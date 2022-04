Sau 2 năm thua lỗ chồng chất vì Covid, ngành hàng không Mỹ dự báo doanh thu kỷ lục

Theo trang CNN Business, hai hãng bay hàng đầu của Mỹ là American Airlines và United Airlines vừa công bố báo cáo tài chính cho thấy cả hai vẫn lỗ trong quý 1, nhưng dự báo đạt doanh thu kỷ lục trong quý 2. Đây là một thông tin thực sự khả quan, vì trong 2 năm qua, nhu cầu đi máy bay ở Mỹ đã giảm một nửa do ảnh hưởng của đại dịch.

American Airlines cho biết lượng khách đặt vé và doanh thu trong tháng 3 đã đạt mức cao nhất trong lịch sử công ty. Cả hãng này và United Airlines cùng dự báo sẽ có lãi trong quý 2, bất chấp giá xăng dầu tăng cao. Đối với các hãng bay, xăng dầu là hạng mục chi phí lớn thứ hai, sau lương nhân viên.

Trong 3 tháng đầu năm, ngành hàng không Mỹ vẫn bị ảnh hưởng bất lợi bởi số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh và giá xăng dầu tăng cao do chiến tranh Nga-Ukraine. Chưa kể, quý 1 thường là quý ảm đạm nhất hàng năm của các hãng bay. Tuy nhiên, mức thua lỗ trong quý 1 đã giảm đi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu cao hơn nhiều so với dự báo. Triển vọng doanh thu thời gian tới của các hãng hàng không Mỹ là rất khả quan.

“Trong tháng 3, chúng tôi đã biết được điều gì là có thể”, CEO Robert Isom của American Airlines phát biểu. “Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid giảm xuống, các hạn chế được nới lỏng, và nhu cầu dồn nén bắt đầu bùng nổ, nhu cầu đi lại bằng máy bay tăng mạnh kỷ lục”, ông Isom nói.

United Airlines báo lỗ 1,4 tỷ USD trong quý 1, giảm khoảng 1 tỷ USD so với mức lỗ cùng kỳ năm ngoái.

American Airlines lỗ 1,5 tỷ USD, giảm khoảng 1,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Hãng cho biết đã lãi trong tháng 3 và có thể duy trì được lợi nhuận trong suốt quý 2.

Cả American Airlines và United Airlines đều báo doanh thu quý 1 tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu của American Airlines tăng 122%, đạt 8,9%; của United Airlines tăng 135%, đạt 7,6 tỷ USD.

Quý 2 là những tháng mở đầu mùa du lịch sôi động hàng năm ở Mỹ, khi người dân đổ đến các điểm vui chơi giải trí vào thời điểm cuối mùa xuân và trong suốt mùa hè. Doanh thu quý 1 của hai hãng hàng không nói trên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ 2019 – năm trước đại dịch – nhưng đã là một sự cải thiện quan trọng xét tới việc vẫn còn những hạn chế trong đi lại quốc tế và thị trường bay doanh nghiệp vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Theo ước tính của American Airlines, thị trường bay doanh nghiệp ở Mỹ hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với mức trước đại dịch, nhưng sẽ đạt mức 90% so với trước đại dịch trong quý 2.

Do giá xăng dầu tăng cao, giá vé máy bay ở Mỹ cũng tăng mạnh. Tính bình quân, giá cước mỗi dặm bay của United Airlines và American Airlines trong quý 1 năm nay ngang bằng với mức của quý 1/2019. Do thị trường bay doanh nghiệp và bay quốc tế chưa phục hồi, mức giá cước bình quân mỗi dặm bay ngang bằng với mức của năm 2019 đồng nghĩa khách du lịch nội địa ở Mỹ đang phải trả giá cước bay cao hơn so với mức trước đại dịch.

Một lý do khiến các hãng bay Mỹ dự báo doanh thu mạnh trong quý 2 là khách du lịch thường đặt vé từ quý 2 cho các chuyến đi sau đó trong năm, trước khi giá vé có thể tăng cao hơn.

Cổ phiếu hàng không là một điểm sáng trên thị trường chứng khoán Mỹ năm nay. Trong phiên giao dịch ngày 21/4, nhóm hàng không thuộc chỉ số S&P 500 tăng 3,6%, trong khi chỉ số lớn giảm 1,5%. Từ đầu năm, nhóm hàng không tăng hơn 1%, trong khi S&P 500 giảm 8,4%.