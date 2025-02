Sự giàu có của Đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Melania Trump

Bất kể quan điểm chính trị ra sao, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng bà Melania Trump là một trong những nhân vật nổi bật nhất tại trung tâm chính trường và truyền thông Mỹ. Hành trình của bà, từ một gia đình khá giả nhưng bình thường ở Slovenia đến Nhà Trắng - nơi được coi là tòa nhà quyền lực nhất thế giới - thực sự đầy ấn tượng.

Trước khi kết hôn với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Melania đã tự tạo dựng tên tuổi cho mình khi xuất hiện trên các tạp chí thời trang hàng đầu và tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo lớn ở cả châu Âu và Mỹ. Dù giữ hình ảnh kín đáo hơn so với những Đệ nhất phu nhân tiền nhiệm, bà vẫn thu hút sự chú ý nhờ gu thời trang tinh tế, các hoạt động từ thiện và những dự án kinh doanh của riêng mình.

Dù không nhận lương khi đảm nhận vai trò Đệ nhất phu nhân, giá trị tài sản của bà Melania Trump được cho là cao hơn hầu hết những người từng nắm giữ vị trí này. Theo các báo cáo, tài sản ròng của bà ước tính dao động trong khoảng 50 - 70 triệu USD.

THU NHẬP ĐƯỢC CÔNG BỐ

Một báo cáo của CNN, trích dẫn các tài liệu tài chính do ông Donald Trump công bố vào tháng 8/2024, tiết lộ rằng bà Melania Trump đã nhận được 237.500 USD vào tháng 4/2024 khi tham gia phát biểu tại sự kiện của Log Cabin Republicans ở Palm Beach, Florida. Bên cạnh đó, bà cũng kiếm được hơn 330.000 USD từ một thỏa thuận cấp phép liên quan đến việc bán token giao dịch kỹ thuật số (NFT).

Trước đó, vào năm 2017, một cuộc rà soát của Associated Press (AP) cho thấy hai công ty của bà, Melania Marks Accessories Member Corp và công ty con Melania Marks Accessories LLC, vẫn đang hoạt động.

“Theo hồ sơ tài chính của nhà Trump vào tháng 5/2016, những công ty này đã thu về khoản tiền bản quyền từ 15.000 đến 50.000 USD từ dòng sản phẩm phụ kiện của bà Melania Trump,” AP đưa tin.

Ngoài ra, bà Melania được cho là đã nhận 40 triệu USD từ một thỏa thuận cấp phép với Amazon MGM Studios để sản xuất một bộ phim tài liệu về cuộc đời mình. Bộ phim sẽ mang đến góc nhìn hậu trường về bà Melania Trump và dự kiến sẽ được phát hành trên nền tảng Amazon Prime Video trong nửa đầu năm 2025.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NGUỒN THU KHÁC

Đệ nhất phu nhân Melania Trump sở hữu thương hiệu Melania Timepieces & Jewelry, ra mắt vào năm 2010. Thành công của thương hiệu này được cho là đóng góp khoảng một nửa vào tổng giá trị tài sản ròng hiện tại của bà. Ngoài ra, bà còn điều hành trang web chính thức mang tên mình, nơi bán các sản phẩm trang sức tùy chỉnh với giá lên tới 600 USD mỗi chiếc, cùng với các NFT.

Về lĩnh vực NFT, phu nhân Trump là một nhân vật nổi bật trong không gian tiền điện tử. Một ngày trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ 47 vào ngày 20/1/2025, bà đã ra mắt đồng tiền số của riêng mình, có tên $Melania coin (hay còn gọi là Official Melania Meme). Đồng tiền này được phát hành sau sự ra mắt của $Trump coin (hay Official Trump), loại tiền điện tử gắn với tên tuổi của ông Trump.

Vào thời điểm ra mắt, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy $Melania coin đạt giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,7 tỷ USD, trong khi $Trump coin có mức vốn hóa khoảng 12 tỷ USD. Đến ngày 14/2/2025, giá trị của Official Melania Meme giảm xuống còn khoảng 686 triệu USD, trong khi Official Trump tăng lên 17,2 tỷ USD.

