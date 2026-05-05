Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Trọng Hoàng

05/05/2026, 14:14

Dù quy mô dân số và nền kinh tế không lớn, Cộng hòa Séc đang nổi lên như một trong những quốc gia tham vọng nhất châu Âu trong phát triển điện hạt nhân (với mục tiêu nâng tỷ trọng lên 68% vào năm 2040), hướng tới tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch…

Cùng với việc xây dựng hai lò phản ứng APR-1000 công suất 1.050 MW tại Dukovany, Séc cũng xem xét xây thêm hai lò phản ứng tại Temelin và thúc đẩy phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Ảnh: AP
Cùng với việc xây dựng hai lò phản ứng APR-1000 công suất 1.050 MW tại Dukovany, Séc cũng xem xét xây thêm hai lò phản ứng tại Temelin và thúc đẩy phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Ảnh: AP

Cộng hòa Séc, với khoảng 10,5 triệu dân và nền kinh tế nhỏ hơn nhiều so với Pháp hay Đức, thoạt nhìn có vẻ không phải là ứng viên dẫn dắt làn sóng phục hưng năng lượng hạt nhân ở châu Âu. Tuy nhiên, tại Brussels và khu vực Visegrad, Prague lại có ảnh hưởng đáng kể khi âm thầm triển khai một chương trình mở rộng điện hạt nhân đầy tham vọng.

"CANH BẠC" HẠT NHÂN TRỊ GIÁ 18 TỶ EURO

Hiện nay, năng lượng hạt nhân cung cấp khoảng 40% điện năng của Séc, với 6 lò phản ứng đặt tại hai nhà máy Dukovany và Temelin. Theo Kế hoạch Năng lượng và Khí hậu Quốc gia cập nhật, Séc đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện hạt nhân lên 68% vào năm 2040 - mức tương đương với Pháp và cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 23% của Liên minh châu Âu.

Trọng tâm trong chiến lược hạt nhân của Prague là thỏa thuận ký tháng 6/2025 với Tập đoàn KHNP (Hàn Quốc) nhằm xây dựng hai lò phản ứng APR-1000 công suất 1.050 MW tại Dukovany, với tổng vốn đầu tư 18 tỷ euro. Dự án dự kiến khởi công năm 2029 và đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành năm 2036.

Ngoài ra, Séc cũng xem xét xây thêm hai lò phản ứng tại Temelin và thúc đẩy phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Một thỏa thuận với Rolls-Royce đã được ký ngày 24/4, với mục tiêu hoàn tất phê duyệt vào năm 2030.

Về tài chính, tập đoàn điện lực nhà nước CEZ - đơn vị kiểm soát 70% công suất phát điện - sẽ được hỗ trợ bằng các khoản vay nhà nước chiếm 70-80% tổng chi phí dự án.

Cơ chế này đã được Ủy ban châu Âu phê duyệt theo quy định về trợ cấp nhà nước. Tổng công suất mới dự kiến lên tới 2.570 MW, có thể đưa Séc vào nhóm quốc gia sản xuất điện hạt nhân hàng đầu châu Âu tính theo đầu người.

KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG VÀ VAI TRÒ DẪN DẮT KHU VỰC

Chiến lược hạt nhân của Séc được thúc đẩy trong bối cảnh chiến tranh Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz làm gián đoạn nguồn cung LNG, gây chấn động thị trường năng lượng châu Âu. Điều này làm sống lại tranh luận vốn gia tăng kể từ xung đột Nga - Ukraine năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từng gọi việc thu hẹp năng lượng hạt nhân trước đây là “sai lầm chiến lược”. EU cũng đã công bố gói đầu tư 330 triệu euro cho phát triển SMR. Chính phủ Séc coi điện hạt nhân là trụ cột trong kế hoạch loại bỏ than vào năm 2033, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu và xe điện.

Trong Nhóm Visegrad (gồm Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia), Prague nổi lên như lực lượng dẫn đầu về năng lượng hạt nhân. Séc là nước đầu tiên hoàn tất đấu thầu với hợp đồng KHNP, thiết lập mô hình về lựa chọn nhà thầu và tài trợ nhà nước mà các nước trong khu vực đang theo dõi.

Quốc gia này cũng xuất khẩu khoảng 15 TWh điện mỗi năm, đóng vai trò ổn định lưới điện khu vực. Đáng chú ý, mức độ ủng hộ của công chúng rất cao, từ 71-78%, cho phép chính phủ triển khai các dự án quy mô lớn.

