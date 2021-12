Sau VNPost, Công đoàn cùng lãnh đạo đăng ký bán hết cổ phiếu PTI

Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cùng Tổng và các Phó tổng giám đốc cùng người nhà của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) đồng loại đăng ký bán hết cổ phiếu PTI.

Cụ thể, Công đoàn PTI đăng ký bán hết 130.602 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh với thời gian từ 27/12/2021 đến 25/1/2022.

Tương tự, ông Bùi Xuân Thu, Tổng giám đốc đăng ký hết 50.871 cổ phiếu PTI, chiếm 0,1%, còn ông Nguyễn Kim Lân, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 17.501 cổ phiếu, chiếm 0,02% nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Trước đó, bà Lưu Phương Lan - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 7.450 cổ phiếu, chiếm 0,01%, từ ngàu 20/12 đến ngày 14/1/2022;

Ông Nghiêm Xuân Thung, cha ông Nghiêm Xuân Thái - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 4.536 cổ phiếu, chiếm 0,01%, từ ngày 13/12 đến ngày 11/1/2022 và bà Phạm Thị Phương Anh, vợ ông Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng Ban kiểm soát cũng đăng ký bán hết 6.720 cổ phiếu, chiếm 0,01% theo phương thức khớp lệnh, thời gian giao dịch từ ngày 21/12/2021 đến ngày 19/01/2022.

Được biết ngày 17/12 vừa qua, VNPost đã đưa 18.225.648 cổ phần PTI ra bán đấu giá với giá khởi điểm 47.310 đồng/cổ phần. Kết quả, toàn bộ 18.225.648 cổ phần được bán hết cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 77.341 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị thu về hơn 1.409 tỷ đồng.

Ngay sau khi VNPost thoái vốn, công ty đã có quyết định bổ nhiệm một loạt nhân sự: Cụ thể: ông Cao Bá Huy thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 1/1/2022, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Huyên, Thạc sĩ quản trị kinh doanh và bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc Tổng công ty trong 1 năm.

PTI cũng bổ nhiệm ông Đỗ Phúc Hiệp, Giám đốc ban công nghệ thông tin được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu PTI đang có mức tăng 3,57% lên mốc 58.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, PTI báo lãi hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 đạt 198,73 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ (163 tỷ đồng) là do lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản tăng, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ.

Năm 2021, PTI đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện của năm 2020. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 96% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.