Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

“Tôi biết đến Thời báo Kinh tế Việt Nam từ năm 1992, khi tờ báo mới chỉ vừa bước qua năm đầu tiên của mình. Đó là thời gian tôi làm phóng viên tại Vietnam Investment Review (VIR), chuyên theo dõi lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Việt Nam khi ấy vừa đi qua những bước đầu tiên của công cuộc Đổi mới, kinh tế thị trường còn là một khái niệm mới mẻ, cộng đồng doanh nghiệp còn nhỏ, nhà đầu tư nước ngoài còn thưa thớt. Báo chí kinh tế cũng chỉ là một thế giới rất nhỏ.

Trong thế giới nhỏ ấy, tôi đến thăm Giáo sư Đào Nguyên Cát tại văn phòng khiêm tốn của Thời báo Kinh tế Việt Nam trên phố Đường Thành. Khi ấy, tờ báo mới bắt đầu hợp tác với Ringier của Thụy Sĩ để phát triển Vietnam Economic Times (VET). Chúng tôi nhìn họ như một đối thủ đáng gờm.

Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng giữa VIR và VET có một mối quan hệ đặc biệt. Chúng tôi cạnh tranh, nhưng cũng cùng thuộc về một thế hệ - một thế hệ những người làm báo kinh tế lớn lên cùng với nền kinh tế thị trường Việt Nam.

Sau này, khi hai tòa soạn cùng đặt văn phòng trong khuôn viên Nhà in Tiến Bộ trên đường Nguyễn Thái Học, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài bước chân. Bên phía VET có một quán cà phê nhỏ. Nhiều cuộc trò chuyện nghề nghiệp đã diễn ra ở đó. Những câu chuyện về chính sách, đầu tư, doanh nghiệp, những dự báo về tương lai nền kinh tế, những tranh luận nghề nghiệp bất tận của một thời tuổi trẻ.

Nhìn lại hôm nay, điều khiến tôi xúc động không phải là việc một tờ báo đã tồn tại được 35 năm. Điều khiến tôi xúc động là việc một tờ báo đã cùng đi qua gần như toàn bộ hành trình hình thành và trưởng thành của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Từ một bản tin kinh tế khổ A4 phát hành năm 1991 đến một hệ sinh thái truyền thông kinh tế có ảnh hưởng rộng rãi như hôm nay, Thời báo Kinh tế Việt Nam - nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam - không chỉ chứng kiến lịch sử kinh tế Việt Nam. Theo một nghĩa nào đó, họ đã góp phần tạo nên lịch sử ấy.

Tôi luôn cho rằng vai trò lớn nhất của báo chí không phải là ghi chép các sự kiện. Vai trò lớn nhất của báo chí là giúp xã hội hiểu được ý nghĩa của các sự kiện. Trong suốt nhiều thập niên, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã làm điều đó với đời sống kinh tế.

Từ những ngày đầu mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, đến quá trình hình thành khu vực kinh tế tư nhân, những làn sóng cổ phần hóa, hội nhập WTO, sự phát triển của thị trường chứng khoán hay những cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tờ báo đã góp phần diễn giải những biến động phức tạp ấy cho cộng đồng doanh nghiệp và công chúng.

Tôi đặc biệt ấn tượng với The Guide - tiếc là bây giờ nó không còn nữa. Nhiều người chỉ nhớ The Guide như một ấn phẩm du lịch hoặc một giải thưởng thường niên. Nhưng theo tôi, đó là một ví dụ rất điển hình về việc báo chí có thể góp phần kiến tạo thị trường.

Trước khi ngành du lịch và khách sạn Việt Nam trở thành một ngành kinh tế lớn, trước khi chúng ta có các nền tảng đánh giá trực tuyến, các bảng xếp hạng quốc tế hay những thương hiệu nghỉ dưỡng nổi tiếng khu vực, The Guide đã góp phần giới thiệu các điểm đến, tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong và tạo ra những chuẩn mực ban đầu cho ngành hospitality Việt Nam.

Đó không chỉ là báo chí theo cách hiểu truyền thống. Đó là báo chí tham gia thúc đẩy sự phát triển. Có lẽ chính điều đó gợi mở cho tôi suy nghĩ về tương lai của báo chí kinh tế.

Ba mươi lăm năm trước, doanh nghiệp cần thông tin. Ngày nay, doanh nghiệp không còn thiếu thông tin; họ đang sống trong một biển thông tin. Điều khan hiếm nhất không còn là dữ liệu, mà là khả năng hiểu đúng dữ liệu; không còn là tin tức, mà là tri thức; không còn là tốc độ, mà là sự tin cậy.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp chúng ta tiếp cận vô hạn thông tin, nhưng AI không thể tự tạo ra niềm tin xã hội. Niềm tin vẫn phải được xây dựng bởi những thiết chế đáng tin cậy.

