Sửa luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy
NNhư Nguyệt
Chọn cỡ chữ
Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành luật. Đồng thời đề nghị quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước.
Tiếp tục nội dung phiên họp thứ 6, sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo tóm tắt Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ
trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Trình bày tờ trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ
Công an, nêu rõ việc xây dựng dự án luật là cần thiết nhằm đẩy mạnh phân quyền,
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu
kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…
Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công
an thực hiện việc xây dựng dự án luật theo trình tự, thủ tục rút gọn bảo đảm
tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
Dự thảo luật gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 12 điều đối
với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Theo đó, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về
phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc
chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của
chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.
Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường
đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện
ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu
hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa…
Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án luật, Thượng
tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, nêu rõ Thường
trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành luật.
Tuy nhiên, cần lưu ý quy định rõ
trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao
thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy
chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình,
phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp
dụng.
Bổ sung quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình,
chủ phương tiện giao thông và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm
thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ.
Bổ sung quy định phù hợp, tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh,
thành phố sau sáp nhập khi triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật
hiện hành.
Đồng thời quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện
tử và quản lý theo mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính
không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước. Đồng thời, tạo cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm
tra và xử lý vi phạm sau khi công trình được đưa vào khai thác, sử dụng.
Sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên
thông điện tử; phân định rõ ranh giới kỹ thuật nhằm tránh tình trạng các cơ
quan chức năng đưa ra các yêu cầu khác nhau làm kéo dài thủ tục hành chính.
Rà soát kỹ nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính,
nhất là quy định chuyển tiếp để xử lý đối với các trường hợp đã có quyết định
kiểm tra công tác nghiệm thu, đang trong quá trình thực hiện kiểm tra nghiệm
thu tại thời điểm Luật có hiệu lực thi hành.
Về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ, dự thảo sửa đổi, bổ sung 14 điều.
Cụ thể, tập trung phân cấp thẩm
quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy
chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc
nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền
do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.
Đồng thời bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công
cụ hỗ trợ; chỉ thực hiện quản lý thông qua Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an
ninh, trật tự.
Đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với các thủ tục về trang bị vũ
khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ. Rút ngắn thời gian giải quyết
thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.
Hoàn
thiện quy định về hình thức nộp hồ sơ điện tử, bảo đảm thống nhất với việc triển
khai Cổng dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng định danh quốc gia.
Bộ Công an cho biết 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia và 67 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia, từng bước tạo giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, làm rõ các vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải SAPA. Bộ Công an đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng trước thông tin và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu sầu riêng năm 2026 ít nhất bằng mức 3,85 tỷ USD của năm 2025 và có thể đạt khoảng 4 tỷ USD, đồng thời tập trung đa dạng hóa thị trường, chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng năng lực chế biến, logistics.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, với quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết Chính phủ sẽ tập trung 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.