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Sửa luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy

N Như Nguyệt

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành luật. Đồng thời đề nghị quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước.

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục nội dung phiên họp thứ 6, sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo tóm tắt Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trình bày tờ trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu rõ việc xây dựng dự án luật là cần thiết nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an thực hiện việc xây dựng dự án luật theo trình tự, thủ tục rút gọn bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Dự thảo luật gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 12 điều đối với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án luật, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, nêu rõ Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành luật.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trình bày Báo cáo tóm tắt Thẩm tra sơ bộ dự án Luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trình bày Báo cáo tóm tắt Thẩm tra sơ bộ dự án Luật.  Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tuy nhiên, cần lưu ý quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Bổ sung quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ.

Bổ sung quy định phù hợp, tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập khi triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật hiện hành.

Đồng thời quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước. Đồng thời, tạo cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sau khi công trình được đưa vào khai thác, sử dụng.

Sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên thông điện tử; phân định rõ ranh giới kỹ thuật nhằm tránh tình trạng các cơ quan chức năng đưa ra các yêu cầu khác nhau làm kéo dài thủ tục hành chính.

Rà soát kỹ nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính, nhất là quy định chuyển tiếp để xử lý đối với các trường hợp đã có quyết định kiểm tra công tác nghiệm thu, đang trong quá trình thực hiện kiểm tra nghiệm thu tại thời điểm Luật có hiệu lực thi hành.

Về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo sửa đổi, bổ sung 14 điều.

Cụ thể, tập trung phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Đồng thời bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; chỉ thực hiện quản lý thông qua Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với các thủ tục về trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Hoàn thiện quy định về hình thức nộp hồ sơ điện tử, bảo đảm thống nhất với việc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng định danh quốc gia.

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