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Sẽ xây cầu vượt đường sắt trên tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1

Thanh Thủy

16/06/2026, 11:28

Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc chủ trương đầu tư hạng mục cầu vượt đường sắt còn lại thuộc dự án BOT tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua Biên Hòa, nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận liên quan đến đề xuất đầu tư xây dựng phần cầu vượt đường sắt còn lại thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh Biên Hòa theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Theo Bộ Xây dựng, về nguyên tắc, cơ quan này thống nhất chủ trương đầu tư hạng mục đơn nguyên cầu vượt đường sắt còn lại trong phạm vi dự án theo đề xuất của nhà đầu tư và ý kiến của UBND TP. Đồng Nai. Việc bổ sung hạng mục này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến, giảm ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn tránh Biên Hòa, đồng thời phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nội dung của hợp đồng dự án đã ký kết.

Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến điều chỉnh dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), các điều kiện trong hợp đồng dự án cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở đó, nhà đầu tư cần lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án theo quy định, trong đó đánh giá và làm rõ tác động của việc đầu tư bổ sung đơn nguyên cầu vượt đường sắt đối với tổng mức đầu tư, phương án tài chính, thời gian thu phí, cơ chế phân bổ rủi ro và các nội dung liên quan khác của hợp đồng dự án.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý quá trình lập hồ sơ phải bảo đảm việc tính toán thiết kế, xác định tổng mức đầu tư của hạng mục bổ sung được thực hiện chặt chẽ, khoa học và tuân thủ quy định hiện hành. Các giải pháp kỹ thuật cần được tối ưu nhằm bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc huy động vốn, tổ chức thực hiện dự án cũng như các chi phí, rủi ro phát sinh trong trường hợp hồ sơ điều chỉnh không được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa (cũ) có chiều dài hơn 12 km, điểm đầu tại Quốc lộ 1 thuộc xã Bình Minh và điểm cuối tại nút giao Cổng 11. Công trình được khởi công năm 2010, hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2014. Hiện nay, tuyến đường này đã được tỉnh Đồng Nai đặt tên là đường Võ Nguyên Giáp.

Liên quan đến dự án nâng cao tĩnh không một số cầu trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy trọng điểm, UBND TP. Đồng Nai mới đây đã có ý kiến về chủ trương đầu tư đối với cầu Đồng Nai 1.

Theo đó, địa phương thống nhất phương án xây dựng mới kết cấu nhịp cầu Đồng Nai 1 trên cơ sở tận dụng hệ thống mố, trụ hiện hữu và thực hiện gia cường nhằm bảo đảm khả năng chịu lực, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tĩnh không thông thuyền.

UBND TP. Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy nghiên cứu, đề xuất phương án xác định tĩnh không đứng và bề rộng khoang thông thuyền của cầu Đồng Nai 1, bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

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Từ khóa:

cầu Đồng Nai 1 đầu tư cầu vượt đường sắt Đầu tư công Đồng Nai dự án Dự án Quốc lộ 1 Biên Hòa giao thông đường bộ hạ tầng giao thông Quốc lộ 1

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