất, hiệu quả kinh tế, sản phẩm và giá trị mới.

Thứ năm: Tổ chức hoạt động của Hội đồng phải thực chất, chuyên nghiệp, minh bạch và đo lường được kết quả. Ngay sau lễ ra mắt, Phó Thủ tướng đề nghị VCCI và Ban Chấp hành Hội đồng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động với mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm cụ thể; lựa chọn một số việc trọng tâm để tạo kết quả ngay trong thời gian đầu. Mỗi chương trình phải trả lời được: doanh nghiệp được hỗ trợ gì, nguồn lực nào được huy động, khó khăn nào được tháo gỡ và kết quả cuối cùng là gì.

"Chính phủ sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và hoàn thiện thể chế để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng nhất", Phó Thủ tướng khẳng định; đồng thời tin tưởng Hội đồng sẽ trở thành hạt nhân kết nối, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh và tự chủ trên trường quốc tế.