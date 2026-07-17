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Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026: Kể chuyện xứ Quảng bằng ánh sáng và âm nhạc

N Ngô Anh Văn

Đêm khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 sẽ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo cho công chúng và du khách, khi biển Mỹ Khê được biến thành sân khấu thực cảnh trước đại dương, nơi công nghệ trình diễn hòa cùng câu chuyện văn hóa Quảng Nam – Đà Nẵng...

Demo sân khấu giới thiệu Chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô được dàn dựng riêng cho không gian biển Mỹ Khê. Ảnh: Sở VHTTDL Đà Nẵng
Demo sân khấu giới thiệu Chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô được dàn dựng riêng cho không gian biển Mỹ Khê. Ảnh: Sở VHTTDL Đà Nẵng

Tối ngày 23/7 tới đây, ngành văn hóa du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ giới thiệu chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô được dàn dựng riêng cho không gian biển Mỹ Khê. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên một sân khấu thực cảnh được tổ chức trên biển, qua lăng kính tham vấn am hiểu văn hóa bản địa của những nghệ sĩ đất Quảng, cùng những kinh nghiệm dàn dựng sân khấu ngoài trời để tạo nên.

Không gian trình diễn chọn hình tượng chính, là cánh buồm vươn ra biển lớn, biểu trưng cho hành trình lịch sử, kết nối giao thương và khát vọng vươn xa của một vùng giữa sông và biển. Qua không gian ấy, khán giả sẽ được dẫn dắt vào hành trình khám phá câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người xứ Quảng, với ngôn ngữ âm nhạc, ánh sáng và những chuyển động sân khấu.

Khởi thủy cảm hứng từ dòng chảy văn hóa xứ Quảng của chương trình, là hình ảnh một giọt nước nơi thượng nguồn sông Thu Bồn, theo hành trình dòng sông trôi chảy, dưỡng nuôi bao thế hệ con người và mảnh đất, khơi gợi văn hóa, tâm linh. Từ đó, người xem cảm thụ những câu chuyện làng quê xứ Quảng, nơi hiện hữu những làng nghề truyền thống, những làng chài trăm năm, những điểm giao thương Trung Phường, Điện Bàn, Hội An… Cuối cùng, điểm nhấn quy tụ là một Đà Nẵng năng động, sáng tạo với tinh thần hội nhập sâu sắc.

Từ dòng sông, giọt nước đã vươn ra biển lớn, cũng chính là hành trình chuyển động của một vùng đất anh linh, nơi những giá trị truyền thống tiếp tục được phát huy, hòa nhịp cuộc sống hiện đại, tạo nên bản sắc riêng của Quảng Nam – Đà Nẵng.

Biển Mỹ Khê-cát trắng-nắng vàng là bãi tắm lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Biển Mỹ Khê-cát trắng-nắng vàng là bãi tắm lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Điểm khác biệt của chương trình nghệ thuật, là những người thiết kế đã sáng tạo khai thác biển Mỹ Khê trở thành thành tố chính trong biểu đạt ý tưởng nghệ thuật. Không gian diễn tả nghệ thuật, có không gian biển đêm trải mở phía sau, bầu trời khoáng đãng trên đầu, và tầm nhìn của những người thưởng thức, là đường chân trời xa tít.

Dùng chính âm thanh sóng biển, dùng chính cơn gió đại dương và sử dụng những hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật, để tạo nên một trải nghiệm thực cảnh sống động, là ý tưởng quyết định biến thiên nhiên thành sân khấu chính cho câu chuyện được kể, Các tiết mục khai mạc hy vọng sẽ tạo nên một trải nghiệm duy biệt cho mọi người thưởng thức, cảm nhận được trọn vẹn và cảm xúc được thăng hoa tại thời điểm diễn ra.

Chương trình thực cảnh trên biển Mỹ Khê sẽ diễn ra duy nhất vào tối 23/7/2026, mở đầu chuỗi hoạt động Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (từ ngày 22 - 26/7) tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm dừng trên địa bàn thành phố.

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra sôi động với nhiều sự kiện, chương trình nhỏ về văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển, tạo thành những trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách. Đây cũng sẽ là một dấu ấn mới trong hành trình đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến đáng trải nghiệm và đáng nhớ.

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