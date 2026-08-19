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Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sau gần 6 tháng sửa chữa, nâng cấp

D Dũng Huỳnh

Sau gần 6 tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19/8, khôi phục các đường bay nội địa và từng bước mở lại mạng bay quốc tế...

Chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Liên Khương được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu thời khắc sân bay Liên Khương chính thức trở lại hoạt động. Ảnh: VNA.
Chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Liên Khương được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu thời khắc sân bay Liên Khương chính thức trở lại hoạt động. Ảnh: VNA.

Sáng 19/8, chuyến bay VN1380 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đến Đà Lạt hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương vào khoảng 7h05, đánh dấu thời điểm sân bay hoạt động trở lại sau gần 6 tháng tạm dừng khai thác để thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn.

Hành khách trên chuyến bay đầu tiên được đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Vietnam Airlines đón, tặng quà.

Trong ngày đầu khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ 28 lượt chuyến bay. Các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ được khôi phục.

Trên mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến được khôi phục trong tháng 9 với tần suất 4 chuyến/tuần. Đường bay Đà Lạt - Singapore dự kiến khai thác trở lại từ tháng 12/2026, với tần suất 3 chuyến/tuần.

Được biết, dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương do ACV làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng.

Hạng mục quan trọng nhất là sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09/27, kích thước 3.250 x 45 m, trong đó kết cấu bê tông nhựa hiện hữu được thay thế bằng kết cấu bê tông xi măng.

Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tiếp tục duy trì cấp 4D, khai thác dùng chung dân dụng và quân sự, phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế. Hạ tầng khu bay sau nâng cấp được cho là có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787, tạo điều kiện mở rộng mạng bay trong thời gian tới.

Trong giai đoạn đầu sau khi hoạt động trở lại, sân bay dự kiến khai thác khoảng 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Riêng 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua cảng được dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Để nhanh chóng khôi phục hoạt động khai thác, ACV đang phối hợp với các hãng hàng không khôi phục các đường bay nội địa trọng điểm kết nối Đà Lạt với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Vinh.

Cùng với đó, ACV phối hợp với tỉnh Lâm Đồng xúc tiến khôi phục các đường bay quốc tế tới Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, đồng thời nghiên cứu mở thêm đường bay tới Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và một số điểm đến tại Nhật Bản.

Việc Liên Khương hoạt động trở lại được kỳ vọng khôi phục cửa ngõ hàng không quan trọng của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, qua đó mở rộng khả năng kết nối Đà Lạt với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

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