Ngoài lĩnh vực tiền điện tử, Melania Trump cũng ghi dấu ấn trong ngành xuất bản. Ngày 8/10/2024, bà phát hành cuốn hồi ký mang tên MELANIA, thông qua nhà xuất bản Skyhorse.

Sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trước bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, sức hút của cuốn sách đã tăng mạnh. Theo Forbes, cuốn hồi ký MELANIA nhanh chóng đứng đầu danh sách sách bán chạy nhất của New York Times, bao gồm cả hai định dạng sách in và sách điện tử phi hư cấu cũng như sách bìa cứng phi hư cấu. Cuốn hồi ký này cũng đứng số 1 trên Amazon và Barnes & Noble, trở thành sách bán chạy nhất của hai nền tảng này.

Tuy doanh số bán sách có thể rất cao, nhưng theo NewsNation, bà Melania Trump có thể không nhận được khoản tiền tạm ứng lớn như một số Đệ nhất Phu nhân tiền nhiệm. Chẳng hạn, bà Hillary Clinton từng nhận 8 triệu USD tiền tạm ứng, còn bà Michelle Obama nhận 65 triệu USD trong thỏa thuận chung với Barack Obama cho các cuốn sách của họ.

TỪ NGƯỜI MẪU THỜI TRANG ĐẾN ĐỆ NHẤT PHU NHÂN

Bà Melania Trump (tên khai sinh Melanija Knavs) sinh ngày 26/4/1970 tại Novo Mesto, thuộc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Slovenia, khi đó là một phần của Nam Tư. Sau khi Nam Tư tan rã, Slovenia trở thành một quốc gia độc lập, và Novo Mesto hiện nằm gần biên giới với Croatia.

Bố của bà Melania, ông Viktor Knavs, từng làm tài xế trước khi trở thành một doanh nhân kinh doanh ô tô, còn mẹ bà làm việc trong ngành dệt may. Bà Melania có một chị gái, Ines, và một người anh cùng cha khác mẹ, Denis Cigelnjak. Gia đình bà có điều kiện khá giả so với mặt bằng chung của Nam Tư thời bấy giờ.

Ngay từ nhỏ, bà Melania đã đam mê nghề người mẫu. Năm 16 tuổi, bà được nhiếp ảnh gia Stane Jerko phát hiện. Sau thời gian hoạt động trong ngành thời trang tại Nam Tư và sau này là Slovenia, bà chuyển sang Ý để tìm kiếm cơ hội lớn hơn và đổi tên thành Melania Knauss.

Bà Melania Trump khi còn làm người mẫu.

Tại châu Âu, bà Melania hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng như Gucci, Valentino, Chanel và Dior. Năm 1995, bà gặp Paolo Zampolli, đối tác của Metropolitan Modelling Agency, người đã khuyên bà đến Mỹ phát triển sự nghiệp. Năm 1996, bà đặt chân đến New York và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong làng mẫu.

Theo nhiều nguồn tin, chính ông Paolo Zampolli đã giới thiệu bà Melania với ông Donald Trump tại một bữa tiệc ở New York Fashion Week năm 1998. Họ kết hôn vào năm 2005 trong một đám cưới xa hoa tại Florida. Sau khi trở thành vợ của Donald Trump, bà chính thức là mẹ kế của Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump và Tiffany Trump. Đến năm 2006, bà sinh con trai Barron Trump và cũng chính thức trở thành công dân Mỹ.

Ông Donald Trump và bà Melania Trump thời trẻ.

Dù là một người mẫu nổi tiếng, bà Melania luôn duy trì lối sống kín tiếng, tránh xa ánh đèn truyền thông. Khi trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ vào năm 2017, bà tập trung vào các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là sáng kiến BE BEST (ra mắt năm 2018) nhằm bảo vệ quyền lợi trẻ em. Ngoài ra, bà cũng khởi xướng chương trình Fostering the Future, cung cấp học bổng đại học cho trẻ em xuất thân từ hệ thống foster care (chăm sóc nuôi dưỡng).