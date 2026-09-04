Sau soát xét, QCG báo lãi 181,7 tỷ đồng, tăng 1.716,7% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên 2026 soát xét so với cùng kỳ năm trước.

Sơ đồ giá cổ phiếu QCG trên TradingView.

Cụ thể: doanh thu thuần trên BCTC bán niên 2026 đã soát xét đạt gần 81 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 243 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 181,688 tỷ đồng, tăng 1.716,7% so với cùng kỳ (10,001 tỷ đồng). QCG cho biết lợi nhuận tăng là do công ty ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Trong khi đó, các chỉ tiêu như phải trả ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính... lại có sự chênh lệch lớn. Cụ thể: phải trả ngắn hạn khác trước soát xét là 2.023,86 tỷ đồng, giảm 270,936 tỷ đồng còn 1.753 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trước soát xét là 587,885 tỷ đồng, tăng 345,416 tỷ đồng lên 933,301 tỷ đồng; Thu nhập khác giảm 659,544 tỷ đồng từ 922,426 tỷ đồng trước soát xét, còn 262,882 tỷ đồng sau soát xét và chi phí khác giảm 659,544 tỷ đồng từ 680,003 tỷ xuống 20,459 tỷ đồng.

Theo QCG, các chỉ tiêu này có sự chênh lệch là do phân loại lại, thu nhập khác và chi phí khác chênh lệch là do bù trừ thu nhập và chi phí từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Đáng chú ý, trên BCTC bán niên 2026 đã soát xét, QCG ghi nhận khoản tiền tạm nộp liên quan đến đến vụ án “39-39B Bến Vân Đồn" tăng từ 100 tỷ hồi đầu năm lên 256 tỷ, tương ứng QCG đã nộp thêm 156 tỷ cho cơ quan chức năng liên quan và khoản tiền này được bảo đảm bằng các biên bản thỏa thuận hỗ trợ tài chính không lãi suất và công ty chưa phải hoàn trả cho đến khi bản án liên quan có hiệu lực pháp luật.

Trước đó, vào ngày 18/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trong thông báo, Quốc Cường Gia Lai cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

"Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP. HCM mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ hai công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014. HĐQT công ty sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành công ty trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Quốc Cường Gia Lai, đảm bảo hoạt động bình thường của công ty”, Quốc Cường Gia Lai thông tin.

Về khả năng hoạt động liên tục, QCG cho biết tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản ngắn hạn của Tập đoàn là 2.127,01 tỷ đồng, trong khi tổng nợ ngắn hạn là 3.011,09 tỷ đồng. Theo đó, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn khoảng 884,08 tỷ đồng. Trong số nợ ngắn hạn nêu trên chủ yếu là khoản phải trả 1.582,80 tỷ đồng liên quan đến số tiền Tập đoàn phải hoàn trả theo Hợp đồng Hứa mua, Hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiến nhằm thực hiện nghĩa vụ theo Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong số nợ ngắn hạn nêu trên, khoản phải trả liên quan đến Hợp đồng Hứa mua, Hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với giá trị 1.582,80 tỷ đồng chiếm tỷ trọng đáng kể.

Đến thời điểm lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Tập đoàn đã thanh toán lũy kế 1.411,40 tỷ đồng trên tổng nghĩa vụ phải hoàn trả 2.882,80 tỷ đồng, số tiền còn phải thanh toán là 1.471,40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến dự án Phước Kiển có giá trị là 5.404,8 tỷ đồng đang ghi nhận ở khoản mục tài sản dở dang.

Sau khi Tập đoàn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán và nhận lại đầy đủ hồ sơ pháp lý để tiếp tục triển khai dự án, Tập đoàn sẽ đánh giá lại việc phân loại khoản mục này trên cơ sở kế hoạch triển khai và thời gian dự kiến thu hồi phù hợp với các quy định kế toán hiện hành.

Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch dòng tiền và dự kiến thanh toán toàn bộ số tiền còn lại trong năm 2026. Nguồn tiền thực hiện dự kiến thu xếp từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn; cùng các nguồn tài chính hợp pháp khác và các cam kết hỗ trợ tài chính từ các cá nhân.

Trên cơ sở kế hoạch dòng tiền, tiến độ pháp lý và kinh doanh của các dự án và những nguồn lực tài chính có thể huy động, Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng công ty có khả năng thu xếp đầy đủ nguồn tiền để thanh toán các nghĩa vụ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong tương lai. Vì vậy, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.