ROS giải trình lợi nhuận hợp nhất sau kiểm toán "bốc hơi" 57,76% so với báo cáo tự lập

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng đã kiểm toán là 27,2 tỷ đồng, còn trên báo cáo tự lập là hơn 42 tỷ đồng, giảm hơn 14,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 35,4%.

Công ty cho biết, lợi nhuận giảm 35,4% là do tăng chi phí tài chính trích lập dự phòng và công ty TNHH Đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS là 17,168 tỷ, tương ứng 11,5%; chi phí khác tăng 311 triệu đồng do tính thêm chi phí phạt chậm nộp thuế, tướng ứng tăng 3,2%; chi phí thuế TNDN hiện hành giảm 2,574 tỷ đồng, tướng ứng giảm 12,4%.

Còn trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, thì lợi nhuận của ROS giảm mạnh từ hơn 2 tỷ đồng chưa kiểm toán, giờ chỉ còn hơn 856 triệu đồng, giảm hơn 1,1 tỷ tương ứng 57,76%. ROS cho biết nguyên nhân giảm là do chi phí khác tăng 311 triệu đồng, tương ứng 1,85% so tính thêm chi phí phạt chậm nộp thuế; Chi phí thuế TNDN hiện hành giảm 2,574 tỷ đồng, tương ứng 9,88%; chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng 3,434 tỷ đồng do ảnh hưởng bút toán loại trừ khoản trích lập dự phòng vào Công ty TNHH Đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS khi lập BCTC hợp nhất.

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần của ROS đạt 1.799,3 tỷ đồng, giảm 62,83% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận trước thuế giảm 85,97% so với cùng kỳ từ 192,2 tỷ giảm còn 26,975 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm tới 99,4% so với cùng kỳ từ 143,4 tỷ đồng, xuống còn 856,4 triệu đồng.

Một phần báo cáo tài chính của ROS.

Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế năm 2020 giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid_19 đến ngành xây dựng, bất động sản, thương mại, dịch vụ; Công ty không còn ghi nhận doanh thu bán căn hộ ở một số Dự án nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 4.840,4 tỷ đồng năm 2019 xuống 1.799,3 tỷ đồng năm 2020, tỷ lệ giảm 62,83%; theo đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm từ 194,8 tỷ đồng năm 2019 xuống 40,5 tỷ đồng năm 2020, tỷ lệ giảm 79,23%.

Bên cạnh đó, công ty đã cơ cấu lại các khoản đầu tư để bù đắp nên Doanh thu tài chính tăng 9,13%. Các khoản chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp giảm 65,17% do công ty tái cơ cấu hoạt động, tiết giảm chi phí thường xuyên. Theo đó, lợi nhuận sau thuế dương nhưng bị giảm 99,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng giá trị tài sản giảm 1,28% so với cùng kỳ năm 2019 đạt 10.483 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm đạt 6.009 tỷ đồng