SSI Research: Chỉ số FTSE Vietnam 30 Index sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 4/2022 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 16/12, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 30/11.

MSCI đã công bố kết quả danh mục quý 4/2022 như sau: MSCI Frontier Markets Index (nhóm vốn hóa trung bình/lớn): loại 6 cổ phiếu Việt Nam là DIG, HDB, DPM, THD, GVR và VND

MSCI Frontier Markets Smallcap Index (nhóm vốn hóa nhỏ): thêm 5 cổ phiếu Việt Nam là DIG, DPM, SJS, THD và VND (trong đó 4 cổ phiếu hạ từ nhóm vốn hóa trung bình lớn); trong khi loại ra 3 cổ phiếu là APH, GMD và ITA.

Quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF chỉ số cơ sở MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index hiện có tổng tài sản 342 triệu USD. Trong đó có 45 cổ phiếu Việt Nam với tổng tỷ trọng 21,1%. Trong các cổ phiếu kể trên có 5 cổ phiếu hiện đang được quỹ nắm giữ trong danh mục là VND (2,9 triệu cổ phiếu), THD (550 nghìn cổ phiếu), DPM (450 nghìn cổ phiếu), DIG (890 nghìn cổ phiếu), và ITA (1,3 triệu cổ phiếu).

Do danh mục chỉ số MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index không được công bố, trong báo cáo cập nhật vừa công bố, SSI Research dự đoán ITA có thể bị loại khỏi danh mục, trong khi 4 cổ phiếu còn lại có thể chưa bị loại do vẫn nằm trong nhóm Smallcap.

Với MVIS Vietnam Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 18/11, SSI Research dự báo HDG, DXG, BCG, và ITA có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa. Ngược lại, không có cổ phiếu thêm mới.

Giả định với thay đổi như trên, danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index sẽ có 54 cổ phiếu, trong đó có 40 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 18/11 đạt 322 triệu USD.

Ước tính VNM ETF sẽ mua nhiều nhất HPG với khối lượng 5,58 triệu cổ phiếu tỷ trọng nâng từ 3,35% lên 4,4%; VND được mua nhiều thứ hai 1,9 triệu cổ phiếu, SSI được mua nhiều thứ ba với 1,8 triệu cổ phiếu, NVL được mua 1,6 triệu cổ, VRE được mua 1,5 triệu cổ. Ngược lại, ngoài bốn cổ phiếu bị loại quỹ này sẽ bán bớt MSN 1,27 triệu cổ phiếu, VNM 932 nghìn cổ, VIC 315 nghìn cổ.

Với FTSE Vietnam Index, dựa trên số liệu chốt ngày 18/11, dự báo HSG, TCH có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu. Không có cổ phiếu nào được thêm vào chỉ số;

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 24 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 18/11 đạt 218 triệu USD.

Trong phiên tái cơ cấu danh mục, quỹ có thể bán ra khoảng 2,8 triệu cổ phiếu HSG và 3,5 triệu cổ phiếu TCH, đồng thời giảm tỷ trọng VIC về mức tối đa 15%, do đó hầu hết các cổ phiếu còn lại sẽ được tăng tỷ trọng tương ứng.

Với FTSE Vietnam 30 Index, chỉ số FTSE Vietnam 30 Index sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Theo bộ quy tắc, chỉ số sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

Các bộ chỉ số của HOSE bao gồm VN30 và FTSE bao gồm FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam 30 Index có điều kiện loại cổ phiếu khi rơi vào các trường hợp đặc biệt.

Hiện tại, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF đang nắm 7,2 triệu NVL và 3,6 triệu PDR, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đang nắm 18,1 triệu NVL và 9,1 triệu PDR, các quỹ ETF liên quan chỉ số VN30 đang nắm 6,3 triệu NVL và 2,2 triệu PDR. SSI Research chưa tính tới trường hợp này trong dự báo danh mục ETF kỳ này và sẽ chờ đợi thêm các thông báo chính thức từ HOSE.