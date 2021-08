SSI Research: VN-Index có thể về 1.260 điểm nếu dịch diễn biến xấu ngoài tầm kiểm soát

Lợi nhuận sau thuế trên HOSE trong quý 2/2021, các doanh nghiệp đại diện 97,2% vốn hóa đã công bố tăng trưởng 59,31% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức 79,7% ở quý 1/2021 do tăng trưởng chậm lại ở nhóm Ngân hàng và nhóm Chứng khoán.