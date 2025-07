Sản xuất của Trung Quốc giảm tháng thứ tư liên tiếp

Theo số liệu do Tổng Cục thống kê Trung Quốc (NBS) công bố ngày 31/7, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của nước này tháng 7/2025 là 49,3 điểm, giảm so với 49,7 điểm của tháng 6 và thấp hơn so với mức dự báo trung vị 49,7 điểm của các nhà phân tích theo khảo sát của hãng tin Reuters.

PMI trên ngưỡng 50 điểm cho thấy sự tăng trưởng so với tháng trước đó, còn dưới 50 điểm đánh dấu sự sụt giảm.

Kết quả PMI sản xuất mới nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là mức thấp nhất kể từ tháng 4, thời điểm thuế quan đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố.

Trong số các chỉ số thành phần chính của PMI, chỉ số đơn đặt hàng xuất khẩu mới của nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 7, từ 47,7 điểm của tháng trước xuống còn 47,1 điểm. Điều này đảo ngược sự phục hồi của hai tháng trước đó.

“Ngành sản xuất đã bước vào mùa thấp điểm và một số khu vực đã bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như thời tiết nắng nóng, mưa lớn và lũ lụt”, chuyên gia thống kê cấp cao Zhao Qinghe tại NBS nhận xét trong một tuyên bố khi công bố số liệu mới nhất.

Vào giữa tháng 5, Trung Quốc và Mỹ đạt thỏa thuận “đình chiến” thương mại, theo đó đưa các mức thuế quan ba con số với hàng hóa của nhau về mức cơ sở 10% trong vòng 90 ngày. Hai bên thống nhất các chi tiết cụ thể của thỏa thuận này trong vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tháng 6. Tới ngày 29/7, Mỹ thông báo hai bên thống nhất tiếp tục gia hạn thêm thời gian hòa hoãn thuế quan trên thêm 90 ngày nhưng vẫn đang chờ ông Trump đồng ý.

Chỉ số PMI mới nhất gây thất vọng phủ thêm bóng đen lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dù tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm nay của nước này đạt 5,3%, vượt mức mục tiêu “khoảng 5%” của Bắc Kinh, nhờ xuất khẩu tăng mạnh vào đầu năm và các biện pháp trợ cấp tiêu dùng của chính phủ.

Kết thúc cuộc họp quan trọng ngày 30/7, Bộ Chính trị Trung Quốc, cơ quan ra quyết định hàng đầu của nước này, cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi căng thẳng thuế quan cũng như hỗ trợ quản lý doanh nghiệp trong những ngành công nghiệp chủ chốt.

Theo số liệu mới ngày 31/7, chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất tại Trung Quốc tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, còn 50,1 điểm. Chỉ số PMI ngành dịch vụ giảm 0,1 điểm còn 50 điểm dù một số lĩnh vực dịch vụ ghi nhận sự khởi sắc trong kỳ nghỉ hè.

PMI ngành xây dựng giảm từ 52,8 điểm còn 50,6 điểm. Theo ông Zhao, nguyên nhân cho sự sụt giảm này cũng là thời tiết. Tuy nhiên, bà Zichun Huang, nhà kinh tế Trung Quốc tại công ty Capital Economics, cho rằng nguyên nhân chính của sự sụt giảm này không phải là thời tiết.

“Nguyên nhân lớn hơn là động lực thúc đẩy chi tiêu cơ sở hạ tầng từ các biện pháp hỗ trợ tài chính của Bắc Kinh đang bắt đầu suy yếu, trong bối cảnh hoạt động xây dựng nhà ở vẫn chịu áp lực của khủng hoảng bất động sản”, bà Huang nhận định trong một báo cáo. “Do không có nhiều tín hiệu về các biện pháp kích thích tăng trưởng mới từ cuộc họp Bộ Chính trị ngày hôm qua, chúng tôi cho rằng có rất ít lý do để kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế trong nửa cuối năm nay”.