Đó là lý do tôi tin rằng sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế trong giai đoạn tới không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành một phần của hạ tầng niềm tin của nền kinh tế. Một nền kinh tế hiện đại không chỉ cần đường sá, cảng biển hay trung tâm dữ liệu, mà còn cần những thiết chế có khả năng xác thực thông tin, thúc đẩy minh bạch, kết nối các chủ thể của thị trường và tạo ra đối thoại chính sách chất lượng.

Nói cách khác, báo chí kinh tế cần tiến thêm một bước từ vai trò phản ánh thị trường sang vai trò kiến tạo năng lực phát triển cho thị trường. Tôi cho rằng đây chính là cơ hội lớn nhất của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong chặng đường tiếp theo. Đó không chỉ là một tờ báo, hay theo cách diễn giải hiện đại, không chỉ là một nền tảng nội dung, mà là một nền tảng tri thức. Đó là nơi doanh nghiệp tìm đến không chỉ để biết điều gì đang xảy ra, mà còn để hiểu điều gì sẽ xảy ra, điều gì nên xảy ra và họ cần chuẩn bị như thế nào cho tương lai; đồng thời cũng là nơi kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, với nhà hoạch định chính sách, với nhà đầu tư và với những ý tưởng mới. Quan trọng nhất, đó là Tạp chí phải trở thành một nơi góp phần hình thành thứ tài sản quý giá nhất của nền kinh tế hiện đại: vốn niềm tin.

35 năm trước, Tạp chí Kinh tế Việt Nam ra đời trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu mở cửa với thế giới. 35 năm sau, Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, với những tham vọng lớn hơn, những cơ hội lớn hơn và cũng những thách thức lớn hơn.

Nếu chặng đường đầu tiên là hành trình đồng hành cùng sự hình thành của nền kinh tế thị trường Việt Nam, thì chặng đường tiếp theo có lẽ là hành trình đồng hành cùng sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế tri thức và nền kinh tế niềm tin.

Đó là một hành trình khó khăn hơn, nhưng cũng là một hành trình đáng để bắt đầu”.

“Trước hết, tôi xin chúc mừng kỷ niệm 35 năm thành lập của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy (trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam/VnEconomy). Điều tôi ấn tượng nhất ở Tòa soạn là khả năng tự đổi mới không ngừng, từ một tờ báo truyền thống trở thành nền tảng truyền thông đa kênh uy tín. Hành trình này phản ánh sự tương đồng với bước chuyển mình của SCG tại Việt Nam hơn ba thập kỷ qua: từ nhà nhập khẩu đến nhà sản xuất và đối tác công nghiệp chiến lược.

Vượt xa vai trò báo chí đơn thuần, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã kết nối hiệu quả chính sách với thực tiễn kinh doanh, thúc đẩy đối thoại đa chiều giữa Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội. Qua các sự kiện lớn như Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 và Triển vọng 2026 hay Giải thưởng Rồng Vàng, Tòa soạn đã tạo ra những bục kết nối giá trị để biến ý tưởng thành hành động.

Giữa thời đại bùng nổ thông tin, sự định hình những cuộc đối thoại nghiêm túc để thúc đẩy đất nước đi lên chính là giá trị cốt lõi giúp Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy giữ vững lòng tin nơi độc giả suốt 35 năm qua.

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy.

Báo chí nên đi trước một bước, giúp doanh nghiệp hiểu rõ bản chất của những dịch chuyển mới. Các chủ đề như AI, ESG, kinh tế tuần hoàn hay Net Zero hiện đã trở thành động lực cạnh tranh dài hạn. Bằng cách lan tỏa các bài học và câu chuyện thực tế, báo chí sẽ góp phần tăng tốc quá trình chuyển đổi xanh của cả khu vực công lẫn tư.

Dù công nghệ có thay đổi nhanh đến đâu, uy tín vẫn là giá trị bất biến. Cơ quan báo chí giá trị nhất không phải là đơn vị đưa tin nhanh nhất, mà là nơi nhận được sự độc bản về niềm tin từ độc giả.

Để chọn hình ảnh hoặc một phép ẩn dụ để mô tả về Thời báo Kinh tế Việt Nam mà nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau 35 năm “Đổi mới và Phát triển”, hình ảnh đầu tiên lóe lên trong tôi là “cây cầu của niềm tin”, kết nối giữa chính sách, doanh nghiệp và xã hội. Trong thời đại kỷ nguyên số, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy giống như một “sợi cáp quang của niềm tin”. Nếu một cây cầu chỉ kết nối vật lý, thì sợi cáp quang kết nối mọi người ở tốc độ vượt trội, khoảng cách vô hạn và phạm vi toàn cầu.

