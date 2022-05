SHB siết nợ loạt xe sang và bất động sản của nhóm Louis Holdings

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SHB) vừa có thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice (tên cũ là Công ty TNHH MTV Louis Rice) kể từ ngày 19/5 để đảm bảo xử lý thu hồi nợ vay.

Trước đó, Louis Rice đã ký kết các hợp đồng tín dụng với SHB Phú Nhuận ngày 7/4/2021. Tuy nhiên, SHB quyết định chấm dứt cho vay, thu hồi trước hạn toàn bộ khoản nợ kể từ ngày 4/5/2022.

Ngày 10/5/2022, SHB gửi thông báo yêu cầu thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản đảm bảo để xử lý, thu hồi nợ nhưng đến 19/5/2022, Louis Rice vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ.

Vì vậy, SHB thông báo sẽ tiến hành thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản vay của Louis Rice theo các hợp đồng thế chấp hợp đồng tín dụng đã ký giữa các bên.

Cụ thể, các tài sản bảo đảm gồm: 2 xe ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest, 1 xe ôtô 5 chỗ hiệu RAM 1.500, 1 xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Porsche 911 Targa 4S, 1 xe ôtô 4 chỗ Maybach nhãn hiệu Mercedes-Benz.

Ngoài ra, SHB còn thu giữ 4 tài sản thế chấp khác là bất động sản khác gồm: quyền sử dụng đất tại thửa đất số 289, tờ bản đồ 18, tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 218, tờ bản đồ số 4, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An; căn hộ chung cư số T4-A40.03 ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP.HCM; quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ 38, phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Việc siết nợ của SHB đối với Louis Rice diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan ngày 20/4/2022.

Cùng ngày, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings (thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Louis Land) và bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Louis Holdings cũng đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Nhà chức trách xác định, trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân thông đồng với Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.