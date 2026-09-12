Saudi Arabia giảm sản lượng dầu xuống thấp nhất 36 năm

Trong tháng 8, Saudi Arabia phải giảm 23% sản lượng dầu khi lực lượng Houthi đe dọa hoạt động xuất khẩu qua các cảng ven Biển Đỏ, trong khi các chuyến hàng qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Saudi Arabia báo cáo với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) rằng sản lượng dầu thô của nước này đã giảm khoảng 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 8, xuống còn 6,238 triệu thùng/ngày.

Đây là mức thấp nhất trong năm 2026 và cũng là mức thấp nhất kể từ năm 1990. Sản lượng tháng 8 thậm chí còn thấp hơn mức đáy ghi nhận hồi tháng 4, vốn là mức thấp nhất Saudi Arabia báo cáo kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu.

Sự sụt giảm này cho thấy cuộc xung đột kéo dài với Iran đang gây ảnh hưởng ngày càng lớn đến các nhà sản xuất năng lượng Trung Đông. Saudi Arabia hiện là nước sản xuất dầu lớn nhất OPEC và là quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, nên biến động sản lượng của nước này có tác động lớn đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.

HAI TUYẾN XUẤT KHẨU CHỦ CHỐT CÙNG BỊ GIÁN ĐOẠN

Sau khi chiến tranh Iran bùng phát vào cuối tháng 2, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị hạn chế. Trước chiến tranh, tuyến hàng hải quan trọng này vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới tới các thị trường quốc tế.

Theo tờ báo Wall Street Journal, hiện khó xác định chính xác lượng dầu vẫn được vận chuyển qua eo biển Hormuz, do một số tàu chở dầu tắt thiết bị phát tín hiệu khi đi qua đây. Nguy cơ bị tấn công cũng khiến hoạt động vận chuyển dầu khí qua tuyến biển này tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn.

Ngay sau khi chiến tranh nổ ra, tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco bắt đầu bơm lượng dầu thô tối đa có thể qua hệ thống đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km. Hệ thống này vận chuyển dầu từ các mỏ và trung tâm xử lý ở miền Đông Saudi Arabia tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ để xuất khẩu.

Việc chuyển hướng dòng dầu từng giúp Saudi Arabia khôi phục một phần sản lượng, lên khoảng 80% mức bình thường. Tuy nhiên, tuyến xuất khẩu thay thế này cũng bị gián đoạn sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Saudi Arabia vào cuối tháng 7.

Lực lượng Houthi sau đó tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Bab al-Mandeb, nằm trên tuyến đường nối Biển Đỏ với các thị trường dầu mỏ lớn của Saudi Arabia tại châu Á. Giới chức Saudi Arabia và Yemen cho biết lực lượng này đang tiến gần đến việc kiểm soát hoàn toàn dải bờ biển dọc eo biển Bab al-Mandeb.

Các mối đe dọa từ lực lượng Houthi khiến nhiều hãng vận tải tránh các cảng ven Biển Đỏ của Saudi Arabia, làm giảm lượng dầu nước này có thể xuất khẩu. Do sức chứa kho dầu có hạn, Saudi Arabia buộc phải cắt giảm sản lượng.

Theo công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia giảm từ 5,1 triệu thùng/ngày trong tháng 7 xuống khoảng 3,1 triệu thùng/ngày trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2013. Dữ liệu sơ bộ theo dõi tàu chở dầu của hãng tin Bloomberg cũng cho thấy xuất khẩu của nước này giảm khoảng 1/3 trong tháng 8, xuống còn khoảng 3 triệu thùng/ngày.

Trong khi sản lượng khai thác chỉ đạt 6,238 triệu thùng/ngày, Saudi Arabia cho biết lượng dầu cung ứng ra thị trường trong tháng 8 đạt 7,122 triệu thùng/ngày. Do chỉ tiêu này bao gồm cả dầu lấy từ kho, chênh lệch giữa hai con số cho thấy lượng dầu dự trữ của nước này có thể đã giảm trong tháng 8.

Các nhà phân tích cho rằng hoạt động xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ của nước này sẽ còn bị hạn chế do lực lượng Houthi gia tăng tấn công các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia. Trong loạt vụ tấn công ngày 8/9, lực lượng này đã đánh trúng nhiều cơ sở năng lượng của nước này.

GIÁ DẦU VƯỢT 100 USD, OPEC HẠ DỰ BÁO NHU CẦU

Các vụ tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia cùng với căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu sẽ kéo dài.

Giá dầu Brent đã vượt 100 USD/thùng ngày 9/9, lần đầu tiên kể từ tháng 7 và duy trì ở trên mức này trong phiên 10/9. Giá hợp đồng tương lai dầu WTI cũng có thời điểm vượt 100 USD/thùng Giá của cả hai loại dầu đều tăng hơn 20% kể từ đầu tháng 9.

Triển vọng chiến tranh kéo dài cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, bởi giá nhiên liệu cao hơn có thể làm tăng chi phí của các hộ gia đình và doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

Trong tháng 8, tổng sản lượng dầu thô của các thành viên OPEC chỉ tăng 346.000 thùng/ngày, lên 24,08 triệu thùng/ngày, chủ yếu nhờ sản lượng của Iraq tăng mạnh. Ngược lại, sản lượng của Iran giảm 399.000 thùng/ngày, xuống còn 2,1 triệu thùng/ngày, do hoạt động phong tỏa của hải quân Mỹ siết chặt hoạt động xuất khẩu qua Vịnh Ba Tư.

OPEC cũng một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 380.000 thùng/ngày, từ mức 580.000 thùng/ngày đưa ra trước đó. Tuy nhiên, nhu cầu dầu năm 2027 được dự báo tăng lên 2,36 triệu thùng/ngày, cao hơn mức dự báo trước là 2,16 triệu thùng/ngày.

Vào đầu tháng 9, các thành viên chủ chốt của OPEC+, liên minh gồm OPEC và một số nước sản xuất dầu ngoài khối gồm Nga, nhất trí giữ nguyên sản lượng trong tháng 10 sau 6 tháng tăng liên tiếp. OPEC+ cũng đang đánh giá lại năng lực sản xuất của từng thành viên để làm cơ sở phân bổ hạn ngạch trong tương lai.

Theo các nhà phân tích, cuộc chiến tại Vùng Vịnh có thể thử thách sự đoàn kết của OPEC+ nếu một số nước tìm cách tăng sản lượng vượt hạn ngạch. Bản thân OPEC cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Venezuela đang cân nhắc khả năng rời tổ chức sau khi đạt thỏa thuận trao cho Mỹ quyền kiểm soát chi phối đối với một phần đáng kể trữ lượng dầu của nước này.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã rời OPEC hồi tháng 5 do bất mãn với các giới hạn sản lượng. Trong khi đó, Iraq yêu cầu OPEC đánh giá năng lực sản xuất của nước này ở mức cao hơn đáng kể và từng cảnh báo cũng có thể rời tổ chức nếu yêu cầu không được đáp ứng.