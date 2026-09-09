Sửa đồng bộ 3 luật để khơi thông nguồn lực đất đai, nhà ở, bất động sản

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi; đồng thời thực chất cắt giảm thủ tục, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 9/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, thông qua.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Việc sửa đổi đồng bộ 3 luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, nhà ở, bất động sản cho phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số và bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của công dân theo quy định của Hiến pháp.

Tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có kết luận, định hướng phát triển nhà ở tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026. Trung ương yêu cầu trong năm 2026 phải sửa đổi, ban hành đồng bộ Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát hệ thống pháp luật và các quy định liên quan. Chính phủ đã thông qua chính sách của cả 3 dự án luật và trình Quốc hội cho ý kiến về định hướng sửa đổi.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, bộ, ngành và địa phương, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ để Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo kế hoạch, sau cuộc họp, 3 dự án luật sẽ được trình Chính phủ xem xét tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vào cuối năm 2026.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần khẩn trương của các bộ, cơ quan trong tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, xây dựng Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương và chuẩn bị các dự án luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh đây là 3 luật có quan hệ mật thiết, giữ vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực cho phát triển, đồng thời tác động lớn tới người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự thảo luật, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bảo đảm tính đồng bộ giữa 3 dự án luật và các luật có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Thuế.

Các dự án luật, luật có liên quan và văn bản hướng dẫn phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Trung ương tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, chỉ đạo của Bộ Chính trị và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, trình dự thảo luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy định kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Việc lấy ý kiến về cả 3 dự án luật phải được tiến hành rộng rãi, thực chất đối với các đối tượng chịu tác động; đồng thời tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể. Khi lấy ý kiến nhân dân, các cơ quan phải giải thích rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến trên cơ sở chính trị, pháp lý và khoa học, bảo đảm các luật sau khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất.

Cùng với đó, quá trình xây dựng chính sách phải đánh giá đầy đủ tác động, rà soát kỹ các quy định chuyển tiếp, tránh xảy ra khoảng trống hoặc xung đột pháp lý khi triển khai, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất của pháp luật khi các dự án luật được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không triển khai được do vướng mắc của luật khác có liên quan.

Về một số chính sách cụ thể, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ để xác định rõ nội dung nào cần quy định trong luật, nội dung nào đưa vào văn bản hướng dẫn.

Đặc biệt, việc sửa luật phải đi đôi với thực chất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tránh tình trạng trên bộ giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn, rào cản đối với phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện, kết nối và liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo quá trình hoàn thiện các dự án luật; Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9/2026 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9/2026.