35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã vận hành như một mạch cáp quang kết nối chính sách với thực tiễn, doanh nghiệp với cơ hội và khát vọng bền vững với hành động thực tế. Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, những nền tảng uy tín như Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy lại càng quan trọng. SCG tự hào được đồng hành và chúc Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tiếp tục giữ vững vị thế truyền thông kinh tế hàng đầu Việt Nam”.

“Nhiều năm làm tư vấn về văn hóa doanh nghiệp, tôi thường nói với khách hàng về những khái niệm như “tổ chức học tập”, “văn hóa hiệu suất cao”, “tinh thần làm chủ”, hay “môi trường phản biện tích cực”. Nhưng rồi có lúc tôi chợt hiểu: những bài học đầu tiên về tất cả những điều đó, tôi đã học được từ rất sớm, ở Tòa soạn Vietnam Economic Times (VET).

Hơn 20 năm trước, tôi bước vào đó với vai trò phóng viên, rồi biên tập viên, sau này là Tổng thư ký tòa soạn. Đó cũng là giai đoạn VET phát triển rất mạnh với đối tác nước ngoài là Ringier AG - một tập đoàn báo chí xuất bản hàng đầu của Thụy Sỹ. Sự kết hợp giữa một tờ báo kinh tế Việt Nam và tinh thần báo chí quốc tế đã tạo nên một môi trường làm nghề rất khác.

Tinh thần học hỏi lẫn nhau ở VET khi ấy rất mạnh. Người trẻ học từ người đi trước. Người Việt học từ đồng nghiệp nước ngoài. Các biên tập viên tranh luận với nhau rất gay gắt, nhưng sau cuộc họp vẫn có thể ngồi uống cà phê, nói chuyện vui vẻ. Tất cả đều hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải cái tôi cá nhân, mà là chất lượng cuối cùng của tờ báo.

Ngày ấy, độc giả của Vietnam Economic Times không phải công chúng đại trà. Đó là những người làm giám đốc các tổ chức quốc tế như World Bank, IMF, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia từ Âu, Á, Mỹ, các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách… Chúng tôi hiểu rằng chỉ cần một dữ kiện thiếu chính xác, một góc nhìn phiến diện hay một nhận định thiếu kiểm chứng cũng có thể làm tổn thương uy tín của tờ báo. Tính chính xác và đạo đức nghề nghiệp gần như là một “đường ray vô hình” mà ai cũng tự ý thức được.

Nhiều năm sau khi rời tòa soạn để bước sang hành trình khác, tôi vẫn nhận ra mình mang theo rất nhiều điều từ nơi ấy, đó là tinh thần phản biện nhưng tôn trọng nhau; thói quen nhìn vấn đề đa chiều; ý thức rằng chất lượng không đến từ vài cá nhân xuất sắc, mà đến từ cả một môi trường cùng giữ chuẩn cho nhau mỗi ngày. VET với tôi vì thế không chỉ là một tòa soạn báo, mà đó là nơi đã gieo những hạt giống đầu tiên cho hành trình tôi đi nhiều năm sau này - hành trình đi tìm “bản sắc và năng lượng sống” của một tổ chức.

Hiện nay, báo chí đã bước sang một thời đại rất khác, digital, social media, AI khiến mọi thứ nhanh hơn rất nhiều, nhưng tôi nghĩ điều làm nên giá trị bền vững của một tờ báo vẫn không thay đổi.

Điều làm nên giá trị của VET không chỉ ở việc “đưa tin kinh tế”, mà còn ở khả năng tạo ra một không gian đối thoại nghiêm túc giữa doanh nghiệp, thị trường, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách. Nói cách khác, VET không chỉ phản ánh nền kinh tế, mà còn góp phần hình thành tư duy phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam qua nhiều thế hệ”.

“Trong suốt 35 năm qua, Thời báo Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí về kinh tế uy tín hàng đầu, đồng hành cùng những bước chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Giá trị nổi bật của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ ở việc cung cấp thông tin, mà còn ở khả năng phân tích, phản biện và kết nối các chủ thể trong nền kinh tế.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với nhà hoạch định chính sách, đồng thời là diễn đàn uy tín để lan tỏa những góc nhìn, sáng kiến và giá trị phát triển bền vững. Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, vai trò của một cơ quan báo chí chuyên sâu, khách quan và đáng tin cậy như Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy càng trở nên quan trọng.

Tôi tin rằng với nền tảng 35 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình hội nhập và phát triển.

Trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của báo chí kinh tế không còn là tốc độ đưa tin, mà là chất lượng phân tích, khả năng kiểm chứng và giá trị mà thông tin mang lại cho độc giả.