TRANH LUẬN CHI PHÍ - TỐC ĐỘ VÀ THAM VỌNG “TIỂU PHÁP”

Tuy vậy, không phải ai cũng đồng tình với chiến lược của Prague. Alexander Roth, chuyên gia chính sách năng lượng tại tổ chức Bruegel, cảnh báo các dự án hạt nhân tại châu Âu gần đây đều tốn kém và kéo dài, đặt ra nghi vấn liệu động lực chính trị có thể thay đổi thực tế này hay không.

Ông Alexander Roth cho rằng năng lượng tái tạo như điện gió và mặt trời có thể triển khai nhanh hơn, giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sớm hơn so với các dự án hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ, dù thừa nhận điện hạt nhân vẫn có vai trò trong giảm phát thải.

Pháp - cường quốc hạt nhân của châu Âu - hiện vận hành 56 lò phản ứng, cung cấp 65-70% điện năng. Séc với 6 lò phản ứng sản xuất khoảng 30 TWh mỗi năm từ công suất 4,3 GW. Tuy nhiên, nếu đạt mục tiêu 68% vào năm 2040, Séc sẽ đứng ngang hàng với Pháp về tỷ trọng điện hạt nhân.

Trong lựa chọn công nghệ cho dự án Dukovany, Prague đã ưu tiên KHNP của Hàn Quốc thay vì EDF của Pháp, chủ yếu dựa trên giá thành và hồ sơ triển khai. Các dự án EPR của EDF từng gặp chậm tiến độ và đội vốn, trong khi KHNP có thành tích hoàn thành đúng hạn.

Dù vậy, Séc vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự phản đối từ Áo đối với trợ cấp nhà nước của EU, yêu cầu lựa chọn địa điểm lưu trữ chất thải hạt nhân dài hạn vào những năm 2030, cũng như rủi ro đội vốn. Tuy nhiên, chiến lược hiện tại vẫn được đánh giá là một trong những kế hoạch bài bản và nhất quán nhất tại Trung Âu.

Đáng chú ý, bên cạnh các dự án lò phản ứng quy mô lớn, Prague cũng đang đặt kỳ vọng vào công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) như một hướng đi bổ trợ trong dài hạn. Với ưu điểm linh hoạt, chi phí đầu tư từng phần và khả năng triển khai gần các trung tâm tiêu thụ điện, SMR được kỳ vọng sẽ giúp Séc đa dạng hóa hệ thống điện, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện từ trung tâm dữ liệu và xe điện tăng nhanh.

Tuy vẫn còn ở giai đoạn phát triển và đối mặt với nhiều ẩn số về chi phí thương mại, SMR đang dần trở thành mảnh ghép quan trọng trong tham vọng xây dựng hệ thống năng lượng hạt nhân thế hệ mới của Séc.

Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á

10:20, 04/05/2026

Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á

Cú sốc năng lượng khiến châu Á và châu Phi tìm đến điện hạt nhân

16:53, 20/04/2026

Cú sốc năng lượng khiến châu Á và châu Phi tìm đến điện hạt nhân

Trung Quốc vươn lên số 1 thế giới về công suất điện hạt nhân

09:02, 19/04/2026

Trung Quốc vươn lên số 1 thế giới về công suất điện hạt nhân

Từ khóa:

chiến lược năng lượng hạt nhân công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ điện hạt nhân dự án lò phản ứng Dukovany hỗ trợ tài chính dự án điện hạt nhân khủng hoảng năng lượng châu âu Kinh tế xanh lò phản ứng mô-đun nhỏ SMR năng lượng hạt nhân Séc nhà máy điện Temelin Nhóm Visegrad Séc Tập đoàn KHNP Hàn Quốc Ủy ban châu Âu

Đọc thêm

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Nguồn hỗ trợ triển khai ở 6 tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung vào các sáng kiến nhằm góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn, phù hợp với điều kiện địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất, trong bối cảnh hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) để làm rõ lộ trình và các đòn bẩy chiến lược giúp ngành xi măng giải bài toán carbon.

Huế ban hành

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

Công nghệ thu CO₂ trực tiếp từ không khí được coi là ‘thiết yếu’ cho mục tiêu khí hậu của EU, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đầu tư vào điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về khí hậu và sức khỏe cộng đồng trên mỗi đồng vốn…

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đồng bằng sông Cửu Long nổi lên như khu vực có tiềm năng đặc biệt khi vừa là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, vừa sở hữu những hệ sinh thái có khả năng hấp thụ và giảm phát thải khí nhà kính...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Chứng khoán

2

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

3

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Chứng khoán

4

Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"

Tiêu điểm

5

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy