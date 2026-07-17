Sắp diễn ra Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026

Với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới", Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 03/8/2026 tại Công viên Apec Đà Nẵng và các vùng Sâm Ngọc Linh, dược liệu tại Trà Linh, Nam Trà My, Trà Vân, Bến Hiên, Trà Leng và Trà Tập gồm 10 hoạt động đặc sắc…

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thông tin về lễ hội. Ảnh Ngô Anh Văn

Sáng ngày 17/7, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 theo Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 25/5/2026 của UBND thành phố.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp các hoạt động văn hóa, khoa học, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và trải nghiệm. Có khoảng 60 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế giới thiệu Sâm Ngọc Linh, các loại sâm và dược liệu tiêu biểu của Việt Nam và quốc tế cùng nhiều sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, mỹ phẩm và công nghệ chế biến dược liệu.

Bên cạnh đó là các hội nghị, hội thảo, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương và trải nghiệm, góp phần quảng bá toàn diện giá trị của Sâm Ngọc Linh và ngành dược liệu Việt Nam. Những hoạt động điểm nhấn của Lễ hội gồm:

Mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ Cúng Thần Sâm và trao tặng giống Sâm Ngọc Linh lần thứ II năm 2026, tổ chức ngày 31/7/2026 tại Đền thờ Sâm Ngọc Linh, làng Kon Pin, xã Trà Linh. Nghi lễ tái hiện phong tục cúng Thần Sâm của đồng bào Xê Đăng, kết hợp trình diễn cồng chiêng, dựng cây Nêu và trao tặng cây giống sâm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ Khai mạc diễn ra vào tối ngày 01/8/2026 tại trung tâm thành phố Đà Nẵng với chương trình nghệ thuật kể câu chuyện về Sâm Ngọc Linh, kết hợp bản sắc văn hóa của các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Bh'noong, Cơ Tu cùng âm nhạc hiện đại, công nghệ trình diễn và hiệu ứng sân khấu.

Xuyên suốt ba ngày lễ hội, Không gian Sâm Ngọc Linh và dược liệu sẽ giới thiệu hệ sinh thái rừng sâm, câu chuyện về vùng trồng và những người giữ sâm; trưng bày các loại sâm, dược liệu tiêu biểu của Việt Nam và một số quốc gia; cùng các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.

Ngày hội Tôn vinh Sâm Ngọc Linh được tổ chức ngày 01/8/2026, gồm Hội thi Sâm Ngọc Linh theo các nhóm tuổi và Phiên đấu giá các cây sâm đạt giải. Nguồn kinh phí thu được từ đấu giá sẽ được sử dụng cho công tác bảo tồn vùng sâm, phát triển cộng đồng và trao học bổng cho học sinh miền núi.

Một trong những hoạt động đặc biệt của Lễ hội là chương trình "Ngày Sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam", diễn ra ngày 03/8/2026, hướng tới hình thành dấu mốc thường niên nhằm tôn vinh, quảng bá và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, phát triển cây sâm quý của Việt Nam.

Lễ hội cũng mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách như Không gian ẩm thực "Hương vị Đại ngàn", không gian check-in và chương trình nghệ thuật của các ban nhóm nhạc truyền thống, hiện đại. Du khách sẽ có cơ hội đến vùng trồng sâm, giao lưu với những "người giữ sâm", tham quan Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và khám phá văn hóa, cảnh quan vùng cao.

Chia sẻ tại họp báo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Điểm khác biệt của Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 là sự kết nối giữa hai không gian (trung tâm thành phố Đà Nẵng và vùng Sâm Ngọc Linh); giữa ba giá trị (bảo tồn, phát triển, trải nghiệm).

Còn điểm nhấn về khoa học và hợp tác quốc tế sẽ là Hội thảo khoa học quốc tế về Sâm Ngọc Linh và Dược liệu, dự kiến tổ chức ngày 02/8/2026, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế. Hội thảo tập trung trao đổi về thực trạng, tiềm năng, cơ chế, chính sách phát triển ngành dược liệu; giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất, đầu tư và thương mại hóa các sản phẩm từ sâm và dược liệu.

Ban tổ chức thông tin những nội dung trọng tâm của Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Sâm Ngọc Linh là nguồn dược liệu đặc hữu, quý hiếm, mang giá trị đặc biệt về y dược, kinh tế và văn hóa, được xem là "quốc bảo" của Việt Nam. Không chỉ là sản vật quý của đại ngàn, Sâm Ngọc Linh còn gắn liền với hệ sinh thái rừng, tri thức bản địa, đời sống và sinh kế của đồng bào các dân tộc vùng Ngọc Linh.

Không chỉ hướng đến các mục tiêu trên, Lễ hội còn góp phần tôn vinh tri thức dân gian về khai thác, trồng, sử dụng và chế biến Sâm Ngọc Linh - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học, đầu tư, thương mại và du lịch, sự kiện tạo không gian kết nối giữa giá trị văn hóa, tri thức bản địa với thành tựu nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; giữa vùng nguyên liệu với sản xuất, chế biến và thị trường... Đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.

Thông qua lễ hội, thành phố Đà Nẵng hướng tới phát triển hệ sinh thái ngành dược liệu theo hướng bền vững; thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị từ phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, chế biến sâu đến thương mại hóa sản phẩm. Sự kiện cũng góp phần phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm gắn với dược liệu, y học cổ truyền.

Lễ hội cũng được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của Sâm Ngọc Linh trên bản đồ dược liệu thế giới và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến của dược liệu, du lịch chăm sóc sức khỏe và đổi mới sáng tạo.