Theo tôi, báo chí kinh tế nói chung và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nói riêng cần tiếp tục phát huy thế mạnh về nội dung chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý, góp phần thúc đẩy đối thoại, hoàn thiện chính sách và cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong một thế giới đa chiều thông tin, điều làm nên giá trị của báo chí và giữ chân độc giả không phải là đưa tin nhiều hơn, mà là giúp độc giả hiểu đúng hơn. Đó cũng là một thế mạnh, một cơ hội để Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tiếp tục khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí kinh tế chuyên sâu và có sức ảnh hưởng.

Trong suốt 35 năm qua, đồng hành cùng những giai đoạn chuyển mình của đất nước và nền kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ phản ánh kịp thời những chuyển động của thị trường, mà còn làm tốt vai trò soi chiếu các vấn đề kinh tế - xã hội dưới góc nhìn chuyên sâu, khách quan và trách nhiệm.

Bằng những phân tích sắc sảo, những diễn đàn chất lượng và nguồn thông tin đáng tin cậy, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã góp phần định hướng, cung cấp góc nhìn đa chiều và chuẩn xác cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và độc giả”.

“Nhiều năm theo dõi các ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, với tôi, giá trị lớn nhất mà Toà soạn báo tạo dựng không chỉ ở việc phản ánh các diễn biến kinh tế, mà còn ở khả năng nghiên cứu, phân tích và dự báo xu hướng phát triển của nền kinh tế. Tôi đặc biệt đánh giá cao việc Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy luôn dành nhiều tâm huyết tìm hiểu về các doanh nghiệp Việt Nam, những ngành nghề mới và các lĩnh vực đang tạo động lực tăng trưởng như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo hay kinh tế xanh.

Thông qua các bài viết chuyên sâu, khảo sát, tọa đàm và những góc nhìn đa chiều từ chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã góp phần giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về bức tranh kinh tế Việt Nam cũng như các xu hướng phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng một trong những sứ mệnh nổi bật của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là vai trò kết nối giữa chính sách, thị trường với cộng đồng doanh nghiệp. Tờ báo không chỉ truyền tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước mà còn là diễn đàn uy tín phản ánh tiếng nói, kiến nghị và kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp tới các cơ quan quản lý. Sự kết nối hai chiều này đã góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

Đối với HTI Group, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong việc cập nhật các xu hướng công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế số. Có thể nói, sau 35 năm phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ là một cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu mà còn là người đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

Tôi cho rằng trong kỷ nguyên số, giá trị cốt lõi của báo chí kinh tế không còn nằm ở tốc độ đưa tin, bởi công nghệ và AI có thể lan truyền thông tin gần như tức thời. Điều thị trường cần hơn là những phân tích chuyên sâu, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý hiểu đúng bản chất của các vấn đề kinh tế để đưa ra quyết định hiệu quả.

Ở các nền kinh tế phát triển, báo chí kinh tế chất lượng cao được xem là một phần của hạ tầng mềm quốc gia, bởi chất lượng thông tin có tác động trực tiếp đến niềm tin thị trường, hiệu quả phân bổ nguồn lực và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, tôi cho rằng báo chí kinh tế nói chung và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nói riêng cần tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng phân tích và giải mã chính sách, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, đồng thời từng bước phát triển thành trung tâm dữ liệu, tri thức và dự báo kinh tế trong thời đại số.

Với uy tín, nguồn dữ liệu và mạng lưới chuyên gia được tích lũy trong suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy có nhiều lợi thế để đảm nhận vai trò đó. Tôi kỳ vọng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục không chỉ phản ánh các diễn biến của nền kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy cải cách, lan tỏa những động lực tăng trưởng mới và nâng cao chất lượng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Nếu chọn một hình ảnh để mô tả Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau 35 năm “Đổi mới và Phát triển”, tôi sẽ chọn hình ảnh “chiếc la bàn” đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong một thế giới liên tục biến động bởi công nghệ, toàn cầu hóa và những thay đổi về kinh tế, chính sách, điều doanh nghiệp cần không chỉ là thông tin mà là khả năng nhận diện đúng xu hướng và đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn. Suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã làm rất tốt vai trò đó thông qua những phân tích chuyên sâu, góc nhìn đa chiều và các diễn đàn đối thoại chất lượng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường, chính sách cũng như những cơ hội và thách thức của nền kinh tế.

Chiếc la bàn không quyết định hành trình thay người thuyền trưởng, nhưng giúp xác định phương hướng và giữ vững mục tiêu giữa những biến động. Theo tôi, đó chính là giá trị mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã mang lại trong suốt 35 năm qua, không chỉ là một cơ quan báo chí kinh tế, mà còn là một điểm tham chiếu đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập và phát triển”.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2324-2026.html