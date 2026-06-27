Rivea Residences: Tối ưu "không gian thẳng đứng" trong xu hướng phát triển đô thị mới

Khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, việc vươn cao không còn đơn thuần là gia tăng số lượng các tòa tháp, mà phản ánh cách thành phố tái cấu trúc và khai thác hiệu quả tài nguyên không gian.

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, mô hình phát triển theo chiều thẳng đứng được xem là lời giải nhằm đáp ứng nhu cầu đô thị hiện đại, đồng thời tạo dư địa bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

HÀ NỘI CHUYỂN TỪ ĐÔ THỊ "VẾT DẦU LOANG" SANG MÔ HÌNH ĐÔ THỊ NÉN ĐA TẦNG

Sau nhiều thập kỷ mở rộng địa giới và phát triển theo chiều ngang, Hà Nội đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn về dân số, hạ tầng và sử dụng đất. Mô hình phát triển theo kiểu "vết dầu loang" từng đáp ứng nhu cầu nhà ở trong giai đoạn trước, song cũng kéo theo nhiều hệ lụy như khoảng cách di chuyển xa, ùn tắc giao thông và hiệu quả khai thác quỹ đất chưa cao.

Trong bối cảnh đó, định hướng quy hoạch mới của Hà Nội chuyển sang khai thác không gian theo chiều thẳng đứng, kết hợp đồng bộ không gian ngầm, mặt đất và trên cao. Theo định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, việc tái cấu trúc đô thị theo mô hình đa tầng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong sử dụng đất, tổ chức giao thông, phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng.

Cách tiếp cận này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất mà còn giảm áp lực lên hạ tầng mặt đất, mở rộng không gian xanh và nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị.

Hà Nội đẩy mạnh tái cấu trúc đô thị, khai thác tối đa không gian theo chiều thẳng đứng. (Ảnh: Meygroup).

Song song với định hướng quy hoạch, Hà Nội đang thúc đẩy phát triển các đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development), đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như các tuyến đường sắt đô thị, đường Vành đai 2.5 và hệ thống giao thông kết nối khu vực Đông Nam thành phố. Khi mạng lưới hạ tầng từng bước hoàn thiện, các khu vực cận trung tâm được dự báo sẽ hưởng lợi nhờ khả năng kết nối thuận tiện và hệ sinh thái tiện ích ngày càng đồng bộ.

RIVEA RESIDENCES VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN THEO CHIỀU CAO

Trong bối cảnh đó, Rivea Residences tại phường Vĩnh Hưng được phát triển theo định hướng khai thác không gian đa tầng. Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 9 phút di chuyển, đồng thời liền kề công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15 ha và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án được quy hoạch theo mô hình "tháp sinh thái đa tầng", trong đó các chức năng về hạ tầng, tiện ích và không gian sống được bố trí theo từng lớp không gian nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng đất.

Rivea Residences - nơi không gian ở, tiện ích, thương mại và cảnh quan được tổ chức hài hòa theo chiều thẳng đứng. (Ảnh: CĐT).

Phần hạ tầng ngầm gồm 4 tầng hầm đáp ứng nhu cầu đỗ xe của cư dân, qua đó dành phần lớn diện tích mặt đất cho cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đối với dòng sản phẩm duplex The Rey Edition, chủ sở hữu được bố trí chỗ đỗ xe định danh.

Khối đế cao 6 tầng tích hợp hệ thống thương mại, dịch vụ cùng chuỗi tiện ích như bể bơi, phòng golf 3D, party room, khu vui chơi trẻ em và các không gian chăm sóc sức khỏe. Xen giữa các tầng căn hộ là hệ thống vườn cảnh quan do Belt Collins tư vấn thiết kế với các hạng mục như vườn thiền, vườn yoga, khu đọc sách và những khoảng xanh đệm, góp phần đưa thiên nhiên hiện diện trong không gian sống theo chiều cao.

Các tầng cảnh quan tại Rivea Residences đưa thiên nhiên lên cao, tạo nên những khoảng thở xanh xen giữa kiến trúc và đời sống cư dân. (Ảnh: CĐT)

Điểm nhấn của dự án nằm tại tầng mái, nơi cầu Khởi Nguyên kết nối hai tòa tháp, đồng thời hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng trên cao với đài quan sát, khu thư giãn ngoài trời, điểm check-in "La bàn di sản" và các khu vực vận động. Từ đây, cư dân có thể quan sát toàn cảnh đô thị và cảm nhận sự chuyển mình của Hà Nội trong quá trình phát triển.

Theo đại diện MEYGROUP, Rivea Residences không chỉ hướng tới việc cung cấp sản phẩm nhà ở cao tầng mà còn theo đuổi mô hình phát triển không gian sống theo chiều thẳng đứng, kết hợp giữa kiến trúc, cảnh quan và hệ thống tiện ích trong cùng một cấu trúc đô thị. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống tại khu vực trung tâm, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển đô thị nén mà Hà Nội đang hướng tới.