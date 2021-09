Siêu dinh thự đắt nhất nước Mỹ sắp “bán tháo” vì chủ nhân vỡ nợ

Từng được kỳ vọng đạt mức giá 500 triệu USD, một siêu dinh thự ở Los Angeles Mỹ đã bị thụ lý sau khi chủ nhân vỡ nợ số tiền hơn 165 triệu USD.

Theo hãng tin CNBC, đó là dinh thự The One rộng hơn 9.300 mét vuông toạ lạc ở khu Bel Air. Một toà án cấp cao của hạt Los Angeles đã tiến hành thụ lý dinh thự này và toà dinh thự sắp tới có thể được rao bán với mức giá thấp hơn nhiều so với giá dự kiến ban đầu.

Việc The One bị thụ lý là một kết cục tồi tệ đối với chủ của toà dinh thự này, ông Nile Niami -một nhà sản xuất phim và kinh doanh bất động sản với tính khí bốc đồng, khoa trương. Niami thường quảng bá The One là “sứ mệnh cuộc đời” của ông và là “căn nhà thành phố lớn nhất, đắt nhất trên thế giới”.

Theo dự kiến ban đầu, The One sẽ được niêm yết trên thị trường vào năm 2017 với mức giá 500 triệu USD. Tuy nhiên, việc hoàn thiện dinh thự này đã bị trì hoãn liên tục do thiếu vốn và thay đổi kế hoạch.

Toà dinh thự trải rộng như một cung điện siêu hiện đại trên 8 mẫu đất, toạ lạc trên một quả đồi nhìn xuống Los Angeles. Trong dinh thự có 9 phòng ngủ, nhiều bếp, một hộp đêm, sân chơi bowling 9 làn, salon, phòng gym, rạp hát 50 chỗ, một đường chạy thể thao, và một garage ngầm đủ chỗ cho 50 ô tô. Dinh thự còn có nhiều bể bơi, một bể sục và một đường hào bao quanh ngôi nhà. Phòng ngủ chính rộng 372 mét vuông.

“Có rất nhiều người có nhiều tiền. Họ muốn một thứ gì đó mà không ai có. Dinh thự này là một thứ như vậy”, Niami nói với CNBC hồi năm 2017.

Tuy nhiên, The One chỉ là một trong số hàng chục dinh thự xa hoa mọc lên trên những quả đồi ở Bel Air và Beverly Hills sau năm 2014, khi “ông trùm” ngành thời trang Bruce Makowsky bán một dinh thự ở Beverly Hills với giá 70 triệu USD, mở màn cho một cuộc “săn vàng” mới trong lĩnh vực bất động sản ở California.

Hoạt động xây dựng dinh thự bùng nổ, dẫn tới nguồn cung thừa mứa. Nhiều ngôi nhà “khủng” ở Los Angeles, bao gồm một số căn do Niami xây dựng, rốt cục phải bán với giá thấp hơn nhiều so với giá chào bán.

Đối mặt tình trạng tụt giá của các dinh thự, Niami vẫn vay nợ thêm để hoàn thiện và quảng bá The One. Trong vòng 4 năm qua, ông đã vay hơn 165 triệu USD để đập vào dinh thự này.

Hồi tháng 3, chủ nợ lớn nhất của dự án dinh thự The One là công ty Hankey Capital đã gửi thông báo vỡ nợ đến Niami. Tháng 7, toà án thông báo thụ lý dinh thự và uỷ thác việc rao bán cho công ty Lanes Management.

Trước đây, The One từng được cho là có thể bán với mức giá 500 triệu USD, nhưng hiện nay, nhiều chuyên gia bất động sản thậm chí còn không dám chắc dinh thự này có thể được bán với mức giá đủ để trang trải nợ nần.

Căn nhà đắt nhất từng được bán ở Mỹ là một dinh thự ở Beverly Hills, năm ngoái về tay tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos với gía 165 triệu USD.

Thị trường bất động sản ở Los Angeles đã phục hồi sau đợt sụt giảm do Covid, đặc biệt ở phân khúc cấp cao, nhưng giới chuyên gia cho rằng The One khó bán được với mức giá rao bán dự kiến là 288 triệu USD.

Năm ngoái, Niami cũng phải bán vội hai dinh thự, một ở West Hollywood và một ở Beverly Hills, để lấy tiền trả nợ. Dinh thự ở Beverly Hills từng được ông chào bán với mức giá 100 triệu USD, cuối cùng bán với giá chỉ 38 triệu USD.